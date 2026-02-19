Nga đã “lột xác” UAV Shahed-136 của Iran thành Geranium như thế nào?

Từ một vũ khí tấn công tưởng như “rất bình thường”, nhưng Nga đã biến UAV tấn công tự sát Shahed-136 của Iran thành vũ khí tấn công chủ lực, đó chính là Geran.

Tăng sức mạnh của đầu đạn

Dựa trên các nguồn thông tin mở, các phiên bản đầu tiên của UAV cảm tử Geran-2, được trang bị đầu đạn nổ phá (HE) nặng khoảng 50 kg.

Con số này có vẻ như là một con số đáng kể, xét đến việc đầu đạn của tên lửa phóng loạt BM-21 Grad nặng 18,4 kg (bao gồm 6,5 kg thuốc nổ) và đạn pháo 152 mm nặng 44 kg (trong đó có 7,8 kg thuốc nổ).

Tuy nhiên, những gì có thể đủ cho một vũ khí chiến thuật, không phải lúc nào cũng được chấp nhận đối với vũ khí chiến dịch, đó là nơi mà dòng UAV cảm tử Geran phù hợp một cách hoàn hảo.

Để so sánh, đầu đạn của tên lửa hành trình Kalibr nặng 500 kg, trong khi đầu đạn của tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-101 đã được hiện đại hóa, nặng khoảng 1 tấn.

Trong quá trình hiện đại hóa, UAV Geran được trang bị đầu đạn HE sức công phá cao, nặng khoảng 90-100 kg, điều này có thể dẫn đến việc giảm tầm bay của nó. Rõ ràng, các UAV thuộc họ Geran với đầu đạn có sức công phá khác nhau hiện đang được sản xuất cùng lúc.

Tuy nhiên, chỉ tăng sức mạnh đầu đạn thôi là chưa đủ – theo thông tin được công bố trên các nguồn thông tin mở, đầu đạn chùm cũng đã được phát triển cho dòng UAV cảm tử Geran.

Nhưng khi được trang bị đầu đạn nổ mạnh nặng khoảng 90-100 kg, thì trong hầu hết các trường hợp cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn mục tiêu, trong khi một đòn đánh của đầu đạn nhiệt áp, có thể gây ra sức công phá lớn hơn đáng kể.

Theo một số thông tin, việc sử dụng nhiều loại đầu đạn khác nhau trong dòng UAV Geran, giúp triển khai linh hoạt để tấn công các mục tiêu khác nhau. Trong một cuộc tấn công nhóm, các đầu đạn của một loại sẽ bổ trợ và tăng cường sức công phá của các đầu đạn của loại khác.

Ví dụ, một UAV cảm tử Geran-2 với đầu đạn nổ mạnh, có thể tấn công phá hủy một công trình then chốt. Sau đó, một UAV cảm tử với đầu đạn nhiệt áp sẽ bay vào tòa nhà đã bị hư hại, gây ra hỏa hoạn; trong khi một UAV với đầu đạn chùm sẽ phá hủy và gây thiệt hại cho thiết bị và nhân sự gần đó.

Một số đạn con trong đầu đạn chùm có thể được cài đặt để phát nổ chậm, buộc đối phương phải dọn sạch mìn trước và làm phức tạp thêm công tác chữa cháy.

Thông minh hóa

Ban đầu, dòng UAV cảm tử Geran được thiết kế chỉ để tấn công các mục tiêu cố định, và đây vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Các cuộc tấn công vào các vật thể cố định có tọa độ đã biết được thực hiện bằng tín hiệu từ hệ thống định vị vệ tinh, có thể được bổ sung bằng hệ thống dẫn đường quán tính và hệ thống nhận dạng hình ảnh quang học ở giai đoạn cuối.

UAV cảm tử Geran-2 ban đầu sử dụng dẫn đường dựa trên tín hiệu từ hệ thống định vị vệ tinh GLONASS nội địa. Đương nhiên, phía Ukraine bắt đầu sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử (EW), cả loại do phương Tây cung cấp và do trong nước phát triển, để gây nhiễu hệ thống định vị của UAV cảm tử, khiến độ chính xác của chúng giảm sút.

Giải pháp của Nga là cải thiện hệ thống định vị Geran, bao gồm cả dòng mô-đun thu Kometa và những cải tiến này của Nga vẫn đang tiếp tục.

Bước tiếp theo của Nga là bổ sung khả năng phản hồi từ UAV Geran, khi chúng được lắp đặt modem có lắp sim điện thoại di động và camera video.

Trong cấu hình này, camera video không giúp điều khiển UAV Geran theo thời gian thực, giống như UAV FPV.

Tuy nhiên, chúng cho phép nhận dữ liệu trinh sát trong suốt chuyến bay của UAV, cũng như xác định xem UAV đã đến mục tiêu hay chưa. Về mặt lý thuyết, những UAV kamikaze này cũng có thể cung cấp thông tin dọc đường bay, hoặc thay đổi mục tiêu tấn công trong khi bay.

Có những biến thể của dòng UAV cảm tử Geran có thể được điều khiển trực tiếp, giống như UAV FPV; nhưng chúng chỉ được sử dụng gần đường chiến tuyến (LOC), trong phạm vi điều khiển vô tuyến.

Theo các nguồn tin của Ukraine, các ăng-ten liên lạc được gắn trên đầu cánh của chúng, khiến những UAV Geran này có hiệu quả trong việc tấn công ngay cả các mục tiêu di động.

