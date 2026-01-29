Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
“Gậy ông đập lưng ông”, Nga sử dụng Starlink để tấn công sâu vào Ukraine

Quân sự

“Gậy ông đập lưng ông”, Nga sử dụng Starlink để tấn công sâu vào Ukraine

Tờ Kyiv Post của Ukraine cho biết, Nga sử dụng hệ thống Internet Starlink, để mở rộng các cuộc tấn công bằng UAV, vào sâu trong lãnh thổ Ukraine.

Tiến Minh
Tờ Kyiv Post của Ukraine ngày 28/1 đưa tin, Lực lượng Vũ trang Nga (RFAF), ngày càng sử dụng hệ thống Internet vệ tinh Starlink, để tăng tầm điều khiển trực tiếp của máy bay không người lái (UAV) tấn công BM-35, nhắm trúng các mục tiêu nằm sâu phía sau chiến tuyến của Ukraine.
Tờ Kyiv Post của Ukraine ngày 28/1 đưa tin, Lực lượng Vũ trang Nga (RFAF), ngày càng sử dụng hệ thống Internet vệ tinh Starlink, để tăng tầm điều khiển trực tiếp của máy bay không người lái (UAV) tấn công BM-35, nhắm trúng các mục tiêu nằm sâu phía sau chiến tuyến của Ukraine.
Các chuyên gia cảnh báo rằng, việc RFAF dựa vào máy bay không người lái tấn công tầm xa, trang bị hệ thống Starlink, nhằm mục đích vượt qua tác chiến điện tử của Ukraine và khai thác các lỗ hổng trong hệ thống phòng không của Kiev.
Các chuyên gia cảnh báo rằng, việc RFAF dựa vào máy bay không người lái tấn công tầm xa, trang bị hệ thống Starlink, nhằm mục đích vượt qua tác chiến điện tử của Ukraine và khai thác các lỗ hổng trong hệ thống phòng không của Kiev.
Cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine, kiêm chuyên gia về UAV, Serhiy “Flash” Beskrestnov báo cáo rằng, một UAV tấn công cảm tử BM-35, được trang bị hệ thống Starlink, đã tấn công thành phố Dnipro, cách tiền tuyến khoảng 86 km, đánh dấu lần đầu tiên công nghệ này được sử dụng trong khu vực.
Cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine, kiêm chuyên gia về UAV, Serhiy “Flash” Beskrestnov báo cáo rằng, một UAV tấn công cảm tử BM-35, được trang bị hệ thống Starlink, đã tấn công thành phố Dnipro, cách tiền tuyến khoảng 86 km, đánh dấu lần đầu tiên công nghệ này được sử dụng trong khu vực.
UAV BM-35 được đánh giá là tiết kiệm nhiên liệu hơn so với UAV tấn công tầm trung Molniya của Nga; có thể đạt tầm bay lên tới 500 km, cho phép tấn công hầu hết lãnh thổ Ukraine và một phần các nước láng giềng. Kể cả khi được phóng từ lãnh thổ do Nga kiểm soát.
UAV BM-35 được đánh giá là tiết kiệm nhiên liệu hơn so với UAV tấn công tầm trung Molniya của Nga; có thể đạt tầm bay lên tới 500 km, cho phép tấn công hầu hết lãnh thổ Ukraine và một phần các nước láng giềng. Kể cả khi được phóng từ lãnh thổ do Nga kiểm soát.
Các nhà phân tích cho rằng, Lữ đoàn UAV Rubicon, trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga, là đơn vị chính, được giao sử dụng UAV tấn công tự sát BM-35, vốn trước đó đã được sử dụng để tấn công các tàu chở hàng gần Odessa và các hệ thống phòng không gần Kharkiv.
Các nhà phân tích cho rằng, Lữ đoàn UAV Rubicon, trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga, là đơn vị chính, được giao sử dụng UAV tấn công tự sát BM-35, vốn trước đó đã được sử dụng để tấn công các tàu chở hàng gần Odessa và các hệ thống phòng không gần Kharkiv.
Mối đe dọa này cho thấy nhu cầu cấp thiết của Ukraine về các hệ thống phòng thủ điểm, nhất là các hệ thống pháo phòng không tự động và tên lửa tầm thấp, để bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu. Nếu Ukraine chỉ dựa vào các hệ thống tác chiến điện tử, khó có thể ngăn chặn các cuộc tấn công tầm xa này.
