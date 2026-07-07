Học viện Lục quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng 7/7, Học viện Lục quân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (7/7/1946 - 7/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, đại diện các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Đại tướng Phan Văn Giang duyệt đội danh dự.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Trung tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện Lục quân cho biết, tiền thân của Học viện là Lớp Huấn luyện Bổ túc quân sự trung cấp đầu tiên được khai giảng ngày 7/7/1946 tại Sơn Tây (nay thuộc TP Hà Nội), theo chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã 21 lần thay đổi địa điểm đóng quân, 11 lần đổi tên và từ năm 1982 chính thức mang tên Học viện Lục quân.

Đến nay, Học viện trở thành trung tâm đào tạo cán bộ chỉ huy, tham mưu cấp chiến thuật, chiến dịch và nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhà trường đã đào tạo hàng vạn cán bộ cho Quân đội Việt Nam, đồng thời đào tạo cán bộ quân sự cho Lào và Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện Lục quân.

Hiện Học viện có 5 giáo sư, 106 phó giáo sư, 110 tiến sĩ; 100% cán bộ, giảng viên có trình độ đại học trở lên, trong đó khoảng 80% có trình độ sau đại học. Nhà trường đã đào tạo 487 tiến sĩ, gần 2.000 thạc sĩ quân sự và hơn 4.500 cán bộ cao cấp lý luận chính trị. Hàng chục nghìn công trình nghiên cứu khoa học, giáo trình và tài liệu chuyên ngành được ứng dụng hiệu quả trong công tác huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những thành tựu Học viện Lục quân đạt được trong suốt 80 năm xây dựng và trưởng thành, khẳng định đây là một trong những nhà trường quân sự có truyền thống lâu đời, gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng nhấn mạnh những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhiều lần đến thăm Học viện vẫn là nền tảng để các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Để đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Học viện tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đổi mới toàn diện công tác giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng nhấn mạnh, Học viện cần phấn đấu đến năm 2030 trở thành nhà trường thông minh, hiện đại và đến năm 2045 trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự thuộc nhóm hàng đầu của Việt Nam và khu vực.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Học viện tiếp tục xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục chất lượng cao; tăng cường gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng; thực hiện hiệu quả công tác dân vận, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, đồng thời tiếp tục đào tạo cán bộ quân sự cho Lào và Campuchia, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Học viện Lục quân tại buổi lễ.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Học viện Lục quân. Ban tổ chức cũng công bố thư chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm gửi cán bộ, giảng viên, học viên và các thế hệ Học viện nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống.