Cận cảnh quân TNK đánh người Kurd trên chiến trường Syria

Ngày 9/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan đã phát động chiến dịch quân sự mang tên "Mùa xuân Hòa bình" chống lại lực lượng thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) mà nước này coi là "khủng bố" cùng phiến quân IS ở Đông Bắc Syria. Ảnh: Reuters. Ankara tuyên bố mục tiêu của chiến dịch Mùa xuân Hòa bình là thiết lập một "vùng an toàn" bên trong lãnh thổ Syria, tạo điều kiện cho 3,6 triệu người tị nạn Syria trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Một chiến binh FSA do Ankara hậu thuẫn trong cuộc giao tranh với người Kurd tại thị trấn Tal Abyad. Ảnh: Reuters. Những ngày qua, các cuộc giao tranh giữa lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd diễn ra ác liệt tại thị trấn Ras al Ain và Tel Abyad, hai mục tiêu chính của Ankara trong cuộc tấn công lần này. Ảnh: Reuters. Truyền thông người Kurd đưa tin ngày 13/10, ít nhất 75 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tại thị trấn Ras al-Ain. Ảnh: Các tay súng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại ngôi làng Yabisa ngày 13/10. Ảnh: Reuters. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố 415 tay súng người Kurd đã bị tiêu diệt kể từ khi Ankara bắt đầu chiến dịch quân sự Mùa xuân Hòa bình ở Syria ngày 9/10. Ảnh: Reuters. Ngày 13/10, Liên Hợp Quốc cho biết, hơn 130 nghìn người dân đã phải sơ tán khỏi các khu vực nông thôn xung quanh thị trấn biên giới Ras al Ain và Tel Abyad. Ngoài ra, hơn 400 nghìn người bị ảnh hưởng do mất nguồn cung cấp nước. Ảnh: Reuters. Trong diễn biến mới đây, Quân đội Syria chuẩn bị điều lực lượng tới khu vực dọc biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ theo một thỏa thuận mới đạt được với người Kurd nhằm giúp chống lại "cuộc xâm lược" của Ankara. Ảnh: AMN. Ngoài ra, thỏa thuận này cũng mở đường cho việc giải phóng những thành phố còn lại bị Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng như Afrin. Ảnh: AMN. Các tay súng phiến quân được Ankara hậu thuẫn giao tranh với lực lượng người Kurd tại thị trấn Tal Abyad ngày 13/10. Ảnh: Reuters. Khói bốc lên từ một vụ nổ ở Tel Abyad. Ảnh: Reuters. Một tay súng quân nổi dậy Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cầm vũ khí tại thị trấn Tal Abyad. Ảnh: Reuters. Nhóm quân nổi dậy trên một xe quân sự trong thị trấn Tal Abyad ngày 13/10. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video: Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào Syria (Nguồn: SANA)

