Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Tay súng tấn công sân bay Niger, 11 binh sĩ thiệt mạng

Giới chức trách cho biết, các tay súng đã tấn công sân bay chính ở thủ đô Niger, khiến 11 binh sĩ và 2 dân thường thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, các tay súng đã tấn công sân bay chính ở thủ đô Niamey, Niger, vào sáng sớm 18/6, khiến 11 binh sĩ và 2 dân thường thiệt mạng. Ngoài ra, 22 tay súng đã bị tiêu diệt.

Nhân chứng nói rằng họ đã nghe thấy tiếng súng nổ và một phóng viên của hãng AP nhìn thấy binh sĩ kiểm tra người dân trên đường đến sân bay sau khi vụ bạo lực xảy ra.

Vài giờ sau, Cơ quan Hàng không Dân dụng Quốc gia Niger cho biết sân bay đã hoạt động bình thường trở lại.

niger.png
Những người đi xe máy đi ngang qua lối vào sân bay ở thủ đô Niamey, Niger, ngày 8/8/2023. Ảnh: AP.

Theo Bộ Quốc phòng Niger, vụ tấn công đã bị ngăn chặn và 22 nghi phạm bị bắt giữ cùng với số vũ khí và đạn dược.

Đây là vụ tấn công thứ hai tại sân bay quốc tế Diori Hamani ở Niamey trong năm nay, sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhận trách nhiệm về một vụ tấn công tương tự nhằm vào các phương tiện máy bay không người lái của Niger hồi 1/2026.

Sân bay này là một trung tâm chiến lược, nơi đặt căn cứ không quân Niger cũng như trụ sở của lực lượng quân sự chung Niger-Burkina Faso-Mali.

Theo các nhà phân tích, quân đội Niger đã tăng cường an ninh sân bay sau vụ tấn công hồi tháng Một, nhưng các phần tử thánh chiến ở Niger và khu vực rộng lớn hơn vẫn tiếp tục gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ tấn công mục tiêu tình nghi khủng bố ở Nigeria trước đó

Nguồn video: VTV
#tay súng tấn công sân bay Niger #Niger #nổ súng ở Niger #tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) #tấn công sân bay ở Niger

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Mỹ - Nigeria phối hợp tấn công, tiêu diệt 175 tay súng IS

Lực lượng Mỹ phối hợp với quân đội Nigeria đã tiến hành chiến dịch chung chống lại phiến quân IS, tiêu diệt 175 tay súng khủng bố trong vài ngày qua.

AP đưa tin, Mỹ đã triển khai lực lượng đến Nigeria với vai trò chủ yếu là cố vấn và huấn luyện vào tháng 2/2026, nhưng chiến dịch phối hợp mới đây cho thấy sự tham gia tích cực hơn. Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ (AFRICOM) ngày 19/5 xác nhận, chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Nigeria đã tiêu diệt 175 tay súng IS trong vài ngày qua.

Trước đó, Abu Bakr al-Mainuki, một thủ lĩnh cấp cao của IS, đã bị tiêu diệt vào tuần trước. Đây là vụ nhắm mục tiêu thành công đầu tiên nhằm vào một chỉ huy cấp cao của nhóm phiến quân trong hơn 1 thập kỷ ở Nigeria.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Nhóm vũ trang tấn công khu dân cư ở Nigeria, sát hại nhiều người

Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, ít nhất 15 người đã thiệt mạng khi các tay súng tấn công 3 cộng đồng dân cư ở Nigeria.

AP dẫn thông tin từ Tổ chức Ân xá Quốc tế ngày 1/3 cho biết, ít nhất 15 người đã thiệt mạng khi các tay súng tấn công 3 cộng đồng ở Nigeria.

"Các vụ tấn công đồng loạt xảy ra tại 3 ngôi làng Tashan Maje, Saduro và Runtuwa thuộc khu vực Borgu, bang Niger, vào ngày 28/2", Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết trong một thông báo trên mạng X.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Quân đội Nigeria giải cứu 360 người bị bắt cóc

Quân đội Nigeria đã giải cứu 360 người bị phiến quân Boko Haram bắt cóc trước đó ở phía nam bang Borno, thuộc vùng đông bắc của đất nước.

AP dẫn tuyên bố từ quân đội Nigeria cho biết, chiến dịch giải cứu được tiến hành tại dãy núi Mandara, một trong những cứ điểm của nhóm phiến quân Boko Haram. Hàng trăm người, trong đó có trẻ em, đã được trả tự do sau khi bị bắt cóc ở nhiều cộng đồng khác nhau trên khắp bang Borno.

"Hai trẻ sơ sinh đã tử vong vì kiệt sức do những gì chúng phải chịu đựng trong thời gian bị giam cầm kéo dài", phát ngôn viên quân đội Haruna Sani thông tin.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới