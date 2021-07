Chân dung người tạm thời điều hành Haiti sau vụ ám sát Tổng thống Moise

Hôm 7/7, Thủ tướng lâm thời Haiti Claude Joseph (ảnh) xác nhận thông tin Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị ám sát tại tư dinh ở Port-au-Prince vào rạng sáng cùng ngày. Ảnh: Anadolu.



Sau vụ việc, Thủ tướng Joseph cho biết tạm thời ông sẽ điều hành đất nước Haiti. Ông kêu gọi người dân Haiti bình tĩnh, đồng thời trấn an rằng cảnh sát và quân đội sẽ đảm bảo sự an toàn của người dân. Ảnh: AP.



“Tôi đã đề nghị quốc tế sát cánh với chúng tôi trong cuộc chiến này. Nhà nước vì dân chủ và cộng hòa phải chiến thắng, các thế lực đen tối phải thua cuộc. Vụ ám sát (Tổng thống Moise) là một mất mát đối với quốc gia. Những thủ phạm, những kẻ sát hại Tổng thống Moise sẽ phải trả giá cho hành động của họ trước công lý", Thủ tướng lâm thời Claude Joseph nói. Trong ảnh là Tổng thống Jovenel Moise. Ảnh: AP.



Thủ tướng Joseph hiện có 15.000 người theo dõi trên Twitter. Dù vậy, theo IBT Times, không có nhiều thông tin về ông Claude Joseph. Ảnh: Facebook.





Theo Wikipedia, Thủ tướng Joseph có bằng tiến sĩ về Chính sách công của trường Đại học The New School ở New York (Mỹ). Ảnh: HT.



Ngoài ra, ông Claude Joseph từng giảng dạy tại trường Đại học Connecticut và Đại học Long Island ở Brooklyn, New York. Ảnh: Wikipedia.



Vào ngày 4/3/2020, ông trở thành Bộ trưởng Ngoại giao trong chính phủ của Thủ tướng Haiti khi đó là ông Joseph Jouthe. Ảnh: TR.



Sau khi ông Jouthe từ chức, ông Claude Joseph được bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời Haiti vào ngày 14/4/2021. Ảnh: Wikipedia.



Hồi tháng 3, tờ Miami Herald từng đăng một bài báo, trong đó ông Joseph đã ca ngợi Tổng thống Moise vì những nỗ lực để ổn định tình hình tại đất nước Haiti. Ảnh: Twitter. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Venezuela cáo buộc Colombia đứng sau vụ ám sát hụt (Nguồn video: THĐT)

