Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Na Uy đặt mua pháo phản lực Chunmoo của Hàn Quốc

Na Uy ký hợp đồng trị giá 922 triệu USD mua hệ thống pháo phản lực Chunmoo để nâng cao năng lực quốc phòng và NATO tại Bắc Âu.

Nguyễn Cúc

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc Hanwha Aerospace đã ký hợp đồng cung cấp hệ thống pháo phản lực phóng loạt K239 Chunmoo cho Lực lượng Vũ trang Na Uy, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa hỏa lực mặt đất của Oslo và tăng cường năng lực răn đe của NATO tại Bắc Âu.

Theo thông báo chung của Hanwha Aerospace và Cơ quan Vật tư Quốc phòng Na Uy (NDMA), hợp đồng có giá trị khoảng 922 triệu USD, nằm trong chương trình hiện đại hóa hỏa lực tầm xa với tổng ngân sách dự kiến gần 2 tỷ USD. Theo thỏa thuận, Na Uy sẽ tiếp nhận 16 xe phóng Chunmoo, kèm theo các loại rocket và tên lửa dẫn đường chính xác, cùng gói hỗ trợ hậu cần tích hợp bao gồm huấn luyện, phụ tùng, tài liệu kỹ thuật và bảo đảm khai thác dài hạn.

norway-orders-chunmoo-rocket-launchers-from-south-korea-to-boost-nato-long-range-fires-1920-001-4530f89e.jpg
Hệ thống pháo phản lực phóng loạt Chunmoo là một nền tảng hỏa lực tầm xa dạng mô-đun, cung cấp cho lực lượng NATO năng lực tấn công chính xác, cơ động cao trong mọi điều kiện thời tiết và môi trường khí hậu khắc nghiệt. Ảnh: Army Recognition.

Lễ ký kết diễn ra tại Oslo vào cuối tháng 1/2026, với sự tham dự của lãnh đạo quốc phòng cấp cao hai nước. Giới chức Na Uy nhấn mạnh cấu trúc hợp đồng được thiết kế nhằm bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu nhanh, độ tin cậy cao và khả năng mở rộng năng lực hỏa lực trong tương lai, phù hợp với các khái niệm tác chiến của NATO.

Việc Na Uy lựa chọn Chunmoo không phải là quyết định ngẫu nhiên. Trước đó, hai bên đã có gần một thập kỷ hợp tác chặt chẽ, bắt đầu từ hợp đồng mua pháo tự hành K9 VIDAR 155 mm và xe tiếp đạn K10 vào năm 2017. Thực tế khai thác cho thấy K9 VIDAR hoạt động hiệu quả trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt vùng Bắc Cực, tạo nền tảng niềm tin quan trọng đối với các sản phẩm quốc phòng của Hàn Quốc.

Hệ thống K239 Chunmoo được đánh giá là một trong những pháo phản lực phóng loạt linh hoạt và hiện đại nhất hiện nay. Được lắp đặt trên khung xe tải 8x8 cơ động cao, Chunmoo phù hợp với tác chiến “bắn - cơ động”, giúp giảm nguy cơ bị phản pháo. Cấu trúc bệ phóng mô-đun cho phép sử dụng nhiều loại đạn khác nhau, từ rocket 239 mm tầm bắn trên 80 km đến tên lửa chiến thuật cỡ lớn như CTM-290 với tầm bắn khoảng 290 km.

Đối với Na Uy, Chunmoo sẽ được tối ưu hóa để hoạt động trong môi trường Bắc Âu và cận Bắc Cực, bao gồm các cải tiến về điện tử chịu lạnh, quản lý nhiệt và khả năng cơ động trên tuyết, băng giá. Hệ thống này cũng được thiết kế để tích hợp với mạng chỉ huy - kiểm soát và điều khiển hỏa lực hiện có của Na Uy, bảo đảm khả năng phối hợp tác chiến trong khuôn khổ NATO.

z7495741535407-d66cf3a3ecf3c4211750e0de569c5497.jpg
Pháo tự hành K9 VIDAR của Na Uy hoạt động trên địa hình tuyết mùa đông, minh họa khả năng tác chiến trong điều kiện khí hậu Bắc Âu.

Về mặt chiến lược, Chunmoo giúp Na Uy tăng đáng kể năng lực tiến công chiều sâu và phản pháo, bổ trợ cho các hệ thống pháo tự hành K9, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp hỏa lực với không quân và hải quân đồng minh. Quyết định này cũng đưa Na Uy gia nhập nhóm các quốc gia châu Âu đã lựa chọn Chunmoo, bên cạnh Ba Lan và Estonia, cho thấy xu hướng đa dạng hóa nguồn cung vũ khí trong NATO.