Mối đe dọa này cho thấy nhu cầu cấp thiết của Ukraine về các hệ thống phòng thủ điểm, nhất là các hệ thống pháo phòng không tự động và tên lửa tầm thấp, để bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu. Nếu Ukraine chỉ dựa vào các hệ thống tác chiến điện tử, khó có thể ngăn chặn các cuộc tấn công tầm xa này.
Và giờ đây, nếu Ukraine muốn làm suy yếu việc sử dụng UAV tấn công tầm xa của Nga, họ sẽ phải yêu cầu Musk ngừng hệ thống Starlink trên không phận Ukraine, như vậy cũng có nghĩa là Ukraine cũng sẽ phải ngừng sử dụng Starlink. Và điều này sẽ càng làm suy yếu hiệu quả chiến đấu của hệ thống phòng thủ Ukraine.
Và giờ đây, nếu Ukraine muốn làm suy yếu việc sử dụng UAV tấn công tầm xa của Nga, họ sẽ phải yêu cầu Musk ngừng hệ thống Starlink trên không phận Ukraine, như vậy cũng có nghĩa là Ukraine cũng sẽ phải ngừng sử dụng Starlink. Và điều này sẽ càng làm suy yếu hiệu quả chiến đấu của hệ thống phòng thủ Ukraine.
Không chỉ UAV BM-35, ngay cả loại UAV nhỏ hơn của Nga là UAV tấn công Molniya-2 của Nga, cũng được trang bị Starlink. Một chiếc Molniya-2 bị bắn hạ đã được AFU thu hồi và trên xác chiếc UAV này, các kỹ thuật viên phát hiện một thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink, được tích hợp trực tiếp, giúp UAV duy trì liên lạc với người điều khiển trong suốt hành trình bay tới mục tiêu.
Không chỉ UAV BM-35, ngay cả loại UAV nhỏ hơn của Nga là UAV tấn công Molniya-2 của Nga, cũng được trang bị Starlink. Một chiếc Molniya-2 bị bắn hạ đã được AFU thu hồi và trên xác chiếc UAV này, các kỹ thuật viên phát hiện một thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink, được tích hợp trực tiếp, giúp UAV duy trì liên lạc với người điều khiển trong suốt hành trình bay tới mục tiêu.
Các nguồn tin Ukraine cũng cho rằng, kỹ sư Nga đã kết hợp Starlink với các bộ xử lý mạnh và cảm biến hình ảnh chất lượng cao, giúp UAV có khả năng phát hiện, nhận dạng và tấn công mục tiêu với mức độ tự động hóa ngày càng cao.
Các nguồn tin Ukraine cũng cho rằng, kỹ sư Nga đã kết hợp Starlink với các bộ xử lý mạnh và cảm biến hình ảnh chất lượng cao, giúp UAV có khả năng phát hiện, nhận dạng và tấn công mục tiêu với mức độ tự động hóa ngày càng cao.
Cần phải nói thêm rằng, các nguồn phân tích của chính quyền Kyiv hiện cũng đang báo cáo về sự gia tăng đáng kể hiệu quả, của các cuộc tấn công bằng UAV tấn công tầm xa của Nga. Tuy nhiên, họ cho rằng điều này là do khả năng của Ukraine suy giảm; và trong một số trường hợp, là sự xuống cấp hoàn toàn, của hệ thống phòng không.
Cần phải nói thêm rằng, các nguồn phân tích của chính quyền Kyiv hiện cũng đang báo cáo về sự gia tăng đáng kể hiệu quả, của các cuộc tấn công bằng UAV tấn công tầm xa của Nga. Tuy nhiên, họ cho rằng điều này là do khả năng của Ukraine suy giảm; và trong một số trường hợp, là sự xuống cấp hoàn toàn, của hệ thống phòng không.
Không chỉ sử dụng hệ thống Internet Starlink để điều khiển UAV, RFAF ngày càng sử dụng nhiều UAV tấn công Geran-3, được trang bị động cơ phản lực, có tốc độ bay nhanh hơn, trần bay cao hơn. Buộc lực lượng phòng không Ukraine phải sử dụng tên lửa đắt tiền để bắn hạ.
Không chỉ sử dụng hệ thống Internet Starlink để điều khiển UAV, RFAF ngày càng sử dụng nhiều UAV tấn công Geran-3, được trang bị động cơ phản lực, có tốc độ bay nhanh hơn, trần bay cao hơn. Buộc lực lượng phòng không Ukraine phải sử dụng tên lửa đắt tiền để bắn hạ.
