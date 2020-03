Mỹ: Cuộc sống bên trong “ổ dịch” Covid-19 lớn thứ ba thế giới

Theo số liệu thống kê từ Bệnh viện Johns Hopkins trưa 22/3 (giờ Việt Nam), số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ đã vượt qua mốc 26.000 người, khiến nước này trở thành vùng dịch lớn thứ ba trên thế giới, sau Trung Quốc và Italy. (Nguồn ảnh: Reuters) Nhiều bang trên khắp nước Mỹ như New Jersey, California, New York, Illinois và Connecticut,...đã yêu cầu người dân đóng cửa hàng và ở nhà để hạn chế virus lây lan. Đêm 20/3, Tổng thống Trump đã phê chuẩn tuyên bố tình trạng thảm họa ở bang New York. Được biết, lệnh giới hạn đi lại của hai bang New York và California đã khiến hoạt động của hàng chục triệu người bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thiết yếu như thực phẩm, thuốc men, điện, nước vẫn được phép tiếp tục hoạt động. Thống đốc New York Andrew Cuomo đã ký ban hành lệnh bắt buộc 100% lực lượng lao động không thiết yếu phải ở nhà và tất cả các doanh nghiệp không thiết yếu phải đóng cửa. Tổng thống Donald Trump cũng đã kích hoạt Đạo luật Sản xuất Quốc phòng, cho phép mở rộng các nguồn cung từ ngành công nghiệp Mỹ, tăng cường sản xuất khẩu trang, mặt nạ chống độc, máy thở và nhiều thiết bị y tế cần thiết khác để đối phó với dịch Covid-19. Trước đó, ngày 14/3, Tổng thống Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, tạo điều kiện cho việc cung cấp thêm viện trợ liên bang trị giá hàng tỷ USD nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Bệnh viện dã chiến 200 giường được dựng lên ở sân bóng Shoreline, Washington, ngày 19/3. Người dân đứng xếp hàng mua đồ ở Seattle, Washington, ngày 17/3. Bãi biển ở Clearwater, bang Florida, vẫn đông đúc trong ngày 17/3. Những người đàn ông giữ khoảng cách xã hội an toàn khi cầu nguyện tại nhà thờ ở Redmond, Washington, ngày 18/3 trong mùa dịch Covid-19. Bên trong một nhà ga tàu điện ngầm gần như không có bóng người ở thành phố New York hôm 20/3. Một cửa hàng gần Quảng trường Times ở thành phố New York đìu hiu khách hôm 18/3. Mời độc giả xem thêm video: Cách nhận biết người có biểu hiện nhiễm virus corona (Nguồn video: VTC1)