Rất có thể trong thời gian tới, sẽ có loại UAV cảm tử Geran điều khiển bằng cáp quang, có thể tấn công mục tiêu giống như các tên lửa hành trình không đối đất tầm ngắn, mà không sợ bị gây nhiễu.

Cuối cùng, đã có thông tin về những UAV Geran được trang bị thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink. Những chiếc UAV này có thể được điều khiển như UAV FPV trên khắp lãnh thổ Ukraine và gây ra mối đe dọa đặc biệt cho đối phương;

Ví dụ, người điều khiển có thể hướng một UAV như vậy chính xác vào cửa đang mở của một nhà chứa máy bay chiến đấu F-16. Vấn đề là thiệt hại ngày càng tăng do dòng UAV cảm tử Geran gây ra, đã khiến Ukraine phải dồn nguồn lực để đối phó.

Tăng cường khả năng bảo vệ, chống gây nhiễu

Hiện nay các đội phòng không cơ động của Ukraine (MTF), được trang bị súng máy hai nòng có kính ngắm nhiệt và đèn pha phòng không, gắn trên xe bán tải dân dụng để săn UAV Geran.

Để đối phó với thủ đoạn này, UAV Geran đã bắt đầu bay ở độ cao tối đa có thể, khoảng ba đến bốn km.

Ngoài ra, các biện pháp đã được thực hiện để giảm khả năng hiển thị của UAV. Ban đầu, tất cả UAV Geran đều có màu trắng, nhưng hiện nay chúng được sơn bằng một loại sơn đặc biệt có khả năng hấp thụ hơn 90% ánh sáng chiếu tới, khiến chúng khó bị phát hiện hơn đáng kể trong bóng tối.

Theo thông tin được công bố trên một số kênh Telegram, các UAV Geran tầm xa của Nga đã được trang bị một hệ thống được sản xuất hàng loạt và lắp đặt để tránh các UAV FPV đánh chặn của đối phương.

Hệ thống này bao gồm: khi phát hiện tín hiệu video từ UAV FPV của đối phương, UAV Nga sẽ tự động thực hiện động tác né tránh, đột ngột thay đổi hướng bay và độ cao.

Tầm bay và thời gian bay của UAV FPV đánh chặn khá hạn chế, đặc biệt là ở độ cao lớn, vì vậy người điều khiển UAV FPV đánh chặn của đối phương chỉ có vài lần thử. Các hệ thống tương tự trước đây đã được lắp đặt trên các UAV trinh sát của Nga.

Ngoài ra, các kỹ sư Nga còn bảo vệ UAV Geran-2 bằng các bộ phát laser thương mại có công suất chỉ vài watt, rất hiệu quả trong gây nhiễu camera UAV FPV đánh chặn của đối phương, đang tấn công UAV Geran.

Các kỹ sư Nga còn có những cách khác để tăng cường độ an toàn cho dòng UAV Geran, trong đó có việc kéo theo mồi nhử phía sau UAV Geran, giải pháp này sẽ làm giảm hiệu quả của hệ thống phòng không Ukraine từ 1,5-2 lần.

Mồi nhử hạng nhẹ là một tấm phản xạ góc được đặt trong vỏ nhựa, để bảo vệ UAV Geran khỏi tên lửa đất đối không (SAM) dẫn đường bằng radar. Với chi phí, trọng lượng và những thay đổi về thiết kế tối thiểu, mồi bẫy kéo theo UAV, có thể làm giảm đáng kể hiệu quả của các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất của Ukraine; làm tăng đáng kể mức tiêu thụ đạn tên lửa đắt tiền của đối phương. Việc giảm đáng kể khả năng hiển thị tín hiệu phản xạ radar của UAV Geranium cũng có thể được thực hiện bằng cách đặt động cơ và cánh quạt được bọc kín trong một vòng bảo vệ, giống như cánh quạt đuôi của trực thăng Eurocopter.

Mặc dù giải pháp này sẽ làm giảm hiệu suất của cánh quạt một chút, nhưng nó sẽ che chắn gần như hoàn toàn các điểm nóng của động cơ piston, và sự phản xạ tín hiệu radar từ cánh quạt quay, sẽ chỉ đến được ăng-ten radar phòng không của đối phương ở góc nhìn hạn chế, từ bán cầu trước và bán cầu sau.

Tất nhiên, tất cả các giải pháp trên sẽ làm giảm phần nào tầm hoạt động của UAV Geran hoặc trọng lượng đầu đạn.

Tuy nhiên, nếu tầm hoạt động hiện tại của chúng là 1.000–1.500 km và Nga chỉ cần hoạt động ở tầm 500–700 km, thì chẳng phải tốt hơn là đánh đổi tầm hoạt động để lấy khả năng bảo vệ sao?

Ngoài ra, Nga cũng đưa vào sử dụng UAV Geran-2 phòng không, mang tên lửa không đối không R-60, nhưng chúng chỉ được trang bị trên UAV Geranium được trang bị hệ thống phản hồi, chẳng hạn như thiết bị đầu cuối Starlink.

Như vậy, từ UAV Shahed-136 đơn giản ban đầu, Nga đã lột xác thành nhiều loại Geranium khác nhau, được dẫn đường bằng tọa độ, vô tuyến và liên lạc vệ tinh, với tầm bắn, loại đầu đạn, động cơ, phương tiện phóng và màu sắc thân UAV khác nhau, có hoặc không có các cải tiến về khả năng sống sót.

Nhìn chung, một đàn Geranium với nhiều loại khác nhau sẽ đảm bảo tác động hiệu quả nhất lên đối phương, tùy thuộc vào loại mục tiêu bị tấn công và nhiệm vụ được hoàn thành.