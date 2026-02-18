Hà Nội

Quân sự

Piorun - vũ khí phòng không vác vai được ưa chuộng tại châu Âu

Hệ thống phòng không Piorun của Ba Lan được nhiều quốc gia như Ukraine, Na Uy, Bỉ tin dùng để chống UAV và mục tiêu bay thấp.

Nguyễn Cúc

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk xác nhận ngày 13/2/2026 rằng Germany đã bày tỏ quan tâm ban đầu tới việc mua hệ thống phòng không vác vai Piorun. Không lâu sau, France cũng được cho là đang đánh giá khả năng mua loại vũ khí này thông qua khuôn khổ hợp tác quốc phòng châu Âu SAFE.

Động thái này phản ánh nỗ lực cấp bách của nhiều nước châu Âu nhằm tăng cường năng lực phòng không tầm rất ngắn trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine cho thấy mối đe dọa ngày càng lớn từ UAV, tên lửa hành trình và máy bay bay thấp.

germany-and-france-signal-interest-in-polands-piorun-manpads-for-drone-and-missile-defense-7fd1270f.jpg
Các quốc gia hiện đã được xác nhận đang vận hành tên lửa phòng không vác vai Piorun (MANPADS) gồm Ba Lan, Ukraine, Na Uy và Bỉ; ngoài ra, một số quốc gia châu Âu khác trước đây cũng đã được xác định là người sử dụng hoặc là bên tiếp nhận hệ thống này. Ảnh: Army Recognition.

Theo các nguồn quốc phòng Ba Lan, Piorun là phiên bản nâng cấp sâu của hệ thống GROM trước đây. Hệ thống do công ty quốc phòng Mesko S.A. phát triển, dựa trên nền tảng công nghệ của dòng tên lửa Igla thời Liên Xô nhưng được cải tiến đáng kể về đầu dò, điện tử và động cơ.

Ra mắt công khai từ năm 2015 và chính thức biên chế năm 2016, Piorun nhanh chóng mở rộng thị trường xuất khẩu. Ba Lan đã chuyển khoảng 1.000 tổ hợp cho Ukraine, nơi hệ thống này được đánh giá cao trong việc bắn hạ UAV và trực thăng Nga. Ngoài Ukraine, Na Uy và Bỉ cũng đã đặt mua và đưa vào trang bị.

Về cấu hình, Piorun được thiết kế để một binh sĩ vận hành, gồm ống phóng dùng một lần, cụm điều khiển - ngắm bắn và nguồn điện ngoài. Trọng lượng chiến đấu khoảng 16,5 kg, cho phép cơ động cao và triển khai nhanh trên chiến trường.

Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, dẫn đường bằng đầu dò hồng ngoại thụ động có khả năng chống nhiễu và mồi bẫy nhiệt tốt hơn thế hệ trước. Tốc độ tối đa đạt khoảng 660 m/s, tầm bắn từ 400 m đến 6 km, độ cao đánh chặn lên tới 4 km. Ngòi nổ cận đích giúp tăng hiệu quả trước mục tiêu nhỏ như UAV.

Piorun được tối ưu cho đánh chặn mục tiêu bay thấp như trực thăng, máy bay cường kích, UAV và một số tên lửa hành trình. Thời gian phản ứng chỉ 5-10 giây, cho phép xử lý nhanh các mục tiêu xuất hiện đột ngột.

z7542758988618-232b8de34b251791b3a97d7f3036117e.jpg
Hệ thống phòng không vác vai Piorun do Ba Lan sản xuất được Ukraine sử dụng rộng rãi để đánh chặn UAV Shahed và các mục tiêu bay tầm thấp.

Đối với Đức, việc mua Piorun có thể bổ sung cho mạng phòng không nhiều lớp đang được củng cố sau các bài học từ chiến trường Ukraine. Với Pháp, sự quan tâm tới hệ thống này cũng gắn với chiến lược tăng hỗ trợ quân sự cho Kyiv.

Nếu Berlin và Paris gia nhập nhóm người dùng, vị thế công nghiệp quốc phòng của Ba Lan trong NATO sẽ được củng cố đáng kể. Đồng thời, việc tiêu chuẩn hóa các hệ thống phòng không tầm rất ngắn trong châu Âu được kỳ vọng giúp tăng khả năng tương tác và sức chống chịu trước các mối đe dọa trên không hiện đại.

Việc Đức và Pháp quan tâm tới Piorun cho thấy một xu hướng rõ rệt tại châu Âu: ưu tiên tăng cường phòng không tầm rất ngắn để đối phó UAV, tên lửa hành trình và mục tiêu bay thấp - những mối đe dọa đã bộc lộ rõ trong chiến sự Ukraine. So với các hệ thống phòng không cỡ lớn, MANPADS như Piorun có ưu thế về chi phí, tính cơ động và khả năng triển khai phân tán. Nếu được trang bị rộng rãi trong khối NATO, loại vũ khí này có thể giúp hình thành “lá chắn phòng không tầng thấp” linh hoạt, tăng đáng kể khả năng bảo vệ lực lượng mặt đất và hạ tầng trọng yếu.

Army recognition
