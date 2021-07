Tình ngắn ngủi, cuối đời không gặp nhau của Bảo Đại - Lý Lệ Hà

Trong số những bóng hồng đi qua cuộc đời của cựu hoàng Bảo Đại, có một người phụ nữ mà tư liệu và hình ảnh rất ít ỏi đó chính là Lý Lệ Hà. Xuất thân của người đẹp này đến nay vẫn là một ẩn số. Có tài liệu ghi quê quán của Lý Lệ Hà ở Lạch Tray, Hải Phòng; có nguồn lại dẫn quê ở Chợ Cồn, Thái Bình. (Ảnh: Karen Nguyễn vào vai Lý Lệ Hà trong MV Không thể cùng nhau suốt kiếp của Hòa Minzy). Giai thoại kể rằng, cô vũ nữ hàng đầu của vũ trường Liszt sở hữu thân hình quyến rũ và nụ cười mê đắm lòng người với hàm răng được ví như “bạch ngọc”. (Ảnh: Karen Nguyễn vào vai Lý Lệ Hà trong MV Không thể cùng nhau suốt kiếp của Hòa Minzy). Bảo Đại gặp Lý Lệ Hà trong hoàn cảnh nào không ai rõ nhưng nhanh chóng say mê dù mới vừa lập “phòng nhì” với thứ phi Mộng Điệp. (Ảnh: Mộng Điệp).

Bảo Đại quan hệ công khai với Lý Lệ Hà, đêm đêm đi dạo, ăn nhậu, lui tới các nơi ăn chơi, tiệm nhảy bất chấp dị nghị của mọi người xung quanh đang sống khắc khổ, đạm bạc. Năm 1946, Bảo Đại sang Hong Kong. Lý Lệ Hà lặn lội đi đường bộ sang Thượng Hải, sau đó đến Hong Kong để đoàn tụ với cựu hoàng. Trong khi ấy, Mộng Điệp vẫn ở Hà Nội và Nam Phương đang ở Huế. Nhiều tài liệu thể hiện, tại đây tiền cựu hoàng quăng trên các bàn bạc hoặc thanh toán tiền phòng đều do Lý Lệ Hà chi trả. Số tiền lên tới vài trăm bạc là tài sản của người đẹp tích cóp trong nhiều năm. Trong lần gửi tiền vàng sang trợ cấp cho Bảo Đại, Nam Phương đã viết một bức thư tay cho Lý Lệ Hà. Người đời gọi là 66 chữ đánh ghen đẳng cấp của chính thất Nam Phương. (Ảnh: Bảo Đại và Nam Phương). "Em Lý Lệ Hà thân quý. Chị ở xa đức Cựu hoàng hàng mấy vạn dặm trùng dương, nhưng chị biết rằng em đang hết lòng hết sức chăm sóc Cựu hoàng ở Hong Kong. Chị cầu mong lịch sử mai đây không buông rơi Cựu hoàng, còn gặp lại nhau. Đức Từ Cung Thái hậu và chị trọn kiếp nhớ ơn em. Chị Nam Phương!". Nhận đủ mọi cay đắng của “kẻ thứ 3” nhưng Lý Lệ Hà không sở hữu được trái tim Bảo Đại. Cựu hoàng nạp thêm “phi” là Hoàng Tiểu Lan. Sau đó lần lượt Mộng Điệp và Nam Phương sang Hong Kong. Khi chính thất xuất hiện các người tình đều phải lánh mặt. Lý Lệ Hà vì thế chưa bao giờ được chạm mặt Nam Phương. Khi về nước, Bảo Đại đưa Hoàng Tiểu Lan, Mộng Điệp lên Đà Lạt sắm cho mỗi người một dinh thự riêng, nạp thêm phi là Phi Ánh, riêng Lý Lệ Hà vĩnh viễn bị bỏ lại. (Ảnh: Mộng Điệp) Những người tình của Bảo Đại ai cũng có ảnh lưu lại thế gian, chỉ nhan sắc huyền thoại của Lý Lệ Hà còn rất ít ỏi. Đến nay không ai biết lý do chia tay của hai người. Sau này Lý Lệ Hà sang Pháp kết hôn với một người đàn ông bản địa, sống tại một làng ở ngoại thành Paris. Bà không gặp lại ông hoàng thêm lần nào nữa. Theo Daniel Grandclément - tác giả cuốn sách “Bảo Đại, hay là những ngày cuối cùng của vương quốc An Nam”, mỗi khi Lý Lệ Hà được ký giả quốc tế hỏi về cựu hoàng Bảo Đại, bà vẫn gọi “người xưa” bằng danh xưng tôn kính: Ngài Ngự. Bà qua đời ở tuổi ngoài 80. Mời độc giả xem video:Thi cử trong mùa dịch. Nguồn: VTV24.

