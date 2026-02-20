4 kiểu áo dài tay giúp bạn mặc đẹp

Hà Nội

Đời sống

Chỉ với 4 kiểu áo dài tay cơ bản nhưng đúng xu hướng, bạn hoàn toàn có thể làm mới phong cách, mặc đẹp tinh tế mà vẫn trẻ trung hơn vài tuổi.

Vân Giang (Tổng hợp)
Thời trang Tết luôn là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Bên cạnh áo dài hay trang phục cầu kỳ, các mẫu áo dài tay vẫn được ưa chuộng nhờ dễ mặc, dễ phối và phù hợp nhiều hoàn cảnh. 4 kiểu áo dài tay dưới đây được xem là lựa chọn “sáng suốt” để vừa thoải mái, vừa giúp diện mạo trẻ trung hơn. Ảnh minh họa
Áo cardigan tiếp tục là item quen thuộc mỗi dịp đầu năm nhờ khả năng giữ ấm vừa phải và vẻ ngoài nhẹ nhàng. Các thiết kế cardigan dáng lửng, oversized, cổ V hoặc cổ tròn bo gọn được ưa chuộng trong năm 2026. Ảnh minh họa
Về màu sắc, ngoài các gam trung tính như kem, be, nâu nhạt, cardigan đỏ đô, xanh lá trầm hay hồng phấn giúp outfit mang không khí Tết rõ ràng hơn. Item này dễ phối cùng váy liền, quần jeans hay chân váy midi, phù hợp nhiều phong cách khác nhau. Ảnh minh họa
Tết là dịp lý tưởng để diện những trang phục có họa tiết nổi bật. Áo dài tay họa tiết hoa, hình học hay kẻ sọc giúp tổng thể trông tươi mới, rạng rỡ hơn. Xu hướng 2026 ưu tiên họa tiết tiết chế, bố cục hài hòa, tránh cảm giác rối mắt. Ảnh minh họa
Chỉ cần phối áo họa tiết với quần hoặc chân váy trơn, bạn đã có outfit nổi bật mà vẫn tinh tế. Đây cũng là kiểu áo rất “ăn ảnh” trong những buổi gặp gỡ đầu năm. Ảnh minh họa
Áo len Tết 2026 không còn bó hẹp trong gam trung tính mà nổi bật với các màu sắc mang ý nghĩa may mắn như đỏ, vàng, xanh ngọc hay pastel. Những gam màu này giúp diện mạo trông tươi tắn và tràn đầy năng lượng. Ảnh minh họa
Kiểu dáng phổ biến gồm áo len cổ tròn, cổ lọ mỏng hoặc form boxy. Khi phối cùng quần jeans, quần trắng hoặc chân váy trung tính, tổng thể sẽ hài hòa và dễ ứng dụng. Ảnh minh họa
Đơn giản nhưng linh hoạt, áo thun dài tay là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ. Năm 2026, áo thun được cải tiến với chất liệu dày dặn hơn, form dáng gọn gàng và bảng màu đa dạng. Bạn có thể mặc riêng cùng quần ống rộng để tạo vẻ năng động hoặc layer với cardigan, blazer khi cần sự chỉn chu. Ảnh minh họa
