Mỹ tăng cường lực lượng tại Trung Đông với máy bay tàng hình và chế áp

Máy bay EA-18G Growler và F-35C hoạt động từ USS Abraham Lincoln, phản ánh chiến lược đối phó Iran và chuẩn bị cho xung đột tiềm năng.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (U.S. Central Command) vừa công bố hình ảnh và thông tin cho thấy các máy bay chế áp phòng không EA-18G Growler cùng tiêm kích tàng hình F-35C đang hoạt động từ siêu tàu sân bay USS Abraham Lincoln khi triển khai tiền phương gần Iran.

Theo Bộ Tư lệnh Lực lượng Hải quân Mỹ tại Trung Đông, tàu sân bay và không đoàn trên tàu đang duy trì hoạt động bay liên tục nhằm phục vụ mục tiêu an ninh khu vực. Nhóm tác chiến này được điều chuyển từ Thái Bình Dương sang Trung Đông hồi tháng 1 trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng.

Các động thái trên được đánh giá chỉ là một phần của đợt tăng cường quân sự quy mô lớn hơn nhiều của Washington tại khu vực, cho thấy dấu hiệu chuẩn bị đối phó kịch bản xung đột cường độ cao với lực lượng Iran.

Các tiêm kích F-35C trên boong tàu sân bay.

F-35C và EA-18G được coi là tổ hợp tác chiến bổ trợ lẫn nhau rất hiệu quả, đặc biệt trong nhiệm vụ đối phó các mạng lưới phòng không tiên tiến.

Cả hai dòng máy bay đều tích hợp nhiều cảm biến thụ động để thu thập tình báo radar đối phương, đồng thời có khả năng gây nhiễu điện tử mạnh nhằm làm gián đoạn hoạt động phát hiện và dẫn bắn.

Trong đó, EA-18G nổi bật với hệ thống tác chiến điện tử chuyên sâu, mang nhiều pod gây nhiễu đa dải tần để bảo vệ đội hình máy bay. Ngược lại, F-35C có ưu thế tàng hình giúp tăng đáng kể khả năng sống sót khi hoạt động trong vùng phòng không dày đặc.

Việc phối hợp giữa “lá chắn điện tử” Growler và khả năng tàng hình của F-35 được xem là phương án tối ưu để xuyên phá hệ thống phòng không hiện đại.

Mạng lưới phòng không tầm xa của Iran chủ yếu dựa trên hệ thống Bavar-373. Phiên bản mới nhất được công bố năm 2024 được cho là có thể phát hiện hàng trăm mục tiêu và đánh chặn ở khoảng cách lên tới 300 km.

Tuy nhiên, năng lực thực tế của hệ thống này vẫn còn nhiều tranh cãi. Nhiều nguồn tin cho rằng phần lớn tổ hợp đã bị vô hiệu hóa trong các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa vào năm 2025.

Ngoài ra, các báo cáo chưa xác nhận về việc Iran nhận thêm hệ thống phòng không từ Trung Quốc trong thời gian gần đây cũng khiến cục diện trở nên khó đoán định hơn.

Bệ phóng tên lửa của hệ thống phòng không tầm xa Bavar 373 do Iran phát triển.

Do F-35 hiện chưa hoàn thiện phần mềm Block 4 để sử dụng đầy đủ tên lửa chống radar AGM-88, EA-18G được dự báo sẽ đóng vai trò chủ lực trong nhiệm vụ chế áp phòng không.

Hải quân Mỹ cuối tháng 1 cũng đã triển khai thêm sáu chiếc Growler tới căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan nhằm tăng cường khả năng tác chiến điện tử trong khu vực.

Trong thời gian tới, số lượng EA-18G tại Trung Đông có thể tiếp tục tăng khi tàu sân bay lớp Gerald Ford được lên kế hoạch điều động, qua đó cho thấy Washington đang duy trì áp lực quân sự đáng kể đối với Tehran.