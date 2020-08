Thủ tướng Abe và những lần “ngoại giao sân golf” với Tổng thống Trump

Tại cuộc họp báo chiều 28/8 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chính thức tuyên bố từ chức liên quan đến lý do sức khỏe. Sau quyết định của ông Abe, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra tiếc nuối. "Tôi muốn bày tỏ sự tôn trọng cao nhất cho Thủ tướng Shinzo Abe, người bạn rất tốt của tôi”, Tổng thống Trump nói. Ảnh: AP. Theo giới quan sát, Thủ tướng Abe vốn là đồng minh thân cận của Tổng thống Trump và trước đây hai nhà lãnh đạo thường xuyên củng cố mối quan hệ cá nhân thông qua niềm đam mê golf. Được biết, trong thời gian làm Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe từng nhiều lần chơi golf với nhà lãnh đạo Mỹ. Ảnh: Reuters. Hồi tháng 5/2019, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Trump đã có trận đấu golf tại sân golf ở Mobara, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Ảnh: Reuters. Có thể nói, đấu giao hữu golf đã trở thành hoạt động truyền thống khi hai nhà lãnh đạo này gặp nhau. Ảnh: Reuters. Tổng thống Trump còn chụp ảnh "tự sướng" với Thủ tướng Abe tại sân golf Mobara ở Mobara, tỉnh Chiba, ngày 26/5/2019. Ảnh: Reuters. Trước đó, vào tháng 11/2017, ông Abe và Tổng thống Trump từng có màn "so tài" tại câu lạc bộ Golf Kasumigaseki ở Nhật Bản. Hai nhà lãnh đạo chơi cùng golfer số 1 Nhật Bản, Hideki Matsuyama. Trong sân golf, hai nhà lãnh đạo đã đội mũ có dòng chữ "Donald và Shinzo khiến liên minh vĩ đại hơn". Ảnh: Reuters. Chưa hết, hai lãnh đạo Mỹ-Nhật từng chơi golf ở bang Florida hồi tháng 2/2017, khi Thủ tướng Abe có chuyến thăm chính thức Mỹ sau khi ông Trump nhậm chức tổng thống.Tổng thống Trump chơi golf cùng Thủ tướng Abe tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida, Mỹ, hồi tháng 2/2017. Ảnh: Reuters. Tổng thống Trump là một người chơi golf giỏi và ông Abe cũng có sở thích chơi golf. Màn "ngoại giao sân golf" của ông Trump và ông Abe luôn thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ chức (Nguồn video: VTC Now)

