Thành lập Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng

Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng có quy mô khoảng 6.292ha bố trí tại các vị trí không liền kề gắn với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, được tổ chức thành các khu chức năng, bao gồm: Khu sản xuất, khu cảng và hậu cần cảng, trung tâm logistics, khu thương mại - dịch vụ và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

Các khu chức năng trong Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng đáp ứng điều kiện khu phi thuế quan theo quy định của pháp luật được bảo đảm hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và hoạt động quản lý nhà nước theo lĩnh vực tương ứng của các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng là khu vực có ranh giới địa lý xác định, được thành lập để thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội quy định tại Nghị quyết số 226/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.

Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng được quy hoạch tại 3 vị trí với tổng diện tích khoảng 6.292 ha, thuộc phạm vi các khu kinh tế ven biển của thành phố, cụ thể: Vị trí 1, có diện tích khoảng 2.923 ha, nằm trong Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, thuộc địa bàn xã Chấn Hưng và xã Hùng Thắng. Khu vực này phía Bắc giáp sông Văn Úc; phía Tây giáp khu dân cư và đất phát triển đô thị xã Hùng Thắng; phía Nam giáp biển Đông, dải ven biển Đồ Sơn; phía Đông giáp khu cảng và dịch vụ hậu cần biển ven bờ.

Vị trí 2, có diện tích khoảng 1.077 ha, nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thuộc địa bàn phường Đông Hải. Phía Bắc giáp cầu đường Tân Vũ - Lạch Huyện và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1, Khu 2); phía Nam giáp luồng hàng hải vào cảng Lạch Huyện và biển Đông; phía Đông giáp khu cảng biển nước sâu Lạch Huyện; phía Tây giáp phường Hải An – khu vực đang phát triển đô thị và công nghiệp ven biển.

Vị trí 3, có diện tích khoảng 2.292 ha, thuộc đặc khu Cát Hải, trong phạm vi Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Phía Đông và Đông Bắc giáp các bến số 01-06 cảng Lạch Huyện và nhà ga đường sắt nối từ Cảng Lạch Huyện đến tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; phía Tây giáp cầu Tân Vũ - Lạch Huyện và đất liền đảo Cát Hải; phía Nam giáp biển Đông.

Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng được định hướng trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, công nghệ cao và tài chính có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh. Khu được tổ chức thành các khu chức năng gồm: khu sản xuất; khu cảng và hậu cần cảng; trung tâm logistics; khu thương mại - dịch vụ và các khu chức năng khác theo quy định.

Hoạt động, cơ chế, chính sách và tổ chức quản lý đối với Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 226/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các văn bản pháp luật có liên quan.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng là cơ quan trực thuộc UBND Thành phố thực hiện quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp trong Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng.

Việc phát triển Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng được thực hiện theo lộ trình phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, hoạch chung của thành phố Hải Phòng và mục tiêu, định hướng phát triển Khu thương mại tự do đã được phê duyệt, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả.