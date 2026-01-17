Hà Nội

Xã hội

Thanh Hoá 'chốt' số phận bãi rác khổng lồ ở Sầm Sơn

Thanh Hoá chấp thuận phương án đóng cửa bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tại phường Sầm Sơn kể từ ngày 31/1/2026.

Thiên Tuấn

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản trả lời kiến nghị của UBND phường Sầm Sơn về bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt khổng lồ gây ô nhiễm môi trường suốt nhiều năm qua.

anh-chup-man-hinh-2026-01-16-luc-190205.png

Theo đó, nhận được Công văn số 4921/UBND-KTHTĐT của UBND phường Sầm Sơn về việc đề nghị chấp thuận phương án đóng cửa bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tại phường Sầm Sơn; trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 386/SNNMT-MT ngày 10/01/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo thống nhất với báo cáo, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn.

Theo đó, chấp thuận phương án đóng cửa bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tại phường Sầm Sơn kể từ ngày 31/1/2026, không tiếp nhận rác thải sinh hoạt mới phát sinh từ thời điểm đóng cửa.

Giao UBND phường Sầm Sơn tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện công tác thu gom, vận chuyển toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt phát sinh mới trên địa bàn phường đến cơ sở xử lý chất thải đủ điều kiện xử lý theo quy định.

Về phương án giải pháp kỹ thuật chuyển tiếp để đóng cửa bãi rác nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường trong thời gian chờ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và triển khai dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Trung Sơn (theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 18632/UBNDTHĐT ngày 27/10/2025), UBND tỉnh Thanh Hoá giao UBND phường Sầm Sơn phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực Sầm Sơn và các đơn vị có liên quan rà soát lại phương án, đảm bảo không trùng lặp nội dung, phát sinh khối lượng công việc với các nhiệm vụ thuộc dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Trung Sơn và các nhiệm vụ khác có liên quan đang thực hiện, dẫn đến tốn kém chi phí, lãng phí ngân sách nhà nước.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực Sầm Sơn khẩn trương nghiên cứu phương án điều chỉnh quy mô đầu tư và lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Trung Sơn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 18632/UBND-THĐT ngày 27/10/2025; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/2/2026 (đồng thời gửi Sở Tài chính để thẩm định).

