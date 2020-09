Hành trình ông Suga trở thành người kế nhiệm Thủ tướng Nhật Shinzo Abe

Trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn lãnh đạo Đảng LDP hôm 14/9, ông Suga (71 tuổi) đã giành được 377 phiếu, bỏ xa các "đối thủ" là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba (68 phiếu) và cựu Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida (89 phiếu). Ảnh: Reuters. Quốc hội Nhật Bản sẽ bỏ phiếu vào ngày 16/9 để chính thức chọn tân Thủ tướng kế nhiệm ông Shinzo Abe. Do các đảng viên LDP chiếm đa số ghế ở Hạ viện, người được bầu làm lãnh đạo đảng này gần như nắm chắc phần thắng trong cuộc đua vào vị trí Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: Reuters. Nếu đắc cử, ông Suga sẽ thay ông Shinzo Abe làm việc đến hết nhiệm kỳ vào tháng 9/2021. Ảnh: WSJ. Kết quả vừa qua không khiến nhiều người bất ngờ bởi ông Suga vốn là một chính trị gia đầy kinh nghiệm và trước đó được coi là "cánh tay phải đắc lực" của ông Shinzo Abe. Tuy nhiên, chắc hẳn ít ai biết rằng, để đi đến được thành công như ngày hôm nay, ông Suga, với xuất thân từ gia đình làm nông, đã phải trải qua nhiều khó khăn trên con đường làm chính trị. Ảnh: Reuters. Ông Yoshihide Suga sinh ngày 6/12/1948 trong một gia đình làm nông ở Ogachi (nay là Yuzawa), tỉnh Akita, Nhật Bản. Ông chuyển đến Tokyo sau khi tốt nghiệp trung học. Ảnh: Reuters. Ông Suga từng đi làm thêm tại nhà máy sản xuất bìa cứng và chợ cá Tsukiji để kiếm tiền học đại học. Năm 1973, ông tốt nghiệp trường Đại học Hosei. Ảnh: JT. Sau đó, ông làm thư ký cho thành viên Quốc hội Okonogi Hikosaburō trong 11 năm. Ảnh: Reuters. Tiếp đến, ông làm thư ký cho Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Quốc tế năm 1984. Tháng 10/1986, ông Suga từ chức để theo đuổi sự nghiệp chính trị riêng. Ảnh: ET. Tháng 4/1987, ông được bầu vào Hội đồng thành phố Yokohama. Ông Suga được bầu vào Quốc hội Nhật Bản năm 1996 và tái đắc cử các năm 2000, 2003 và 2005. Ảnh: BI. Ông Suga từng giữ chức Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông trong nội các của Thủ tướng Shinzo Abe trong khoảng thời gian 2006–2007. Ông là một trong số các đồng minh đã thúc đẩy ông Abe tái tranh cử năm 2012. Ảnh: Sputnik. Sau khi quay trở lại cương vị Thủ tướng Nhật Bản vào năm 2012, ông Abe đã chọn ông Suga làm Chánh văn phòng Nội các, đóng vai trò là người phát ngôn hàng đầu của chính phủ và điều phối các chính sách. Ảnh: SNT. Sau khi Thủ tướng Shinzo Abe (trái) thông báo từ chức vào chiều 28/8/2020, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nổi lên là ứng viên sáng giá nhất kế nhiệm ông Abe. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ chức (Nguồn video: VTC Now)

