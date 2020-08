Sự nghiệp chính trị đầy ấn tượng của Thủ tướng Nhật vừa từ chức

Tại cuộc họp báo chiều hôm nay (28/8), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, 65 tuổi, cho biết sức khỏe của ông đã bắt đầu suy giảm vào khoảng giữa tháng trước. Ông quyết định từ chức vì không muốn bệnh tình ảnh hưởng đến việc đưa ra các quyết định chính sách quan trọng. Ảnh: Reuters.



"Tôi không thể là Thủ tướng nếu tôi không thể đưa ra những quyết định tốt nhất cho người dân. Do đó, tôi quyết định từ chức", ông Abe nói và cho biết ông bị tái phát bệnh viêm loét đại tràng. Ảnh chụp màn hình.



Được biết, ông Abe vẫn giữ vai trò Thủ tướng Nhật cho đến khi nước này chọn được một người kế nhiệm. Ảnh: Reuters.



Ông Shinzo Abe sinh ngày 21/9/1954 tại Tokyo, Nhật Bản, trong một gia đình có vị thế chính trị lớn. Ảnh: Getty.



Năm 1977, ông tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa học Chính trị tại trường Đại học Seikei. Sau đó, ông Abe sang Mỹ và học ngành Chính sách công tại Đại học Nam California, Mỹ, trong ba học kỳ. Ảnh: CNN.



Tháng 4/1979, ông Abe bắt đầu làm việc cho Công ty thép Kobe. Năm 1982, ông Abe rời công ty và trở thành trợ lý cho cha ông là Ngoại trưởng Nhật Bản Shintaro Abe. Từ đó, sự nghiệp chính trị của ông ngày càng thăng tiến. Ảnh: AJ.



Đến năm 1986, ông được chỉ định là Thư ký riêng cho Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP). Sau đó, ông Abe trúng cử nghị sĩ Quốc hội (Hạ viện) vào năm 1993 và được bầu làm Ủy viên thường trực trong Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Nhật Bản. Ảnh: Fortune.



Năm 1999, ông Abe là Chủ tịch Ủy ban Phúc lợi Xã hội của Hạ viện Nhật Bản. Đến năm 2000, ông giữ chức Phó Chánh văn phòng Nội các trong Chính phủ nhiệm kỳ thứ hai của Thủ tướng Mori Yoshirō. Tháng 4/2001, ông làm Phó Chánh văn phòng Chính phủ trong Chính phủ của Thủ tướng Koizumi Junichirō. Ảnh: Reuters.



Từ tháng 9/2003 đến tháng 9/2004, ông Abe là Tổng thư ký của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản. Ngày 31/10/2005, ông chính thức được phê chuẩn làm Chánh Văn phòng Nội các trong Chính phủ của Thủ tướng Koizumi. Ảnh: Diplomat.



Năm 2006, ông Shinzo Abe trở thành Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do và được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản. Ở tuổi 52 khi đó, ông là người nhậm chức lúc trẻ nhất trong các Thủ tướng Nhật Bản từ sau Chiến tranh Thế giới II. Ảnh: JF.



Tuy nhiên, chỉ sau 366 ngày nắm quyền, vào tháng 9/2007, Thủ tướng Abe từ chức vì lý do sức khỏe. Đến năm 2012, ông trở lại nắm quyền lần hai và liên tục giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản từ đó đến nay. Ảnh: JF.



Ngày 23/8/2020 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đánh dấu ngày cầm quyền thứ 2.798 liên tiếp - thời gian cầm quyền không gián đoạn lâu nhất trong lịch sử nước này. Được biết, trước ông Abe, chỉ có 10 Thủ tướng nắm quyền hơn 1.000 ngày liên tục. Ảnh: WSJ.



Nếu tính cả khoảng thời gian lãnh đạo chính phủ từ năm 2006-2007 thì tổng số ngày cầm quyền của Thủ tướng Abe là hơn 3.000 ngày. Ông trở thành người nắm giữ vị trí Thủ tướng lâu nhất lịch sử Nhật Bản. Ảnh: Mainichi. Mời độc giả xem thêm video: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ chức (Nguồn video: VTC Now)

