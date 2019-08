Hình ảnh siêu tàu dầu Iran băng băng rời Gibraltar, Mỹ "nóng mắt"

Theo Daily Mail, tàu chở dầu Grace 1 của Iran đã rời khỏi Gibraltar vào khoảng 23h tối 18/8, sau hơn một tháng bị bắt giữ ngoài khơi vùng lãnh thổ này. Ảnh: MT. Tàu Grace 1 hiện được đổi tên thành Adrian Darya 1. Gibraltar quyết định thả con tàu này sau khi Tehran đảm bảo rằng tàu Grace 1 sẽ không vận chuyển hàng hóa tới Syria. Hiện chưa rõ điểm đến của con tàu này sau khi nó được trả tự do. Ảnh: Reuters. Trước đó, ngày 17/8, Tòa án Mỹ đã ban hành lệnh bắt giữ tàu Grace 1 dù chính quyền Gibraltar ra quyết định phóng thích nó hôm 15/8. Ảnh: AP. Tuy nhiên, quan chức Gibraltar sau đó khẳng định vẫn giữ quyết định thả tự do cho con tàu bất chấp yêu cầu từ Washington. Ảnh: Reuters. Với việc Gibraltar bác yêu cầu của Mỹ, không còn trở ngại pháp lý nào cản trở siêu tàu chở dầu của Iran lên đường rời khỏi Gibraltar. Ảnh: Express. Được biết, giới chức Gibraltar khước từ yêu cầu của Mỹ đòi kéo dài việc bắt giữ tàu chở dầu Grace 1 của Iran, với lý do có nhiều sự khác biệt trong các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Châu Âu đối với Iran. Ảnh: Express. “Các biện pháp trừng phạt của Liên minh Châu Âu (EU) với Iran, mà Gibraltar đang áp dụng, hẹp hơn nhiều so với biện pháp trừng phạt của Mỹ (nhằm vào Tehran)”, chính quyền Gibraltar thông báo. Ảnh: Getty. Như tin tức đã đưa, căng thẳng giữa Iran và Anh bắt đầu bùng phát sau khi tàu chở dầu Grace 1 của Tehran bị bắt giữ trên eo biển Gibraltar hôm 4/7. Grace 1 bị nghi ngờ chở dầu thô tới nhà máy lọc dầu Banias của Syria, vi phạm lệnh cấm vận của Liên minh Châu Âu. Ảnh: Express. Đáp trả, ngày 19/7, Tehran thông báo bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero mang cờ Anh với cáo buộc con tàu này đâm vào tàu đánh cá của Iran rồi cố tình tháo chạy, khiến căng thẳng giữa Tehran và London càng leo thang. Tuy nhiên, quyết định mới nhất của Gibraltar vừa qua chắc hẳn sẽ giúp mối quan hệ giữa hai nước này được cải thiện. Ảnh: CNN. Mời độc giả xem thêm video: Iran bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero (Nguồn: RT)