Nga bắt đầu sử dụng UAV phản lực Geran để tấn công các mục tiêu của Ukraine vào tháng 1/2025. Tuy nhiên, hiện Nga vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và mối đe dọa sẽ gia tăng đáng kể trong tương lai, khi Nga đưa vào sử dụng số lượng lớn Geran-3
Nga bắt đầu sử dụng UAV phản lực Geran để tấn công các mục tiêu của Ukraine vào tháng 1/2025. Tuy nhiên, hiện Nga vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và mối đe dọa sẽ gia tăng đáng kể trong tương lai, khi Nga đưa vào sử dụng số lượng lớn Geran-3
Điều này được Đại tá Yuriy Cherevashenko, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF), thuộc Lực lượng Phòng không Ukraine, nêu rõ trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Ukraine Ukrinform. Ông lưu ý rằng khi người Nga tiếp tục sử dụng UAV phản lực, họ đang dần tích lũy kinh nghiệm, thay đổi thiết kế và chiến thuật sử dụng.
Điều này được Đại tá Yuriy Cherevashenko, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF), thuộc Lực lượng Phòng không Ukraine, nêu rõ trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Ukraine Ukrinform. Ông lưu ý rằng khi người Nga tiếp tục sử dụng UAV phản lực, họ đang dần tích lũy kinh nghiệm, thay đổi thiết kế và chiến thuật sử dụng.
“Đối phương không hề ngây thơ như chúng ta nghĩ hồi đầu chiến tranh, đó là một mối đe dọa rất nghiêm trọng. Họ có những bộ óc siêu việt đang chế tạo những cỗ máy chiến tranh. Giờ đây, họ đã mở rộng đáng kể việc sử dụng UAV trang bị động cơ phản lực”. Ông Cherevashenko làm rõ điều này.
“Đối phương không hề ngây thơ như chúng ta nghĩ hồi đầu chiến tranh, đó là một mối đe dọa rất nghiêm trọng. Họ có những bộ óc siêu việt đang chế tạo những cỗ máy chiến tranh. Giờ đây, họ đã mở rộng đáng kể việc sử dụng UAV trang bị động cơ phản lực”. Ông Cherevashenko làm rõ điều này.
Đại tá Yuriy Cherevashenko giải thích rằng, Quân đội Ukraine hiện đang hoạt động ở giới hạn khả năng của mình và đó là nguyên nhân các cuộc không kích thành công của RFAF vào các mục tiêu của Ukraine gần đây. Ngoài ra cũng do thời tiết xấu và điều kiện sương mù, dẫn đến hạn chế việc sử dụng một số loại vũ khí, để đẩy lùi các cuộc tấn công trên không của Nga.
Đại tá Yuriy Cherevashenko giải thích rằng, Quân đội Ukraine hiện đang hoạt động ở giới hạn khả năng của mình và đó là nguyên nhân các cuộc không kích thành công của RFAF vào các mục tiêu của Ukraine gần đây. Ngoài ra cũng do thời tiết xấu và điều kiện sương mù, dẫn đến hạn chế việc sử dụng một số loại vũ khí, để đẩy lùi các cuộc tấn công trên không của Nga.
Đồng thời, Đại tá Yuriy Cherevashenko không mấy lạc quan về tương lai, vì Nga chắc chắn sẽ đẩy mạnh sản xuất UAV sử dụng động cơ phản lực, và tình hình của Ukraine sẽ xấu đi. Cherevashenko nói thêm rằng, Ukraine hiện đang xem xét phát triển loại UAV đánh chặn sử dụng động cơ phản lực, để đối phó với mối đe dọa mới từ Nga.
Đồng thời, Đại tá Yuriy Cherevashenko không mấy lạc quan về tương lai, vì Nga chắc chắn sẽ đẩy mạnh sản xuất UAV sử dụng động cơ phản lực, và tình hình của Ukraine sẽ xấu đi. Cherevashenko nói thêm rằng, Ukraine hiện đang xem xét phát triển loại UAV đánh chặn sử dụng động cơ phản lực, để đối phó với mối đe dọa mới từ Nga.
Tiến Minh
Kyiv Post
Link bài gốc Copy link
https://www.kyivpost.com/post/68935 https://topcor.ru/67999-izvraschennye-umy-komandujuschij-sbs-pvo-vsu-o-primenenii-vs-rf-reaktivnyh-dronov.html
#BM-35 #uav #Internet Starlink #Starlink #“Gậy ông đập lưng ông” #Nga sử dụng Starlink để tấn công sâu vào Ukraine

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT