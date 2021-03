Biểu tình ở Myanmar: Thêm ít nhất 9 người thiệt mạng

Theo Reuters, cuộc biểu tình ở Myanmar vẫn tiếp diễn trong hơn một tháng qua. Trong ngày 19/3, thêm ít nhất 9 người thiệt mạng trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh nước này. Ảnh: Một người biểu tình bị cảnh sát bắt giữ ở Yangon hôm 19/3. Ảnh: Reuters. Lực lượng an ninh Myanmar đã sử dụng những biện pháp mạnh tay để trấn áp các cuộc biểu tình của những người ủng hộ Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi - người bị quân đội Myanmar bắt giữ trong cuộc chính biến hôm 1/2. Ảnh: Reuters. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản được đám đông tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối chính quyền quân sự Myanmar, đòi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi (ảnh). Ảnh: Reuters. Lực lượng an ninh Myanmar ngày 19/3 đã nổ súng trong một cuộc ẩu đả tại thị trấn Aungban khi họ cố gắng phá bỏ rào chắn của người biểu tình, truyền thông đưa tin. Ảnh: Reuters. "Lực lượng an ninh định dỡ bỏ chướng ngại vật, nhưng người dân chống lại và họ đã nổ súng", một nhân chứng cho biết. Ảnh: Reuters. Một quan chức giấu tên thuộc dịch vụ tang lễ của Aungban nói với Reuters rằng, 8 người đã thiệt mạng, trong đó 7 người tử vong ngay tại hiện trường và 1 người thiệt mạng sau khi được đưa tới bệnh viện ở thị trấn Kalaw gần đó. Ảnh: Một người biểu tình bị thương được đưa đi ở Aungban ngày 19/3. Ảnh: MN. Myanmar Now cho biết thêm, 1 người biểu tình đã thiệt mạng ở thị trấn Loikaw, phía đông bắc nước này. Trong khi đó, 1 người bị bắn chết tại thành phố Yangon. Tuy nhiên, Reuters chưa thể xác minh thông tin này. Ảnh: Reuters. Trong ngày 19/3, cuộc biểu tình cũng diễn ra ở thành phố Mandalay, tại các thị trấn Myingyan, Katha và Myawaddy. Ảnh: Một cuộc biểu tình ở Mandalay. Ảnh: JT. Theo số liệu của Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị Myanmar, số người thiệt mạng trong những tuần bất ổn kể từ khi cuộc chính biến xảy ra tại Myanmar hồi đầu tháng 2/2021 đến nay đã tăng lên ít nhất 234 người. Ảnh: Reuters. Trước tình hình hiện nay, Tổng thống Indonesia Joko Widodo (ảnh) ngày 19/3 kêu gọi các lãnh đạo ASEAN tổ chức họp cấp cao bàn về tình hình Myanmar nhằm chấm dứt bất ổn tại nước này. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 1 năm (Nguồn video: THĐT)

