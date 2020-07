Điều ít biết về thành phố Houston có LSQ Trung Quốc bị đóng cửa

Thành phố Houston, được thành lập vào năm 1836, là thành phố đông dân nhất của bang Texas và đông dân thứ tư tại Mỹ. Đây cũng là thành phố lớn phát triển nhanh thứ hai của Mỹ, chỉ sau New York. Ảnh: Getty. Vùng đô thị Houston rộng lớn hơn cả bang New Jersey. Ảnh: Wikipedia. Tên của thành phố Houston được hai anh em nhà Allen đặt theo tên của Tướng Sam Houston. Ảnh: Getty. Năm 2009, Annise Parker được bầu làm Thị trưởng Houston. Houston trở thành thành phố lớn đầu tiên của Mỹ bầu một người đồng tính công khai làm Thị trưởng. Ảnh: Getty. Houston là thành phố có nền kinh tế phát triển. Theo TripSavvy, trên thực tế, chỉ 21 quốc gia trên thế giới có GDP lớn hơn Houston. Ảnh: Getty. Theo Culture Trip, hơn 145 ngôn ngữ khác nhau được nói ở Houston. Đây là một sự thật bất ngờ nữa về thành phố Houston. Ảnh: Flickr. Thành phố Houston có một hệ thống đường hầm ngầm dưới lòng đất (cách mặt đất khoảng 6 mét và dài 11km) dành cho người đi bộ. Ảnh: Flickr. Houston Galleria, được mở cửa vào năm 1970, là trung tâm mua sắm lớn nhất ở bang Texas. Trung tâm này có 4 tầng với hơn 375 cửa hàng. Ảnh: Flickr. Astrodome ở Houston là sân vận động mái vòm đầu tiên trên thế giới. Công trình này được khai trương vào năm 1965. Ảnh: Flickr.Người dân ở Houston có xu hướng ăn nhà hàng nhiều hơn cư dân ở bất cứ thành phố nào khác của Mỹ. Ảnh: Flickr. "Houston" là từ đầu tiên mà nhà du hành vũ trụ Neil Armstrong nói khi đặt chân lên mặt trăng. Ảnh: Flickr. Mời độc giả xem thêm video: Mỹ có thể đóng cửa thêm nhiều lãnh sự quán Trung Quốc (Nguồn video: VTC Now)

