Á hậu Thảo Nhi Lê nóng bỏng trước khi công khai bạn trai ngoại quốc

Giải trí

Á hậu Thảo Nhi Lê nóng bỏng trước khi công khai bạn trai ngoại quốc

Thảo Nhi Lê gây chú ý khi công khai bạn trai ngoại quốc. Trước khi chia sẻ chuyện tình cảm, cô được biết đến với vóc dáng gợi cảm và gu thời trang nóng bỏng.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, Thảo Nhi Lê khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi quyết định công khai bạn trai ngoại quốc sau khoảng 1,5 năm hẹn hò bí mật. Nàng Á hậu chia sẻ rằng đối phương đã ở bên cạnh, đồng hành trong thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời.
Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng khi thấy Thảo Nhi Lê tìm được hạnh phúc mới sau thời gian dài độc thân.
Trước khi công khai tình cảm, Thảo Nhi Lê đã ghi dấu ấn trong lòng công chúng với phong cách thời trang táo bạo và hình thể nóng bỏng.
Sở hữu chiều cao 1,68 m cùng số đo ba vòng cân đối, cô thường xuyên xuất hiện trong những bộ trang phục cắt xẻ gợi cảm, tôn lên đường cong quyến rũ.
Đặc biệt, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 yêu thích diện những bộ bikini nhỏ xíu táo bạo.
Phong cách thời trang của Á hậu mang đậm tinh thần phóng khoáng và hiện đại.
Người đẹp 9X không ngại thử sức với những bộ váy ôm sát, bikini hoặc trang phục street style cá tính. Nhờ vậy, mỗi lần xuất hiện, Thảo Nhi Lê đều trở thành tâm điểm chú ý.
Không chỉ được biết đến qua các hoạt động nghệ thuật và thời trang, Thảo Nhi Lê còn thường xuyên trở thành tâm điểm với những câu chuyện tình cảm.
Việc cô chủ động chia sẻ về đời sống riêng càng khiến khán giả quan tâm và theo dõi sát sao.
Trước khi trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, Thảo Nhi Lê từng hẹn hò với Huy Trần – người hiện là chồng của diễn viên Ngô Thanh Vân.
Không lâu sau, đầu năm 2020, Á hậu Thảo Nhi Lê công khai mối quan hệ với doanh nhân Bảo Long – sinh năm 1985, hơn cô 9 tuổi, sở hữu chuỗi nhà hàng và quán bar tại TP.HCM.
Mới đây, Á hậu Thảo Nhi Lê gây chú ý khi khẳng định mình đang trong mối quan hệ yêu đương. Ảnh: Thảo Nhi Lê
