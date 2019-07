Bất ngờ thân thế Thủ tướng Hy Lạp vừa nhậm chức

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis, lãnh đạo Đảng Dân chủ mới ở Hy Lạp, đã tuyên thệ nhậm chức hôm 8/7, một ngày sau khi giành chiến thắng tại cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn. Ảnh: The National. Trong bài phát biểu mừng chiến thắng, ông Kyriakos đã gửi lời cảm ơn tới cử tri, cam kết nỗ lực để vực dậy nền kinh tế Hy Lạp vốn bị tàn phá nặng nề sau một thập niên khủng hoảng. Ảnh: NDTV. Tân Thủ tướng Hy Lạp cũng tuyên bố sẽ tạo điều kiện cho mọi công dân nước này, đặc biệt là những người trẻ, có cơ hội để thể hiện năng lực của họ. Chính vì vậy, người dân Hy Lạp đang rất trông chờ vào sự thể hiện của vị Thủ tướng mới. Ảnh: GR. Ông Kyriakos sinh ngày 4/3/1968 tại thủ đô Athens. Ông là con trai của cựu Thủ tướng Hy Lạp Konstantinos Mitsotakis. Ảnh: ERTI. Năm 1986, ông Kyriakos tốt nghiệp Trường Đại học Athens. Trong khoảng thời gian 1986-1990, ông học tại Đại học Harvard và lấy bằng cử nhân Nghiên cứu Xã hội. Ảnh: BBC. Từ năm 1992-1993, ông Kyriakos học tại Đại học Stanford và lấy bằng Thạc sĩ về Quan hệ Quốc tế. Năm 1993-1995, ông theo học tại Đại học Kinh doanh Harvard và nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Ảnh: Getty. Từ năm 1990-1991, Kyriakos Mitsotakis làm việc với tư cách là chuyên viên phân tích tài chính cho Ngân hàng Chase ở London, Anh. Từ 1991-1992, ông quay trở về Hy Lạp và gia nhập lực lượng không quân để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Ảnh: TRT. Từ năm 1997-1999, ông làm việc cho Alpha Ventures. Năm 1999, ông thành lập NBG Venture Capital và làm Giám đốc điều hành cho tới tháng 4/2003 thì từ chức để theo đuổi sự nghiệp chính trị. Ảnh: BBC. Từ tháng 6/2013 đến tháng 1/2015, ông Kyriakos là Bộ trưởng Cải cách Hành chính. Tháng 1/2016, ông được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Mới (ND). Ảnh: HDN. Theo kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn ngày 7/7/2019, Đảng ND giành được 39,84% phiếu bầu, chiếm đa số tại Quốc hội với 158 trên tổng số 300 ghế. Ông Kyriakos đắc cử Thủ tướng Hy Lạp. Ảnh: DH. Tân Thủ tướng Hy Lạp có thể nói được cả Tiếng Anh, Pháp và Đức. Ảnh: Ruptly. Về đời tư, ông Kyriakos đã kết hôn với bà Mareva Grabowski. Họ có ba người con. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video về Thủ tướng Hy Lạp (Nguồn: NTN24)

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis, lãnh đạo Đảng Dân chủ mới ở Hy Lạp, đã tuyên thệ nhậm chức hôm 8/7, một ngày sau khi giành chiến thắng tại cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn. Ảnh: The National. Trong bài phát biểu mừng chiến thắng, ông Kyriakos đã gửi lời cảm ơn tới cử tri, cam kết nỗ lực để vực dậy nền kinh tế Hy Lạp vốn bị tàn phá nặng nề sau một thập niên khủng hoảng. Ảnh: NDTV. Tân Thủ tướng Hy Lạp cũng tuyên bố sẽ tạo điều kiện cho mọi công dân nước này, đặc biệt là những người trẻ, có cơ hội để thể hiện năng lực của họ. Chính vì vậy, người dân Hy Lạp đang rất trông chờ vào sự thể hiện của vị Thủ tướng mới. Ảnh: GR. Ông Kyriakos sinh ngày 4/3/1968 tại thủ đô Athens. Ông là con trai của cựu Thủ tướng Hy Lạp Konstantinos Mitsotakis. Ảnh: ERTI. Năm 1986, ông Kyriakos tốt nghiệp Trường Đại học Athens. Trong khoảng thời gian 1986-1990, ông học tại Đại học Harvard và lấy bằng cử nhân Nghiên cứu Xã hội. Ảnh: BBC. Từ năm 1992-1993, ông Kyriakos học tại Đại học Stanford và lấy bằng Thạc sĩ về Quan hệ Quốc tế. Năm 1993-1995, ông theo học tại Đại học Kinh doanh Harvard và nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Ảnh: Getty. Từ năm 1990-1991, Kyriakos Mitsotakis làm việc với tư cách là chuyên viên phân tích tài chính cho Ngân hàng Chase ở London, Anh. Từ 1991-1992, ông quay trở về Hy Lạp và gia nhập lực lượng không quân để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Ảnh: TRT. Từ năm 1997-1999, ông làm việc cho Alpha Ventures. Năm 1999, ông thành lập NBG Venture Capital và làm Giám đốc điều hành cho tới tháng 4/2003 thì từ chức để theo đuổi sự nghiệp chính trị. Ảnh: BBC. Từ tháng 6/2013 đến tháng 1/2015, ông Kyriakos là Bộ trưởng Cải cách Hành chính. Tháng 1/2016, ông được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Mới (ND). Ảnh: HDN. Theo kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn ngày 7/7/2019, Đảng ND giành được 39,84% phiếu bầu, chiếm đa số tại Quốc hội với 158 trên tổng số 300 ghế. Ông Kyriakos đắc cử Thủ tướng Hy Lạp . Ảnh: DH. Tân Thủ tướng Hy Lạp có thể nói được cả Tiếng Anh, Pháp và Đức. Ảnh: Ruptly. Về đời tư, ông Kyriakos đã kết hôn với bà Mareva Grabowski. Họ có ba người con. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video về Thủ tướng Hy Lạp (Nguồn: NTN24)