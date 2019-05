Chiến trường Hama nóng rẫy, Thổ Nhĩ Kỳ điều tiếp viện "cứu" HTS

Theo hãng Fars (Iran), Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động hàng nghìn tay súng FSA từ Bắc Aleppo tới Hama nhằm hỗ trợ phiến quân HTS trong các cuộc giao tranh với lực lượng chính phủ Syria. Ảnh: FNA. "Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động hàng nghìn chiến binh FSA từ Afrin và Izaz (Aleppo) tới Bắc Hama để hỗ trợ nhóm khủng bố HTS trong cuộc chiến chống lại Quân đội Syria", trang tin tức Hawar cho hay. Ảnh: AMN. Nguồn tin cho biết thêm, đoàn xe quân sự chở lực lượng tiếp viện gồm hàng nghìn chiến binh FSA được Ankara hậu thuẫn cùng vũ khí và trang thiết bị quân sự khác đã tiến về Bắc Hama qua cửa khẩu Qazawiyeh ở phía nam Afrin. Ảnh: FNA. Cùng lúc, hàng trăm tay súng FSA cũng tiến quân về Idlib để tới các mặt trận ở Hama. Các chiến binh FSA đã di chuyển từ Izaz, Jarablus, Al-Bab và Afrin ở phía bắc và đông bắc Aleppo. Ảnh: Reuters. Theo Al Masdar News, các chiến binh nổi dậy do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã cố tìm cách tái chiếm những vùng đất đã mất gần thị trấn chiến lược Kafr Naboudeh ở Hama nhưng thất bại. Ảnh: DS. "Sau trận chiến khốc liệt ngày 19/5, lực lượng do Ankara hậu thuẫn cuối cùng cũng bị quân chính phủ Syria và đồng minh đánh bại", AMN đưa tin. Ảnh: SANA. Theo một nguồn tin quân sự gần chiến tuyến ở phía tây bắc Hama, phiến quân được Ankara hậu thuẫn đã hứng chịu tổn thất nặng nề gần Kafr Naboudeh, buộc chúng phải rút lui khỏi mặt trận này. Ảnh: DW. Đối với Quân đội Syria, đây là một chiến thắng quan trọng trước nhóm phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, đặc biệt là sau khi lực lượng chính phủ Damascus hứng chịu nhiều thương vong từ các cuộc oanh kích của FSA. Ảnh: SANA. Trong diễn biến liên quan trước đó, thủ lĩnh HTS Abu Mohammed Al-Jolani đã kêu gọi FSA tấn công Quân đội Syria tại Aleppo nhằm làm giảm bớt áp lực cho nhóm phiến quân này tại chiến trường Hama và Idlib. Ảnh: SANA. Mời độc giả xem thêm video: Thắng lợi của Quân đội Syria tại Daraa (Nguồn: AMN)

Theo hãng Fars (Iran), Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động hàng nghìn tay súng FSA từ Bắc Aleppo tới Hama nhằm hỗ trợ phiến quân HTS trong các cuộc giao tranh với lực lượng chính phủ Syria. Ảnh: FNA. "Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động hàng nghìn chiến binh FSA từ Afrin và Izaz (Aleppo) tới Bắc Hama để hỗ trợ nhóm khủng bố HTS trong cuộc chiến chống lại Quân đội Syria", trang tin tức Hawar cho hay. Ảnh: AMN. Nguồn tin cho biết thêm, đoàn xe quân sự chở lực lượng tiếp viện gồm hàng nghìn chiến binh FSA được Ankara hậu thuẫn cùng vũ khí và trang thiết bị quân sự khác đã tiến về Bắc Hama qua cửa khẩu Qazawiyeh ở phía nam Afrin. Ảnh: FNA. Cùng lúc, hàng trăm tay súng FSA cũng tiến quân về Idlib để tới các mặt trận ở Hama. Các chiến binh FSA đã di chuyển từ Izaz, Jarablus, Al-Bab và Afrin ở phía bắc và đông bắc Aleppo. Ảnh: Reuters. Theo Al Masdar News, các chiến binh nổi dậy do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã cố tìm cách tái chiếm những vùng đất đã mất gần thị trấn chiến lược Kafr Naboudeh ở Hama nhưng thất bại. Ảnh: DS. "Sau trận chiến khốc liệt ngày 19/5, lực lượng do Ankara hậu thuẫn cuối cùng cũng bị quân chính phủ Syria và đồng minh đánh bại", AMN đưa tin. Ảnh: SANA. Theo một nguồn tin quân sự gần chiến tuyến ở phía tây bắc Hama, phiến quân được Ankara hậu thuẫn đã hứng chịu tổn thất nặng nề gần Kafr Naboudeh, buộc chúng phải rút lui khỏi mặt trận này. Ảnh: DW. Đối với Quân đội Syria, đây là một chiến thắng quan trọng trước nhóm phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn , đặc biệt là sau khi lực lượng chính phủ Damascus hứng chịu nhiều thương vong từ các cuộc oanh kích của FSA. Ảnh: SANA. Trong diễn biến liên quan trước đó, thủ lĩnh HTS Abu Mohammed Al-Jolani đã kêu gọi FSA tấn công Quân đội Syria tại Aleppo nhằm làm giảm bớt áp lực cho nhóm phiến quân này tại chiến trường Hama và Idlib. Ảnh: SANA. Mời độc giả xem thêm video: Thắng lợi của Quân đội Syria tại Daraa (Nguồn: AMN)