Không chỉ mang ý nghĩa quân sự, hợp đồng còn mở ra triển vọng hợp tác công nghiệp quốc phòng song phương. Hanwha Aerospace cho biết đang xem xét các hình thức tham gia của công nghiệp Na Uy, phù hợp với chính sách tăng cường năng lực quốc phòng trong nước của Oslo. Trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu ngày càng phức tạp, Chunmoo được kỳ vọng sẽ trở thành một trụ cột quan trọng trong năng lực hỏa lực tầm xa của NATO tại sườn phía Bắc.

Chunmoo mang lại cho NATO tại Bắc Âu năng lực hỏa lực tầm xa, cơ động và chính xác - yếu tố then chốt trong răn đe hiện đại. Với tầm bắn lên tới gần 300 km, hệ thống này cho phép tấn công chiều sâu, phản pháo hiệu quả và bảo vệ các hướng tiếp cận chiến lược ở Bắc Âu. Khả năng “bắn - cơ động” giúp Chunmoo sống sót trước phản kích, trong khi tính tương thích NATO bảo đảm phối hợp hỏa lực liên quân, nâng cao đáng kể sức răn đe tập thể.

Army recognition
Link bài gốc Copy link
https://www.armyrecognition.com/news/army-news/2026/norway-orders-chunmoo-rocket-launchers-from-south-korea-to-boost-nato-long-range-fires
#Na Uy #Chunmoo #pháo phản lực #Hanwha Aerospace #NATO #hỏa lực tầm xa

Bài liên quan

Quân sự

Thiếu đạn trầm trọng, Na Uy tích hợp tên lửa Ukraine vào NASAMS

Na Uy đang thúc đẩy kế hoạch tích hợp tên lửa do Ukraine sản xuất vào hệ thống phòng không NASAMS, nhằm giảm chi phí, khắc phục tình trạng thiếu đạn.

1-anh-army-recognition-3378.jpg
Trong bối cảnh Ukraine ngày càng chịu sức ép từ các đợt tập kích đường không quy mô lớn, Na Uy đã đưa ra một sáng kiến đáng chú ý nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Kiev. Theo tờ European Pravda ngày 12/1/2026, Na Uy đang xem xét tích hợp các loại tên lửa do Ukraine sản xuất vào hệ thống NASAMS, nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt đạn đánh chặn.
2-anh-wikipedia.jpg
Phát biểu tại Kiev, Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide nhấn mạnh rằng, thách thức lớn nhất của phòng không hiện nay không nằm ở radar hay hệ thống chỉ huy, mà ở chi phí và khả năng cung ứng tên lửa. Các loại đạn phương Tây hiện có vừa đắt đỏ vừa khó bổ sung nhanh, khiến năng lực phòng thủ đứng trước nguy cơ suy giảm.
Xem chi tiết

Quân sự

Hàn Quốc nghiên cứu chế tạo tên lửa không đối không mới cho máy bay KF-21

Hàn Quốc đã khởi động một chương trình trị giá 296 triệu đô la để phát triển tên lửa không đối không tầm ngắn cho máy bay chiến đấu KF-21 vào năm 2032.

1-2752.png
Theo đó, Hàn Quốc đã chính thức khởi động dự án trị giá 435,9 tỷ won (tương đương khoảng 296 triệu USD) để phát triển tên lửa dẫn đường không đối không tầm ngắn nội địa cho máy bay chiến đấu KF-21 do chính nước này sản xuất. Ảnh: @MilitaryLeak.
2-9905.png
Theo một tuyên bố từ Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc, sáng kiến ​​phát triển tên lửa không đối không mới cho máy bay KF-21 dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào năm 2032. Ảnh: @ 19FortyFive.
Xem chi tiết

Quân sự

Hàn Quốc khởi động chương trình máy bay tác chiến điện tử 1,2 tỷ USD

Chương trình Block-I hứa hẹn nâng cao khả năng gây nhiễu và kiểm soát không chiến của Hàn Quốc, dự kiến ra mắt năm 2034 để đối phó môi trường khu vực.

Hình minh họa (ảnh: KAI)

Hàn Quốc vừa chính thức khởi động chương trình trị giá 1,9 nghìn tỷ won (khoảng 1,29 tỷ USD) nhằm phát triển một loại máy bay tác chiến điện tử chuyên dụng mới, theo thông báo của Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA). Dự án, có tên Block-I, được kỳ vọng sẽ mang lại bước nhảy vọt cho năng lực chế áp phòng không và chỉ huy - kiểm soát của đối phương trong các kịch bản xung đột hiện đại.

Theo DAPA, Block-I sẽ tập trung phát triển các máy bay tác chiến điện tử cỡ lớn, có khả năng tiến hành gây nhiễu liên tục nhằm làm suy giảm hiệu quả của hệ thống phòng không tích hợp và các mạng lưới chỉ huy điện tử của đối phương. Kế hoạch phát triển đã được thảo luận trong cuộc họp chính thức giữa DAPA và LIG Nex1, một trong những tập đoàn công nghiệp quốc phòng chủ chốt của Hàn Quốc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới