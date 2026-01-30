Tàu sân bay Mỹ đã vào vị trí, Quân đội Iran sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào

Liệu một cuộc chiến tranh lớn sắp nổ ra ở Trung Đông? khi tàu sân bay Mỹ đã vào vị trí, còn Quân đội Iran sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào.

Nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ áp sát hải phận Iran

Quan hệ giữa Mỹ và Iran hoàn toàn không được cải thiện, và mọi thứ đều cho thấy một cuộc chiến tranh lớn sắp xảy ra. Cả hai bên đều không sẵn lòng nhượng bộ và đều đang chuẩn bị cho chiến tranh.

Theo thông tin của tờ Fox News ngày 24/1/2026, tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ đã ở trong vị trí sẵn sàng.

Ngày 22/1/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: "Chúng tôi đang triển khai hạm đội lớn tiến về phía Iran. Rất nhiều tàu đang hướng đến phía đó nhằm đề phòng mọi tình huống. Tôi không muốn thấy bất cứ điều gì xảy ra, nhưng chúng tôi đang theo dõi họ rất sát sao. Chúng ta chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra".

Một quan chức Hải quân Mỹ xác nhận rằng, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Lincoln đang ở Ấn Độ Dương. Dựa trên mốc thời gian này, đến ngày 25/1/2026, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Lincoln sẽ đến được khu vực tác chiến và sẵn sàng phát động một cuộc tấn công vào Iran.

Nhóm tàu sân bay USS Abraham Lincoln chuẩn bị cập bến căn cứ Guam của Mỹ tháng 12/2025. (Ảnh US Navy).

Trong khi đó, một báo cáo độc quyền từ hãng truyền thông đối lập Iran có trụ sở tại Anh, “Iran International”, cho biết Lãnh đạo tối cao của Iran, ông Ayatollah Khamenei, đã chuyển đến một hầm trú ẩn bí mật.

Sau khi đánh giá nguy cơ gia tăng của một cuộc tấn công tiềm tàng từ Mỹ, ông Khamenei được cho là đã chuyển đến một hầm trú ẩn ngầm đặc biệt ở Tehran; vị trí chính xác của hầm này vẫn chưa được biết, chỉ được mô tả là một công trình phòng thủ với các đường hầm liên thông.

Đáp lại lời đe dọa từ Mỹ, lãnh đạo Iran tuyên bố, quân đội của họ đang ở trạng thái sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào.

Đây là lời cảnh báo do tướng Pakpour, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, tuyên bố vào ngày 24/1/2026, cho biết Iran "đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bao giờ hết và sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào".

Tổng thống Mỹ Trump đã cố gắng lợi dụng tình hình hỗn loạn ở Iran để phát động một cuộc tấn công, nhưng ông đã bỏ lỡ cơ hội. Tehran nhận thấy tính cấp bách của tình hình, đã can thiệp để dập tắt bất ổn, ngăn chặn sự leo thang hơn nữa. Tình trạng bất ổn trong nước hiện đã lắng xuống.

Quân đội Mỹ tiếp tục tăng cường sự hiện diện quân sự tại Trung Đông. (Ảnh Al Jazeera).

Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ một cuộc không kích vào Iran

Trong khi đó, Tổng thống Trump cũng đã sử dụng cuộc khủng hoảng Iran để gây áp lực liên tục, nhưng không mấy hiệu quả; thay vào đó, Mỹ đã phải nhượng bộ. Vào ngày 14/1/2026, quân đội Mỹ đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công vào Iran, nhưng ông Trump đã ra lệnh dừng lại.

Iran đã cáo buộc Mỹ và Israel phải chịu trách nhiệm về tình trạng bất ổn trong nước, và cáo buộc này không phải là không có cơ sở. Phá hoại từ bên trong là một chiến thuật cơ bản, mà Mỹ và Israel sử dụng chống lại Iran.

Thủ tướng Israel, ông Netanyahu đã tuyên bố rằng, ông đang "theo dõi sát sao" tình hình ở Iran và cam kết rằng một khi Iran "thoát khỏi xiềng xích kiểm soát của các phần tử cực đoan", Israel sẽ sẵn sàng trở thành đối tác hòa bình.

Ông Trump thậm chí còn công khai ủng hộ việc thay đổi chế độ ở Iran và đe dọa hành động chống lại Lãnh đạo tối cao của Iran, ông Ayatollah Khamenei.

Đáp lại, người phát ngôn của Lực lượng vũ trang Iran tuyên bố: "Nếu bất cứ ai chìa tay gây hấn với lãnh đạo của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chỉ chặt đứt bàn tay đó mà còn nhấn chìm thế giới của họ trong biển lửa".

