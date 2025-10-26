Thấy gì từ vụ Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm” bị khởi tố?

Vụ việc Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm” Lê Anh Điệp sẽ là bài học cho nhiều người khi sử dụng mạng xã hội mà thiếu trách nhiệm với cộng đồng, coi thường pháp luật.

Lê Anh Điệp (30 tuổi, trú tại phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình) chủ tài khoản 'Tàng keng Ông Trùm' vừa bị Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM khởi tố, bắt giam điều tra hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Lê Anh Điệp, chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm” tại cơ quan điều tra.

Lê Anh Điệp chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm” đã đăng tải các clip có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt các tỉnh phía Bắc gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động, kêu gọi cứu trợ của một số cơ quan, tổ chức có liên quan…

Đáng chú ý, Điệp còn xúc phạm người dân miền Nam với những ngôn từ miệt thị, kỳ thị, vô văn hóa; gây chia rẽ giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc; đã tạo nên làn sóng bức xúc, phẫn nộ, lên án mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Kết luận giám định cho thấy, các video có nội dung "phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc", vi phạm điểm c khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng 2018; đồng thời "xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác", vi phạm điểm a khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng 2018.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, thông tin trên cho thấy, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác minh chủ tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm" là Điệp đã đăng nhiều clip có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai ở các tỉnh phía Bắc.

Những video này bị cơ quan điều tra cáo buộc gây ảnh hưởng đến việc huy động, kêu gọi cứu trợ của các tổ chức, chứa lời lẽ xúc phạm người dân miền Nam, mang tính miệt thị, kỳ thị, vô văn hóa, gây chia rẽ vùng miền và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Điều 8 Luật an ninh mạng quy định các hành vi bị cấm như sau: “Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc…”.

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy những nội dung đăng tải lên mạng xã hội TikTok của đối tượng này có nội dung chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người khác, phân biệt vùng miền, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội nên việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý đối tượng này về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ theo điều 331 bộ luật hình sự là có căn cứ.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Điệp cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội, khai nhận là do bản thân có sử dụng rượu bia, do không làm chủ được bản thân nên đã đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật. Đối tượng ăn năn hối hận về hành vi của mình.

Theo quy định của pháp luật, người sử dụng rượu bia, chất kích thích không làm chủ được bản thân mà thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Hành vi phạm tội có thể xuất phát từ nhận thức, từ ý thức coi thường pháp luật, từ mâu thuẫn cá nhân hay dù nguyên nhân khác mà thực hiện hành vi được mô tả trong cấu thành tội phạm thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Hiến pháp và pháp luật quy định công dân có quyền tự do dân chủ, tự do bày tỏ quan điểm thái độ ý kiến của mình đối với các vấn đề xã hội. Tuy nhiên việc thực hiện quyền tự do dân chủ, trong khuôn khổ pháp luật, không được lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm trái pháp luật đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nếu lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do tiếp cận thông tin mà đưa ra những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, sai sự thật hoặc các thông tin có tính chất phá rối, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc thì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Người thực hiện hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt cao nhất có thể tới 7 năm tù theo Điều 331 Bộ luật Hình sự về Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thời gian qua không ít các trường hợp sử dụng mạng xã hội đã đi quá giới hạn của quyền tự do dân chủ. Không ít người vì muốn tăng tương tác trên tài khoản mạng xã hội để bán hàng online hoặc để được nổi tiếng mà để bất chấp, đưa ra những thông tin giật gân, bịa đặt, xuyên tạc, vu khống để thu hút lượng tương tác. Không ít đối tượng đưa những thông tin bịa đặt, xàm xí rồi trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội từ đó ảo tưởng vào sức mạnh bản thân, tự do đưa những thông tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật hoặc những thông tin xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội đã bị xử lý bằng chế tài hình sự.

Tuy nhiên vì động cơ cá nhân, nhận thức thấp kém hoặc ý thức coi thường pháp luật mà nhiều đối tượng vẫn tiếp tục đăng tải những nội dung bị cấm lên mạng xã hội. Vụ việc này sẽ là bài học cho nhiều người khi sử dụng mạng xã hội mà thiếu trách nhiệm với cộng đồng, coi thường pháp luật. Cái giá phải trả là những năm tháng tủ tội, bị mất quyền công dân và bị xã hội lên án.