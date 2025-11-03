Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cuộc sống của Thảo Nhi Lê sau Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Giải trí

Cuộc sống của Thảo Nhi Lê sau Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Sau khi đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Thảo Nhi Lê có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Mới đây, cô công khai hẹn hò Romain Leclef.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Znews, Romain Leclef vừa dành lời chúc mừng sinh nhật cho Thảo Nhi Lê. "Happy birthday my love" (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật em yêu), bạn trai của nàng hậu viết. Ảnh: Znews.
Theo Znews, Romain Leclef vừa dành lời chúc mừng sinh nhật cho Thảo Nhi Lê. "Happy birthday my love" (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật em yêu), bạn trai của nàng hậu viết. Ảnh: Znews.
Romain Leclef và Thảo Nhi từng đồng sáng lập một thương hiệu nước hoa. Ảnh: Saostar.
Romain Leclef và Thảo Nhi từng đồng sáng lập một thương hiệu nước hoa. Ảnh: Saostar.
Năm 2022, người đẹp đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Trước đó, cô được biết đến là một hot girl có cuộc sống sang chảnh. Ảnh: FB Thảo Nhi Lê.
Năm 2022, người đẹp đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Trước đó, cô được biết đến là một hot girl có cuộc sống sang chảnh. Ảnh: FB Thảo Nhi Lê.
Sau Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Thảo Nhi Lê đắt show sự kiện, quảng cáo. Ảnh: Yeah1.
Sau Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Thảo Nhi Lê đắt show sự kiện, quảng cáo. Ảnh: Yeah1.
Cô kết thúc nhiệm kỳ Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 vào năm 2023. Ảnh: FB Thảo Nhi Lê.
Cô kết thúc nhiệm kỳ Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 vào năm 2023. Ảnh: FB Thảo Nhi Lê.
Năm 2023, cô bất ngờ khi nhận được thông tin không được đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2023. Ảnh: FB Thảo Nhi Lê.
Năm 2023, cô bất ngờ khi nhận được thông tin không được đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2023. Ảnh: FB Thảo Nhi Lê.
"Dù tôi được đi thi hay ở nhà, tôi xin hứa với các bạn rằng, tôi đã đang và sẽ luôn làm việc chăm chỉ như bây giờ để truyền cảm hứng cho những người phụ nữ trẻ xung quanh tôi luôn luôn sống tích cực tự tin và độc lập", cô bày tỏ. Ảnh: FB Thảo Nhi Lê.
"Dù tôi được đi thi hay ở nhà, tôi xin hứa với các bạn rằng, tôi đã đang và sẽ luôn làm việc chăm chỉ như bây giờ để truyền cảm hứng cho những người phụ nữ trẻ xung quanh tôi luôn luôn sống tích cực tự tin và độc lập", cô bày tỏ. Ảnh: FB Thảo Nhi Lê.
Trong cuộc phỏng vấn với VOV, Thảo Nhi Lê cho biết, cô đi lên từ hai bàn tay trắng, không phải sinh ra đã có đủ mọi thứ như mọi người nghĩ. Ảnh: Harper’s Bazaar Việt Nam.
Trong cuộc phỏng vấn với VOV, Thảo Nhi Lê cho biết, cô đi lên từ hai bàn tay trắng, không phải sinh ra đã có đủ mọi thứ như mọi người nghĩ. Ảnh: Harper’s Bazaar Việt Nam.
"Tôi cũng phải lao động, làm việc như rất nhiều người bình thường khác để có được như ngày hôm nay", nàng hậu tâm sự. Ảnh: FB Thảo Nhi Lê.
"Tôi cũng phải lao động, làm việc như rất nhiều người bình thường khác để có được như ngày hôm nay", nàng hậu tâm sự. Ảnh: FB Thảo Nhi Lê.
Á hậu Thảo Nhi Lê hiện tại tập trung kinh doanh. Ảnh: FB Thảo Nhi Lê.
Á hậu Thảo Nhi Lê hiện tại tập trung kinh doanh. Ảnh: FB Thảo Nhi Lê.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Hành trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam #Đời sống và mối quan hệ cá nhân #Hoạt động truyền cảm hứng #Tham gia các hoạt động xã hội và kinh doanh #Chia sẻ về quá trình phấn đấu và làm việc chăm chỉ #Thảo Nhi Lê

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT