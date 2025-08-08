Á hậu Thảo Nhi Lê sống sang chảnh ra sao?

Hà Nội

Á hậu Thảo Nhi Lê cho biết, cô đi lên từ hai bàn tay trắng, hiện tại có cuộc sống sang chảnh đáng mơ ước. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Á hậu Thảo Nhi Lê vừa khoe kỳ nghỉ dưỡng xa hoa ở Pháp. Người đẹp cho biết, chuyến du lịch giúp cô giải tỏa căng thẳng sau 1 năm tập trung làm việc. Ảnh: FB Thảo Nhi Lê.
Thảo Nhi Lê chia sẻ trên VOV, cô không phải là "rich kid". "Tôi là một cô gái đi lên từ hai bàn tay trắng. Tôi cũng phải lao động, làm việc như rất nhiều người bình thường khác để có được như ngày hôm nay", cô nói. Ảnh: FB Thảo Nhi Lê.
Từ 13 tuổi, nàng hậu đi rải báo kiếm tiền, 15 tuổi cô bắt đầu làm thêm ở nhà hàng. 16 tuổi, cô bắt đầu làm người mẫu ảnh. Đến khi học đại học, người đẹp làm thêm công việc bán hàng trong cửa hàng quần áo. Ảnh: FB Thảo Nhi Lê.
Thảo Nhi Lê hiện tại có cuộc sống sang chảnh nhờ kinh doanh, làm người mẫu. Ảnh: FB Thảo Nhi Lê.
Nàng hậu thường xuyên sử dụng xe hơi sang trọng khi di chuyển. Ảnh: FB Thảo Nhi Lê.
“Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới” năm 2020 khoe tậu xe hơi mới vào năm 2023. Ảnh: FB Thảo Nhi Lê.
Thảo Nhi Lê sống trong căn nhà ở mặt tiền đường Pasteur (TP HCM). Ảnh: FB Thảo Nhi Lê.
Căn nhà của nàng hậu sử dụng gam màu trắng chủ đạo, thiết kế tối giản nhưng vẫn có điểm nhấn riêng. Ảnh: FB Thảo Nhi Lê.
Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 kín tiếng về chuyện tình cảm sau mối tình với doanh nhân Bảo Long. Ảnh: FB Thảo Nhi Lê.
Ở tuổi 31, Thảo Nhi Lê gợi cảm, sắc sảo. Ảnh: FB Thảo Nhi Lê.
Nàng hậu 9x khác biệt với nhiều mỹ nhân Việt khi sở hữu làn da bánh mật. Ảnh: FB Thảo Nhi Lê.
Thường xuyên khoe ảnh áo tắm quyến rũ, Thảo Nhi Lê được nhiều khán giả đặt biệt danh "nữ hoàng bikini". Ảnh: FB Thảo Nhi Lê.