Cuộc không kích của Mỹ trong cuộc chiến tranh 12 ngày năm 2025, đã làm sập hầm chứa hạt nhân của Iran. (Ảnh Al Jazeera)

Có thể khẳng định, tình hình bất ổn ở Iran đã ổn định trở lại. Ngày 23/1/2026, chính phủ Iran công bố số liệu thương vong đầu tiên từ cuộc bạo loạn, tổng cộng 3.117 người. Trong số này, 2.427 người là thường dân và nhân viên an ninh, số còn lại được xếp vào loại "phiến quân cực đoan". Đây là một con số đáng kể, nhưng Iran đã vượt qua được “cơn bão”.

Tổng thống Trump từng hứa sẽ có những biện pháp cứng rắn, nếu Iran giết hại những người được gọi là "người biểu tình". Tuy nhiên, Tổng thống Trump thực tế không hề có hành động nào.

Thay vào đó, vào ngày 16/1, Tổng thống Trump tuyên bố, ông đã buộc lãnh đạo Iran phải hủy bỏ hơn 800 lệnh hành quyết.

Tuy nhiên, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Iran, ông Mowahdi, đã bác bỏ điều này, tuyên bố: "Tuyên bố này hoàn toàn sai sự thật; không có con số nào như vậy, và ngành tư pháp chưa bao giờ đưa ra quyết định như thế".

Mỹ có lợi dụng Iran để trục lợi?

Tình hình ở Trung Đông hiện đang căng thẳng, không bên nào chịu nhượng bộ. Mỹ và Israel tiếp tục chuẩn bị cho các cuộc tấn công quân sự, và dường như chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi hành động thực sự diễn ra.

Trong khi Iran cũng đang tích cực chuẩn bị cho chiến tranh và đã công khai cảnh báo rằng, nếu Mỹ phát động một cuộc tấn công, Iran sẽ trả đũa "bằng toàn bộ sức mạnh của mình".

Xung đột giữa Iran và Mỹ có lịch sử kéo dài từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 và liên tục leo thang, với nhiều cuộc khủng hoảng tiềm tàng chiến tranh trong suốt lịch sử, nhưng cuối cùng đều lắng xuống.

Ban đầu, Mỹ không có ý định đè bẹp Iran, vì Iran không phải là một quốc gia nhỏ, mà là cường quốc lớn nhất ở Trung Đông, và Mỹ đơn giản là không đủ khả năng để đối đầu với nước này.

Ngay cả khi quân đội Mỹ sẵn sàng chiến đấu, họ cũng sẽ không điều động bộ binh tấn công trên bộ, do đó không thể làm lung lay chế độ của Iran.

Quân đội Iran đã chuyển vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. (Ảnh IRNA)

Mỹ luôn có ý định sử dụng Iran như một đối thủ. Đây là một phần của chiến lược “cân bằng ở Trung Đông”. Nếu không có Iran làm kẻ thù, việc tạo ra một đối thủ cho các quốc gia như Ả Rập Xê Út, sẽ cho phép Mỹ đóng vai trò là "người bảo hộ" và cung cấp sự bảo vệ cho các quốc gia Trung Đông.

Sự trỗi dậy và sụp đổ của cuộc khủng hoảng ở Iran đã chứng minh một điều: Iran không thể sụp đổ từ bên trong, và Mỹ chỉ có thể chinh phục Iran từ bên ngoài thông qua hành động quân sự.

Iran không dễ bị khuất phục, thế nhưng Mỹ vẫn khăng khăng thách thức nước này, một tình huống xuất phát từ chính sự thất vọng của họ.

Ban đầu, chiến lược Trung Đông của Mỹ về cơ bản là nhắm vào Iran, sử dụng chiêu bài hòa giải Ả Rập-Israel để xây dựng một liên minh chống Iran.

Giờ đây, dưới áp lực từ Israel, chiến lược của Mỹ đối với Iran đã chuyển từ việc dung túng sự tồn tại của Iran, sang tìm cách lật đổ chế độ. Mỹ đã tự đặt ra cho mình một nhiệm vụ bất khả thi, một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành.

Nếu Mỹ chỉ duy trì liên lạc bằng đối thoại với Iran mà không tiến hành hành động quân sự, giữ vững áp lực cao nhưng không dám vượt qua “lằn ranh đỏ”, thì thảm họa có thể tránh được.

Tuy nhiên, nếu Mỹ nhất quyết tiến hành chiến tranh chống lại Iran, hậu quả có thể không thể chịu đựng nổi, đẩy Mỹ vào một vũng lầy với cái giá vượt xa khả năng chi trả của chính nước Mỹ; thậm chí đẩy thế giới vào khủng hoảng.