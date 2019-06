Biểu tình bạo lực, Hong Kong chìm trong hơi cay mù mịt

Theo CNN, đụng độ đã xảy ra giữa lực lượng cảnh sát và người biểu tình Hong Kong vào lúc 15 giờ chiều 12/6 (giờ địa phương) khi hạn chót mà người biểu tình đưa ra yêu cầu chính quyền hủy bỏ dự luật dẫn độ kết thúc. (Nguồn ảnh: Reuters) Đám đông người biểu tình cố tìm cách xông vào tòa nhà Hội đồng Lập pháp Hong Kong. Họ ném gạch đá, đồ vật vào cảnh sát chống bạo động, trong khi lực lượng an ninh sử dụng hơi cay, vòi rồng và đạn cao su để trấn áp. Cảnh sát trưởng Hong Kong Stephen Lo Wai-chung đã tuyên bố cuộc biểu tình bạo lực chiều 12/6 là "tình huống bạo động". "Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài sử dụng vũ lực để ngăn chặn những người biểu tình quá khích tấn công hàng rào an ninh", cảnh sát Lo nói. Xe cứu thương sau đó được điều động tới đường Harcourt, khu vực chính diễn ra cuộc biểu tình hôm 12/6. Một số người bị thương đã được đưa ra khỏi hiện trường, trong đó có cả cảnh sát. Lãnh đạo các nhóm biểu tình tuyên bố họ sẽ không rút lui cho đến khi dự luật cho phép dẫn độ tội phạm sang Trung Quốc được hủy bỏ. Người biểu tình phải đeo mặt nạ, dùng ô chống lại hơi cay của cảnh sát khi cố xông vào trụ sở Hội đồng Lập pháp Hong Kong. Một thanh niên ném gạch về phía lực lượng an ninh Hong Kong trong cuộc biểu tình bạo lực hôm 12/6. Đông đảo cảnh sát chống bạo động được triển khai để trấn áp đám đông người biểu tình ở Hong Kong. Cảnh sát Hong Kong phun vòi rồng vào những người biểu tình phản đối dự luật dẫn độ ngày 12/6. Một cảnh sát bắn đạn hơi cay về phía đám đông người biểu tình. Được biết, sau cuộc đụng độ, cảnh sát Hong Kong đã đẩy lui được đám đông và thiết lập hàng rào an ninh tại khu vực phía trước tòa nhà Hội đồng Lập pháp. Mời độc giả xem video về cuộc biểu tình ở Hong Kong phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc (Nguồn: The Guardian)

