Chân dung Thống đốc New York liên tục bị tố quấy rối tình dục

Anna Ruch, 33 tuổi, là người phụ nữ mới nhất tố Thống đốc New York Andrew Cuomo quấy rối tình dục. Trước đó, cựu cố vấn y tế Charlotte Bennett, 25 tuổi, và cựu trợ lý Lindsey Boylan, 36 tuổi, đã đưa ra những cáo buộc tương tự đối với ông Cuomo. Ảnh: Reuters.



Các nhà chức trách Mỹ dự kiến sẽ mở cuộc điều tra các cáo buộc nhằm vào Thống đốc Cuomo. Ảnh: NYT.



Thống đốc Cuomo sinh ngày 6/12/1957 tại Queens, New York, trong gia đình có 4 anh chị em. Cha ông là Mario Cuomo, người từng đảm nhiệm chức vụ Thống đốc New York. Ảnh: BBC.



Andrew Cuomo tốt nghiệp trường Đại học Fordham vào năm 1979 và lấy bằng Luật của trường Luật Albany vào năm 1982. Ảnh: Al Jazeera.



Trong chiến dịch tranh cử chức Thống đốc của cha ông vào năm 1982, Andrew Cuomo đóng vai trò là quản lý chiến dịch tranh cử, sau đó trở thành cố vấn chính sách của cha ông. Ảnh: Reuters.

Ông Cuomo từng có thời gian ngắn làm việc tại Công ty luật Blutrich, Falcone & Miller. Ông đã thành lập Công ty Nhà ở cho những người kém đặc quyền (HELP) vào năm 1986 và rời hãng luật để tập trung điều hành HELP vào năm 1988. Ảnh: Reuters.



Từ năm 1990 đến 1993, dưới thời Thị trưởng Thành phố New York David Dinkins, ông Cuomo giữ chức Chủ tịch Ủy ban vô gia cư Thành phố New York, chuyên về phát triển chính sách đối với vấn đề vô gia cư trong thành phố. Ảnh: The Guardian.

Năm 2006, ông Cuomo được bầu làm Tổng chưởng lý New York. Tiếp đến, ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2010 và trở thành Thống đốc New York, tái đắc cử hai lần sau đó. Ảnh: NR.



Thống đốc Cuomo ủng hộ quyền phá thai và hôn nhân đồng giới. Ảnh: Getty.



Về đời tư, Thống đốc Cuomo kết hôn với bà Kerry Kennedy vào năm 1990. Họ có ba người con gái. Tuy nhiên, hai người ly hôn vào năm 2005. Ảnh: Corbis. Mời độc giả xem thêm video: Học sinh 14 tuổi tranh cử Thống đốc bang Vermont, Mỹ (Nguồn video: THĐT)

