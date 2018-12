Khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng cố Tổng thống Bush “cha“

Cựu Tổng thống Bush “cha” gặp phu nhân Barbara tại một buổi khiêu vũ vào dịp lễ Giáng sinh năm 1942. Ngày 6/1/1945, cặp đôi tổ chức đám cưới tại nhà thờ First Presbyterian ở Rye, thành phố New York, Mỹ. (Nguồn ảnh: Getty) Sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, ông George tiếp tục việc học tại trường Đại học Yale ở New Haven, Conneticut, trong khi bà Barbara làm việc tại một cửa hàng cho tới khi họ chào đón đứa con đầu lòng George W. Bush năm 1946. Ảnh chụp hồi tháng 4/1947. Trong những năm sau đó, họ lần lượt đón thêm 5 người con chào đời là Jeb, Robin, Neil, Marvin và Dorothy. Tuy nhiên, Robin qua đời vì bệnh bạch cầu năm 3 tuổi. Ông George được bầu làm nghị sĩ bang Texas vào năm 1966. Trong thời gian chồng bận rộn với công việc, bà Barbara lùi về phía sau để chăm sóc 5 người con và hỗ trợ cho sự nghiệp của chồng. Vào thập niên 1970, dưới thời Tổng thống Gerald Ford, ông George được bổ nhiệm làm trưởng Văn phòng liên lạc Mỹ tại Trung Quốc (1974-1976). Trong thời gian sống ở Trung Quốc, vợ chồng ông thường cùng nhau đạp xe trên đường phố. Năm 1976, ông George cùng gia đình trở về Mỹ sau khi ông trở thành Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ. Ông George H.W.Bush trở thành Phó Tổng thống dưới thời Tổng thống Ronald Reagan những năm 1980. Và bà Barbara vẫn luôn bên cạnh đồng hành trên mọi nấc thang sự nghiệp của chồng. Dù bận rộn với công việc, nhưng ông George vẫn không quên dành thời gian quan tâm đến vợ con và gia đình. Năm 1988, ông Bush chạy đua cho vị trí Tổng thống Mỹ. Khi đó, bà Barbara đã luôn ở bên hỗ trợ ông trong suốt chiến dịch tranh cử. Ngày 20/1/1989, ông George chính thức tuyên thệ trở thành vị tổng thống thứ 41 của nước Mỹ. Ông George nắm chặt tay vợ, bà Barbara, trong chiến dịch vận động tái tranh cử năm 1992. Tuy nhiên, lần này vị tổng thống thứ 41 của nước Mỹ thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ thứ hai.Vợ chồng ông Bush từng sống nhiều ngày ở Kennebunkport, Maine, với chú chó cưng của họ, Millie. Bà Barbara và ông Bush dành cho nhau ánh mắt trìu mến năm 2008. Bà Barbara từng chia sẻ vợ chồng bà là “hai người may mắn nhất thế giới”. Mời độc giả xem thêm video: Cựu Tổng thống Bush "cha" qua đời ở tuổi 94 (Nguồn: NBC News)

Cựu Tổng thống Bush “cha” gặp phu nhân Barbara tại một buổi khiêu vũ vào dịp lễ Giáng sinh năm 1942. Ngày 6/1/1945, cặp đôi tổ chức đám cưới tại nhà thờ First Presbyterian ở Rye, thành phố New York, Mỹ. (Nguồn ảnh: Getty) Sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, ông George tiếp tục việc học tại trường Đại học Yale ở New Haven, Conneticut, trong khi bà Barbara làm việc tại một cửa hàng cho tới khi họ chào đón đứa con đầu lòng George W. Bush năm 1946. Ảnh chụp hồi tháng 4/1947. Trong những năm sau đó, họ lần lượt đón thêm 5 người con chào đời là Jeb, Robin, Neil, Marvin và Dorothy. Tuy nhiên, Robin qua đời vì bệnh bạch cầu năm 3 tuổi. Ông George được bầu làm nghị sĩ bang Texas vào năm 1966. Trong thời gian chồng bận rộn với công việc, bà Barbara lùi về phía sau để chăm sóc 5 người con và hỗ trợ cho sự nghiệp của chồng. Vào thập niên 1970, dưới thời Tổng thống Gerald Ford, ông George được bổ nhiệm làm trưởng Văn phòng liên lạc Mỹ tại Trung Quốc (1974-1976). Trong thời gian sống ở Trung Quốc, vợ chồng ông thường cùng nhau đạp xe trên đường phố. Năm 1976, ông George cùng gia đình trở về Mỹ sau khi ông trở thành Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ. Ông George H.W.Bush trở thành Phó Tổng thống dưới thời Tổng thống Ronald Reagan những năm 1980. Và bà Barbara vẫn luôn bên cạnh đồng hành trên mọi nấc thang sự nghiệp của chồng. Dù bận rộn với công việc, nhưng ông George vẫn không quên dành thời gian quan tâm đến vợ con và gia đình. Năm 1988, ông Bush chạy đua cho vị trí Tổng thống Mỹ. Khi đó, bà Barbara đã luôn ở bên hỗ trợ ông trong suốt chiến dịch tranh cử. Ngày 20/1/1989, ông George chính thức tuyên thệ trở thành vị tổng thống thứ 41 của nước Mỹ. Ông George nắm chặt tay vợ, bà Barbara, trong chiến dịch vận động tái tranh cử năm 1992. Tuy nhiên, lần này vị tổng thống thứ 41 của nước Mỹ thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ thứ hai. Vợ chồng ông Bush từng sống nhiều ngày ở Kennebunkport, Maine, với chú chó cưng của họ, Millie. Bà Barbara và ông Bush dành cho nhau ánh mắt trìu mến năm 2008. Bà Barbara từng chia sẻ vợ chồng bà là “hai người may mắn nhất thế giới”. Mời độc giả xem thêm video: Cựu Tổng thống Bush "cha" qua đời ở tuổi 94 (Nguồn: NBC News)