Toàn cảnh Hy Lạp chìm trong biển lửa vì biểu tình

Theo hãng thông tấn Reuters, đụng độ dữ dội đã nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động Hy Lạp ngày 6/12 trong cuộc tuần hành nhân kỷ niệm 10 năm vụ cảnh sát nước này bắn chết nam sinh 15 tuổi Alexandros Grigoropoulos. (Nguồn ảnh: Reuters) Một cảnh sát chống bạo động Hy Lạp bắn đạn hơi cay về phía người biểu tình ở Thessaloniki. France24 dẫn nguồn cảnh sát cho hay, hơn 4.000 người đã tham gia vào cuộc biểu tình nổ ra tại thủ đô Athens và thành phố Thesaaloniki hôm 6/12. Được biết, các cuộc tuần hành được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ Alexis Grigoropoulous kể từ khi nam sinh này bị cảnh sát bắn chết vào ngày 6/12/2008. Vụ việc khi đó đã khiến giới trẻ nước này nổi giận và tiến hành bạo loạn kéo dài tại nhiều thành phố. Ảnh: Đông đảo cảnh sát chống bạo động được triển khai để trấn áp đám đông người biểu tình quá khích ở thủ đô Athens. Pháo hoa được bắn về phía lực lượng an ninh Hy Lạp trong cuộc đụng độ với người biểu tình ở Athens hôm 6/12. Các cuộc đụng độ diễn ra trong đêm tối. Một người biểu tình ném bom xăng về phía cảnh sát chống bạo động ở thủ đô Athens. Cảnh sát Hy Lạp đứng giữa biển lửa trong cuộc đụng độ với người biểu tình ở Athens. Cảnh sát chống bạo động Hy Lạp dùng vòi rồng giải tán đám đông ở thủ đô Athens. Lực lượng an ninh Hy Lạp dọn dẹp chướng ngại vật trên đường khi khói lửa bao trùm thủ đô Hy Lạp. Người biểu tình đeo mặt nạ trong khi ném bom xăng về phía cảnh sát chống bạo động ở Thessaloniki. Một người biểu tình bị thương bị cảnh sát Hy Lạp bắt giữ ở Athens. Một nguồn tin cảnh sát cho hay, hơn 20 người biểu tình đã bị bắt giữ trong cuộc biểu tình ngày 6/12. Người biểu tình ném bom xăng về phía lực lượng an ninh Hy Lạp ở Athens. Cảnh sát chống bạo động Hy Lạp đứng gác trước tòa nhà quốc hội ở thủ đô Athens. Mời độc giả xem video về cuộc biểu tình dữ dội ở Hy Lạp (Nguồn: Youtube)

