Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thảo Nhi Lê đẹp “cháy” màn đêm với váy mỏng gợi cảm

Giải trí

Thảo Nhi Lê đẹp “cháy” màn đêm với váy mỏng gợi cảm

Thảo Nhi Lê khoe trọn thần thái cuốn hút cùng vóc dáng gợi cảm trong thiết kế váy hai dây mỏng manh giữa màn đêm.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong những khoảnh khắc mới được chia sẻ, Á hậu Thảo Nhi Lê tiếp tục chứng minh sức hút khó cưỡng của mình khi xuất hiện với phong cách thời trang quyến rũ.
Trong những khoảnh khắc mới được chia sẻ, Á hậu Thảo Nhi Lê tiếp tục chứng minh sức hút khó cưỡng của mình khi xuất hiện với phong cách thời trang quyến rũ.
Cô chọn cho mình chiếc váy hai dây màu sắc nhẹ nhàng, chất liệu mỏng manh ôm sát cơ thể, giúp tôn lên trọn vẹn đường cong mềm mại và hình thể nóng bỏng vốn là thương hiệu cá nhân.
Cô chọn cho mình chiếc váy hai dây màu sắc nhẹ nhàng, chất liệu mỏng manh ôm sát cơ thể, giúp tôn lên trọn vẹn đường cong mềm mại và hình thể nóng bỏng vốn là thương hiệu cá nhân.
Thần thái sắc lạnh, đầy tự tin của Á hậu càng trở nên nổi bật giữa bối cảnh màn đêm, tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa quyến rũ.
Thần thái sắc lạnh, đầy tự tin của Á hậu càng trở nên nổi bật giữa bối cảnh màn đêm, tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa quyến rũ.
Từ ánh mắt, biểu cảm cho đến vóc dáng, mọi chi tiết đều cho thấy sự chỉn chu và phong thái thời trang đẳng cấp của người đẹp.
Từ ánh mắt, biểu cảm cho đến vóc dáng, mọi chi tiết đều cho thấy sự chỉn chu và phong thái thời trang đẳng cấp của người đẹp.
Trước khi công khai chuyện tình cảm, Thảo Nhi Lê vốn đã nổi tiếng với hình thể gợi cảm và phong cách thời trang táo bạo.
Trước khi công khai chuyện tình cảm, Thảo Nhi Lê vốn đã nổi tiếng với hình thể gợi cảm và phong cách thời trang táo bạo.
Cô sở hữu chiều cao 1,68 m cùng số đo ba vòng cân đối, thường xuyên ghi điểm khi xuất hiện trong những bộ cánh cắt xẻ tinh tế, phô diễn vẻ đẹp hiện đại và cá tính.
Cô sở hữu chiều cao 1,68 m cùng số đo ba vòng cân đối, thường xuyên ghi điểm khi xuất hiện trong những bộ cánh cắt xẻ tinh tế, phô diễn vẻ đẹp hiện đại và cá tính.
Kể từ khi công khai bạn trai ngoại quốc, Á hậu sinh năm 1994 được nhận xét ngày càng mặn mà, xinh đẹp và tự tin hơn.
Kể từ khi công khai bạn trai ngoại quốc, Á hậu sinh năm 1994 được nhận xét ngày càng mặn mà, xinh đẹp và tự tin hơn.
Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 vừa công khai nửa kia vào dịp sinh nhật 31 tuổi.
Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 vừa công khai nửa kia vào dịp sinh nhật 31 tuổi.
Cả hai đã có một thời gian dài tìm hiểu, là cộng sự, cùng hợp tác kinh doanh trước khi tiến đến hẹn hò. Tuy nhiên, cặp đôi yêu nhau kín tiếng, rất hiếm khi chia sẻ hình ảnh lên trang cá nhân, đặc biệt là những khung hình ngọt ngào. Điều này càng khiến cho cư dân mạng thêm phần quan tâm, tò mò.
Cả hai đã có một thời gian dài tìm hiểu, là cộng sự, cùng hợp tác kinh doanh trước khi tiến đến hẹn hò. Tuy nhiên, cặp đôi yêu nhau kín tiếng, rất hiếm khi chia sẻ hình ảnh lên trang cá nhân, đặc biệt là những khung hình ngọt ngào. Điều này càng khiến cho cư dân mạng thêm phần quan tâm, tò mò.
Thảo Nhi Lê và người yêu thường xuyên có những chuyến du lịch nghỉ dưỡng kết hợp công tác. Cặp đôi chọn những địa điểm mang tính chất nghỉ dưỡng tại các khu du lịch trong và ngoài nước.
Thảo Nhi Lê và người yêu thường xuyên có những chuyến du lịch nghỉ dưỡng kết hợp công tác. Cặp đôi chọn những địa điểm mang tính chất nghỉ dưỡng tại các khu du lịch trong và ngoài nước.
Bạn trai Thảo Nhi Lê vốn có xuất thân trong gia đình có truyền thống gần 200 năm kinh doanh nước hoa ở Pháp. Anh hiện là người kế nhiệm đời thứ 7 của thương hiệu gia đình.
Bạn trai Thảo Nhi Lê vốn có xuất thân trong gia đình có truyền thống gần 200 năm kinh doanh nước hoa ở Pháp. Anh hiện là người kế nhiệm đời thứ 7 của thương hiệu gia đình.
Trên nền tảng mạng xã hội Instagram, nam doanh nhân có gần 1,5 nghìn người theo dõi, thường xuyên chia sẻ về các chuyến đi du lịch, dự án, công việc,... Anh chuyển đến Việt Nam sống từ năm 2014, song cũng thường xuyên di chuyển giữa nhiều quốc gia vì tính chất công việc.
Trên nền tảng mạng xã hội Instagram, nam doanh nhân có gần 1,5 nghìn người theo dõi, thường xuyên chia sẻ về các chuyến đi du lịch, dự án, công việc,... Anh chuyển đến Việt Nam sống từ năm 2014, song cũng thường xuyên di chuyển giữa nhiều quốc gia vì tính chất công việc.
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Thảo Nhi Lê bạn trai #Thảo Nhi Lê bạn trai ngoại quốc #Thảo Nhi Lê táo bạo #Lê Thảo Nhi

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT