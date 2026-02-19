Hà Nội

Quân sự

Mỹ cân nhắc thời điểm phát động chiến dịch quân sự vào Iran

Theo CBS News, Washington đang cân nhắc khả năng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran ngay trong cuối tuần này, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Tuệ Minh

Theo nguồn tin của CBS News, các quan chức an ninh quốc gia Nhà Trắng đã báo cáo với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng quân đội “đã sẵn sàng cho các phương án tấn công tiềm tàng nhằm vào Iran ngay từ ngày 21/2”. Tuy nhiên, mốc thời gian cụ thể cho bất kỳ hành động nào có thể kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu.

CBS News cho biết ông Trump hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tiến hành tấn công hay không. Nhà Trắng được cho là đang cân nhắc giữa nguy cơ leo thang căng thẳng trong khu vực với những hệ lụy chính trị - quân sự nếu lựa chọn kiềm chế.

Lầu Năm Góc tại Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Trước đó, ngày 26/1, Tổng thống Trump tuyên bố một “hạm đội quy mô lớn” đang hướng về phía Iran. Ông bày tỏ hy vọng Tehran sẽ quay trở lại bàn đàm phán và đạt được một thỏa thuận mà ông mô tả là “công bằng và hợp lý”, trong đó bao gồm việc từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Phản hồi lại, phía Iran cảnh báo rằng bất kỳ hành động tấn công nào nhằm vào nước này có thể kéo theo những mối đe dọa đối với toàn bộ cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ và các đồng minh tại Trung Đông.

Trước đó, ngày 15/2, truyền thông Mỹ đưa tin Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch cho một chiến dịch quân sự kéo dài nhiều tuần nhằm vào Iran nếu Tổng thống Trump “bật đèn xanh”. Hai quan chức Mỹ cho biết kịch bản đang được xem xét có thể sẽ có quy mô lớn hơn nhiều so với đợt không kích kéo dài 12 ngày vào tháng 6 năm ngoái giữa Mỹ, Israel và Iran.

Chiến dịch kéo dài này có thể bao gồm các mục tiêu ngoài cơ sở hạt nhân, hướng vào các cơ sở nhà nước và an ninh của Iran. Một quan chức cho biết Washington hoàn toàn dự đoán Iran sẽ trả đũa, đồng nghĩa với khả năng xung đột kéo dài với các đợt đáp trả qua lại. Các chuyên gia cảnh báo Iran sở hữu kho tên lửa lớn, và nếu có sự trả đũa, nguy cơ xung đột khu vực sẽ gia tăng.

Cùng ngày, hãng CBS News cũng cho hay Tổng thống Trump đã thông báo với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng ông sẽ ủng hộ các cuộc tấn công của Israel vào chương trình tên lửa đạn đạo của Iran nếu các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Tehran thất bại.

Ngày 17/2, vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran về vấn đề hạt nhân đã diễn ra tại Geneva, với vai trò trung gian của Oman. Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, hai bên đã đạt được sự đồng thuận trên một số nội dung, có thể được đưa vào dự thảo thỏa thuận tương lai liên quan đến chương trình hạt nhân.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nhận định các cuộc trao đổi đã đạt tiến triển ở một số khía cạnh. Tuy nhiên, theo ông, Tehran hiện vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận một số lập trường cốt lõi mà Nhà Trắng đề ra.

Hai bên chưa công bố thời gian và địa điểm của vòng đàm phán tiếp theo.

