Mỹ sẽ lần đầu tiên có Bộ trưởng Quốc phòng da màu?

Ngày 7/12, Tổng thống đắc cử Joe Biden (phải) quyết định đề cử tướng nghỉ hưu Lloyd Austin (trái) làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong nội các sắp thành lập của ông. Ảnh: YH. Việc ông Biden chọn tướng Austin làm lãnh đạo tiếp theo của Bộ Quốc phòng Mỹ đã vấp phải sự phản đối của một số chuyên gia an ninh quốc gia, bởi ông Austin mới về hưu được 4 năm nên chưa thỏa điều kiện xuất ngũ hơn 7 năm. Do vậy, đề xuất bổ nhiệm của ông Biden sẽ cần Thượng viện Mỹ đặc cách phê duyệt. Ảnh: AP. Nếu chính thức được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, Tướng Lloyd Austin sẽ trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ảnh: Business Insider. Ban đầu, cựu Thứ trưởng Quốc phòng chuyên trách chính sách Michele Flournoy (ảnh) được xem là ứng viên sáng giá nhất cho ghế lãnh đạo Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, ông Biden cuối cùng quyết định không chọn bà. Ảnh: NBC News. Theo nguồn tin của Politico, việc ông Biden đề cử tướng Austin được coi là sự lựa chọn an toàn so với các ứng viên khác cho cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ảnh: Axios. Tướng Lloyd Austin sinh ngày 8/8/1953 tại Mobile, Alabama, và lớn lên ở Thomasville, Georgia. Ảnh: Wikimedia Commons. Ông tốt nghiệp Học viện Quân sự Mỹ West Point vào tháng 6/1975. Không chỉ vậy, ông lấy bằng Thạc sĩ của trường Giáo dục thuộc Đại học Auburn năm 1986 và bằng Quản trị Kinh doanh của Đại học Webster vào năm 1989. Ảnh: Reuters. Trước khi được giao nhiệm vụ tại CENTCOM, ông Austin từng là Phó Tham mưu trưởng thứ 33 của Quân đội Mỹ, trong khoảng thời gian từ ngày 31/1/2012 đến ngày 8/3/2013. Ảnh: Business Insider. Vào ngày 6/12/2012, Lầu Năm Góc thông báo rằng Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama đã đề cử Austin làm lãnh đạo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ. Ông Austin được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vị trí này vào ngày 5/3/2013 và chính thức nhậm chức vào ngày 22/3/2013. Ảnh: Reuters. Lloyd Austin là Tư lệnh thứ 12 của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và là người da màu đầu tiên đứng đầu tổ chức này. Ông về hưu vào năm 2016. Ảnh: STLA. Tướng về hưu Austin hiện đang là thành viên trong ban giám đốc của công ty Tenet Healthcare, United Technologies, và Nucor. Ảnh: NYT. Mời độc giả xem thêm video: Truyền thông Mỹ đưa tin ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 (Nguồn video: VTV)

Ngày 7/12, Tổng thống đắc cử Joe Biden (phải) quyết định đề cử tướng nghỉ hưu Lloyd Austin (trái) làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong nội các sắp thành lập của ông. Ảnh: YH. Việc ông Biden chọn tướng Austin làm lãnh đạo tiếp theo của Bộ Quốc phòng Mỹ đã vấp phải sự phản đối của một số chuyên gia an ninh quốc gia, bởi ông Austin mới về hưu được 4 năm nên chưa thỏa điều kiện xuất ngũ hơn 7 năm. Do vậy, đề xuất bổ nhiệm của ông Biden sẽ cần Thượng viện Mỹ đặc cách phê duyệt. Ảnh: AP. Nếu chính thức được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, Tướng Lloyd Austin sẽ trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ảnh: Business Insider. Ban đầu, cựu Thứ trưởng Quốc phòng chuyên trách chính sách Michele Flournoy (ảnh) được xem là ứng viên sáng giá nhất cho ghế lãnh đạo Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, ông Biden cuối cùng quyết định không chọn bà. Ảnh: NBC News. Theo nguồn tin của Politico, việc ông Biden đề cử tướng Austin được coi là sự lựa chọn an toàn so với các ứng viên khác cho cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ảnh: Axios. Tướng Lloyd Austin sinh ngày 8/8/1953 tại Mobile, Alabama, và lớn lên ở Thomasville, Georgia. Ảnh: Wikimedia Commons. Ông tốt nghiệp Học viện Quân sự Mỹ West Point vào tháng 6/1975. Không chỉ vậy, ông lấy bằng Thạc sĩ của trường Giáo dục thuộc Đại học Auburn năm 1986 và bằng Quản trị Kinh doanh của Đại học Webster vào năm 1989. Ảnh: Reuters. Trước khi được giao nhiệm vụ tại CENTCOM, ông Austin từng là Phó Tham mưu trưởng thứ 33 của Quân đội Mỹ, trong khoảng thời gian từ ngày 31/1/2012 đến ngày 8/3/2013. Ảnh: Business Insider. Vào ngày 6/12/2012, Lầu Năm Góc thông báo rằng Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama đã đề cử Austin làm lãnh đạo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ. Ông Austin được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vị trí này vào ngày 5/3/2013 và chính thức nhậm chức vào ngày 22/3/2013. Ảnh: Reuters. Lloyd Austin là Tư lệnh thứ 12 của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và là người da màu đầu tiên đứng đầu tổ chức này. Ông về hưu vào năm 2016. Ảnh: STLA. Tướng về hưu Austin hiện đang là thành viên trong ban giám đốc của công ty Tenet Healthcare, United Technologies, và Nucor. Ảnh: NYT. Mời độc giả xem thêm video: Truyền thông Mỹ đưa tin ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 (Nguồn video: VTV)