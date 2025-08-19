Khởi công Nhà ga hành khách T2 – Cát Bi hơn 2.600 tỷ đồng

Lễ khởi công Dự án Xây dựng Nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) và công trình trọng điểm được Chính phủ lựa chọn là một trong các điểm cầu trực tuyến quốc gia.

Điều này khẳng định ý nghĩa đặc biệt quan trọng của dự án không chỉ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng, mà còn đối với việc hoàn thiện mạng lưới cảng hàng không quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo thành phố và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) bấm nút khởi công dự án.

Dự án Nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi (HKQT) tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) làm Chủ đầu tư có tổng mức đầu tư 2.689,819 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 18 tháng.

Dự án được xây dựng với diện tích khoảng 23.200 m², công suất thiết kế 5 triệu hành khách/năm (tương ứng 1.500 hành khách/giờ cao điểm), đồng thời dự trù phương án mở rộng để nâng công suất lên 10 triệu hành khách/năm khi có nhu cầu.

Cùng với Nhà ga T1 (đang được nghiên cứu mở rộng lên 3 triệu hành khách/năm), công trình sẽ đáp ứng mục tiêu đến năm 2030 nâng tổng công suất toàn Cảng đạt 13 triệu hành khách/năm, phù hợp với Quy hoạch Cảng HKQT Cát Bi thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt và theo chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Nhà ga hành khách T2 được thiết kế với quy mô 2 tầng nổi, với 2 cao trình đi và đến tách biệt; được kết nối với vị trí sân đỗ máy bay bằng 04 cầu ống lồng dẫn khách, trong đó có 3 cầu ống code C và 01 cầu ống đôi có thể khai thác 01 máy bay code E hoặc cùng lúc 2 máy bay code C.

Nhà ga có 2 đảo làm thủ tục hành lý với 28 quầy làm thủ tục (gồm 05 quầy tự gửi hành lý-Self Bag Drop), 14 kios làm thủ tục, 2 băng chuyền bốc dỡ hành lý và 3 băng chuyền trả hành lý đến.

Các hạng mục phụ trợ của Dự án: gồm khu kỹ thuật M&E, trạm điện, trạm Chiller, trạm xử lý nước thải, bãi đỗ xe, cảnh quan, giao thông nội cảng, hệ thống chiếu sáng, cấp thoát nước…đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Nhà ga hành khách T1 - Cảng HKQT Cát Bi đã và đang phát huy tốt vai trò phục vụ, tuy nhiên lưu lượng hành khách qua Nhà ga T1 hiện nay đã vượt xa công suất thiết kế ban đầu (2 triệu hành khách/năm). Do đó, việc xây dựng Nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Cát Bi là yêu cầu cấp bách và cũng là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, du lịch và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Sau khi hoàn thành dự án đưa vào khai thác, Nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Cát Bi sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng hàng không, đáp ứng nhu cầu phát triển của Cảng hàng không trong hiện tại và tương lai, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, nâng cao hiệu quả khai thác tại Cảng hàng không.

Đồng thời, mở rộng mạng lưới giao thông bằng đường hàng không, nối liền thành phố Hải Phòng với các khu vực khác trên cả nước, tạo điều kiện thuận lợi hơn để thu hút đầu tư phát triển kinh tế địa phương, thúc đẩy phát triển Logistics, mở rộng giao thương, giao lưu văn hóa, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và thu hút khách du lịch trong nước, quốc tế đến Hải Phòng.

Việc đầu tư thực hiện dự án không chỉ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phục vụ hành khách, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố mà còn đáp ứng yêu cầu quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.