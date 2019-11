Hai “thái cực” sau kết quả đầy bất ngờ cuộc bầu cử ở Hong Kong

Cuộc bầu cử hội đồng quận ở Hong Kong đã diễn ra ngày 24/11. Theo kết quả kiểm phiếu, phe ủng hộ phong trào dân chủ tại Hong Kong thắng áp đảo ở 17/18 hội đồng quận. Ảnh: Reuters. Cụ thể, các ứng viên ủng hộ dân chủ giành được 347/452 ghế hội đồng quận, trong khi ứng viên ủng hộ Bắc Kinh có 60 ghế, còn lại là các ứng viên độc lập. Ảnh: Reuters. Mặc dù các hội đồng quận xử lý các vấn đề địa phương và không có tiếng nói trực tiếp về các chương trình nghị sự của Đặc khu trưởng Hong Kong nhưng chiến thắng lớn tại cuộc bầu cử này có tính chất quan trọng vì được xem như một thông điệp gửi đến Bắc Kinh và phản ánh mức độ ủng hộ của người dân với các lãnh đạo hiện tại của đặc khu. Ảnh: Reuters. Cuộc bầu cử hội đồng lập pháp quận được cho là cơ hội để phe biểu tình gửi thông điệp tới chính quyền trung ương Trung Quốc giữa lúc đặc khu Hong Kong đang rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị do các cuộc biểu tình. Ảnh: Nghị sĩ Regina Ip (trung tâm) ủng hộ Bắc Kinh được cảnh sát hộ tống đi qua đám đông người ủng hộ phe dân chủ ở Hong Kong sau kết quả bầu cử ngày 25/11. Ảnh: EPA. Theo một số ứng cử viên chiến thắng, kết quả này giống như một cuộc bỏ phiếu ủng hộ những người biểu tình. Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam cam kết chính quyền sẽ tăng cường lắng nghe quan điểm từ các hội đồng quận. Ảnh: Reuters. Sau chiến thắng lịch sử này, đông đảo người biểu tình ủng hộ phe dân chủ đã xuống đường, mở sâm banh ăn mừng. Ảnh: EPA. Những người ủng hộ dân chủ ăn mừng chiến thắng hôm 25/11. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại Hong Kong kể từ khi làn sóng biểu tình trong thành phố nổ ra từ tháng 6/2019. Ảnh: EPA. Trong khi đó, các cơ quan hàng đầu của Trung Quốc phụ trách về vấn đề Hong Kong vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về chiến thắng của phe dân chủ ở cuộc bầu cử quận vừa qua. Ảnh: Getty. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 25/11 khẳng định kết quả cuộc bỏ phiếu bầu cử hội đồng quận sẽ không làm thay đổi thực tế Hong Kong là một phần của Trung Quốc. Ảnh: NK News. "Một điều rõ ràng là dù bất cứ chuyện gì xảy ra, Hong Kong vẫn là một phần của Trung Quốc và là đặc khu hành chính của Trung Quốc", ông Vương nói. Ảnh: Reuters. Theo Ủy ban bầu cử của Đặc khu hành chính Hong Kong, số lượng cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hội đồng quận ngày 24/11 là kỷ lục kể từ năm 1997, với khoảng 71,2% trong số 4,1 triệu cử tri đăng kí năm nay đi bỏ phiếu. Ảnh: Reuters. Được biết, gần 31.000 cảnh sát Hong Kong đã được được triển khai để đảm bảo an ninh trong ngày bầu cử hôm 24/11. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Hong Kong (Nguồn: The Guardian)

