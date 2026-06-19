Tay súng tấn công sân bay Niger, 11 binh sĩ thiệt mạng

Giới chức trách cho biết, các tay súng đã tấn công sân bay chính ở thủ đô Niger, khiến 11 binh sĩ và 2 dân thường thiệt mạng.

AP đưa tin, các tay súng đã tấn công sân bay chính ở thủ đô Niamey, Niger, vào sáng sớm 18/6, khiến 11 binh sĩ và 2 dân thường thiệt mạng. Ngoài ra, 22 tay súng đã bị tiêu diệt.

Nhân chứng nói rằng họ đã nghe thấy tiếng súng nổ và một phóng viên của hãng AP nhìn thấy binh sĩ kiểm tra người dân trên đường đến sân bay sau khi vụ bạo lực xảy ra.

Vài giờ sau, Cơ quan Hàng không Dân dụng Quốc gia Niger cho biết sân bay đã hoạt động bình thường trở lại.

Những người đi xe máy đi ngang qua lối vào sân bay ở thủ đô Niamey, Niger, ngày 8/8/2023. Ảnh: AP.

Theo Bộ Quốc phòng Niger, vụ tấn công đã bị ngăn chặn và 22 nghi phạm bị bắt giữ cùng với số vũ khí và đạn dược.

Đây là vụ tấn công thứ hai tại sân bay quốc tế Diori Hamani ở Niamey trong năm nay, sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhận trách nhiệm về một vụ tấn công tương tự nhằm vào các phương tiện máy bay không người lái của Niger hồi 1/2026.

Sân bay này là một trung tâm chiến lược, nơi đặt căn cứ không quân Niger cũng như trụ sở của lực lượng quân sự chung Niger-Burkina Faso-Mali.

Theo các nhà phân tích, quân đội Niger đã tăng cường an ninh sân bay sau vụ tấn công hồi tháng Một, nhưng các phần tử thánh chiến ở Niger và khu vực rộng lớn hơn vẫn tiếp tục gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng.

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