Na Uy đặt mua pháo phản lực Chunmoo của Hàn Quốc

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc Hanwha Aerospace đã ký hợp đồng cung cấp hệ thống pháo phản lực phóng loạt K239 Chunmoo cho Lực lượng Vũ trang Na Uy, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa hỏa lực mặt đất của Oslo và tăng cường năng lực răn đe của NATO tại Bắc Âu.

Theo thông báo chung của Hanwha Aerospace và Cơ quan Vật tư Quốc phòng Na Uy (NDMA), hợp đồng có giá trị khoảng 922 triệu USD, nằm trong chương trình hiện đại hóa hỏa lực tầm xa với tổng ngân sách dự kiến gần 2 tỷ USD. Theo thỏa thuận, Na Uy sẽ tiếp nhận 16 xe phóng Chunmoo, kèm theo các loại rocket và tên lửa dẫn đường chính xác, cùng gói hỗ trợ hậu cần tích hợp bao gồm huấn luyện, phụ tùng, tài liệu kỹ thuật và bảo đảm khai thác dài hạn.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt Chunmoo là một nền tảng hỏa lực tầm xa dạng mô-đun, cung cấp cho lực lượng NATO năng lực tấn công chính xác, cơ động cao trong mọi điều kiện thời tiết và môi trường khí hậu khắc nghiệt. Ảnh: Army Recognition.

Lễ ký kết diễn ra tại Oslo vào cuối tháng 1/2026, với sự tham dự của lãnh đạo quốc phòng cấp cao hai nước. Giới chức Na Uy nhấn mạnh cấu trúc hợp đồng được thiết kế nhằm bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu nhanh, độ tin cậy cao và khả năng mở rộng năng lực hỏa lực trong tương lai, phù hợp với các khái niệm tác chiến của NATO.

Việc Na Uy lựa chọn Chunmoo không phải là quyết định ngẫu nhiên. Trước đó, hai bên đã có gần một thập kỷ hợp tác chặt chẽ, bắt đầu từ hợp đồng mua pháo tự hành K9 VIDAR 155 mm và xe tiếp đạn K10 vào năm 2017. Thực tế khai thác cho thấy K9 VIDAR hoạt động hiệu quả trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt vùng Bắc Cực, tạo nền tảng niềm tin quan trọng đối với các sản phẩm quốc phòng của Hàn Quốc.

Hệ thống K239 Chunmoo được đánh giá là một trong những pháo phản lực phóng loạt linh hoạt và hiện đại nhất hiện nay. Được lắp đặt trên khung xe tải 8x8 cơ động cao, Chunmoo phù hợp với tác chiến “bắn - cơ động”, giúp giảm nguy cơ bị phản pháo. Cấu trúc bệ phóng mô-đun cho phép sử dụng nhiều loại đạn khác nhau, từ rocket 239 mm tầm bắn trên 80 km đến tên lửa chiến thuật cỡ lớn như CTM-290 với tầm bắn khoảng 290 km.

Đối với Na Uy, Chunmoo sẽ được tối ưu hóa để hoạt động trong môi trường Bắc Âu và cận Bắc Cực, bao gồm các cải tiến về điện tử chịu lạnh, quản lý nhiệt và khả năng cơ động trên tuyết, băng giá. Hệ thống này cũng được thiết kế để tích hợp với mạng chỉ huy - kiểm soát và điều khiển hỏa lực hiện có của Na Uy, bảo đảm khả năng phối hợp tác chiến trong khuôn khổ NATO.

Pháo tự hành K9 VIDAR của Na Uy hoạt động trên địa hình tuyết mùa đông, minh họa khả năng tác chiến trong điều kiện khí hậu Bắc Âu.

Về mặt chiến lược, Chunmoo giúp Na Uy tăng đáng kể năng lực tiến công chiều sâu và phản pháo, bổ trợ cho các hệ thống pháo tự hành K9, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp hỏa lực với không quân và hải quân đồng minh. Quyết định này cũng đưa Na Uy gia nhập nhóm các quốc gia châu Âu đã lựa chọn Chunmoo, bên cạnh Ba Lan và Estonia, cho thấy xu hướng đa dạng hóa nguồn cung vũ khí trong NATO.

Không chỉ mang ý nghĩa quân sự, hợp đồng còn mở ra triển vọng hợp tác công nghiệp quốc phòng song phương. Hanwha Aerospace cho biết đang xem xét các hình thức tham gia của công nghiệp Na Uy, phù hợp với chính sách tăng cường năng lực quốc phòng trong nước của Oslo. Trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu ngày càng phức tạp, Chunmoo được kỳ vọng sẽ trở thành một trụ cột quan trọng trong năng lực hỏa lực tầm xa của NATO tại sườn phía Bắc.