Bên trong vùng dịch COVID-19 lớn nhất thế giới giờ ra sao?

Mỹ hiện vẫn là vùng dịch COVID-19 lớn nhất thế giới. Tính đến ngày 8/12, nước này ghi nhận hơn 15 triệu ca mắc COVID-19 và 284.000 người tử vong. (Nguồn ảnh: Reuters) Được biết, số ca nhiễm mới hàng ngày đã tăng đột biến từ mức 100.000 lên khoảng 200.000 trong tháng qua. Một số chuyên gia lo ngại viễn cảnh tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra, khi tình hình dịch COVID-19 tại Mỹ có nguy cơ tiếp tục bị đẩy lên mức nguy hiểm hơn vào hai tuần tới, bởi hàng triệu người đã di chuyển và tụ tập đông người, phớt lờ hướng dẫn y tế trong dịp lễ Tạ ơn. Với tình trạng nhiễm bệnh và tử vong do COVID-19 gia tăng trên toàn nước Mỹ hiện nay, Tiến sĩ Scott Gottlieb, cựu ủy viên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), cảnh báo hôm 6/12 rằng, có khả năng đại dịch COVID-19 ở Mỹ sẽ tiếp tục trầm trọng hơn trong những tuần tới và dự đoán có thể lên tới gần 4.000 ca tử vong mỗi ngày trong tháng 1/2021. Ông Gottlieb thừa nhận "tình hình đang tồi tệ hơn trên khắp đất nước" và dự báo đại dịch sẽ tồi tệ hơn trong 4 đến 6 tuần tới. Hôm 6/12, bang California áp lệnh yêu cầu người dân ở nhà, trong bối cảnh công suất bệnh viện tại khu vực phía nam của bang này giảm xuống mức thấp nghiêm trọng. Chỉ trong ngày 5/12, California ghi nhận hơn 25.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới, mức cao kỷ lục trong vòng 24 giờ. Nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19 cho một tài xế ở Staten Island, New York, ngày 25/11/2020. Ellyah Gonzalez và Lazae Palacios, đều 10 tuổi, ngồi học trong lớp học có vách ngăn bằng nhựa phòng COVID-19 tại trường Tiểu học Louise, bang Texas, ngày 20/11. Y tá Tanna Ingraham, 43 tuổi, kiểm tra sức khỏe cho một bệnh nhân tại Trung tâm Y tế United Memorial ở Houston, Texas. Bên trong phòng điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Hutchinson, bang Kansas, ngày 20/11. Người dân rời khỏi một địa điểm xét nghiệm COVID-19 ở khu Queens, New York, ngày 20/11. Các kệ hàng trống trơn trong một cửa hàng Target ở Pennsylvania thời COVID-19. Hành khách chuẩn bị lên chuyến bay tại sân bay quốc tế O'Hare ở Chicago, bang Illinois, trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn. Mời độc giả xem thêm video: Phố New York mùa COVID-19 (Nguồn video: VTV)

