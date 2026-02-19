Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Mỹ tăng cường lực lượng tại Trung Đông với máy bay tàng hình và chế áp

Máy bay EA-18G Growler và F-35C hoạt động từ USS Abraham Lincoln, phản ánh chiến lược đối phó Iran và chuẩn bị cho xung đột tiềm năng.

Nguyễn Cúc

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (U.S. Central Command) vừa công bố hình ảnh và thông tin cho thấy các máy bay chế áp phòng không EA-18G Growler cùng tiêm kích tàng hình F-35C đang hoạt động từ siêu tàu sân bay USS Abraham Lincoln khi triển khai tiền phương gần Iran.

Theo Bộ Tư lệnh Lực lượng Hải quân Mỹ tại Trung Đông, tàu sân bay và không đoàn trên tàu đang duy trì hoạt động bay liên tục nhằm phục vụ mục tiêu an ninh khu vực. Nhóm tác chiến này được điều chuyển từ Thái Bình Dương sang Trung Đông hồi tháng 1 trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng.

Các động thái trên được đánh giá chỉ là một phần của đợt tăng cường quân sự quy mô lớn hơn nhiều của Washington tại khu vực, cho thấy dấu hiệu chuẩn bị đối phó kịch bản xung đột cường độ cao với lực lượng Iran.

article-69951edfeb7919-50597093.jpg
Các tiêm kích F-35C trên boong tàu sân bay.

F-35C và EA-18G được coi là tổ hợp tác chiến bổ trợ lẫn nhau rất hiệu quả, đặc biệt trong nhiệm vụ đối phó các mạng lưới phòng không tiên tiến.

Cả hai dòng máy bay đều tích hợp nhiều cảm biến thụ động để thu thập tình báo radar đối phương, đồng thời có khả năng gây nhiễu điện tử mạnh nhằm làm gián đoạn hoạt động phát hiện và dẫn bắn.

Trong đó, EA-18G nổi bật với hệ thống tác chiến điện tử chuyên sâu, mang nhiều pod gây nhiễu đa dải tần để bảo vệ đội hình máy bay. Ngược lại, F-35C có ưu thế tàng hình giúp tăng đáng kể khả năng sống sót khi hoạt động trong vùng phòng không dày đặc.

Việc phối hợp giữa “lá chắn điện tử” Growler và khả năng tàng hình của F-35 được xem là phương án tối ưu để xuyên phá hệ thống phòng không hiện đại.

Mạng lưới phòng không tầm xa của Iran chủ yếu dựa trên hệ thống Bavar-373. Phiên bản mới nhất được công bố năm 2024 được cho là có thể phát hiện hàng trăm mục tiêu và đánh chặn ở khoảng cách lên tới 300 km.

Tuy nhiên, năng lực thực tế của hệ thống này vẫn còn nhiều tranh cãi. Nhiều nguồn tin cho rằng phần lớn tổ hợp đã bị vô hiệu hóa trong các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa vào năm 2025.

Ngoài ra, các báo cáo chưa xác nhận về việc Iran nhận thêm hệ thống phòng không từ Trung Quốc trong thời gian gần đây cũng khiến cục diện trở nên khó đoán định hơn.

article-6995209c48e976-01598690.jpg
Bệ phóng tên lửa của hệ thống phòng không tầm xa Bavar 373 do Iran phát triển.

Do F-35 hiện chưa hoàn thiện phần mềm Block 4 để sử dụng đầy đủ tên lửa chống radar AGM-88, EA-18G được dự báo sẽ đóng vai trò chủ lực trong nhiệm vụ chế áp phòng không.

Hải quân Mỹ cuối tháng 1 cũng đã triển khai thêm sáu chiếc Growler tới căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan nhằm tăng cường khả năng tác chiến điện tử trong khu vực.

Trong thời gian tới, số lượng EA-18G tại Trung Đông có thể tiếp tục tăng khi tàu sân bay lớp Gerald Ford được lên kế hoạch điều động, qua đó cho thấy Washington đang duy trì áp lực quân sự đáng kể đối với Tehran.

Military Watch
Link bài gốc Copy link
https://militarywatchmagazine.com/article/us-navy-supercarrier-defence-suppression-iran
#Mỹ #Trung Đông #tàng hình #chế áp #quân sự #Iran

Bài liên quan

Quân sự

Mỹ có thể vô hiệu hoá F-35 bán cho đồng minh từ xa

Gần đây, các phương tiện truyền thông châu Âu đưa tin về khả năng máy bay chiến đấu F-35 có một "công tắc hủy diệt" bí mật mà Mỹ có thể sử dụng để vô hiệu hóa máy bay được xuất khẩu.

My co the vo hieu hoa F-35 ban cho dong minh tu xa
Trước những cáo buộc này, Lockheed Martin và nhiều chính phủ đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định rằng không có bằng chứng về sự tồn tại của tính năng này. 
Xem chi tiết

Quân sự

Iran lo lắng khi Mỹ trang bị hàng loạt UAV cảm tử

Mỹ triển khai UAV cảm tử có thiết kế tương tự như Shahed‑136 tới Trung Đông, tăng cường răn đe Iran và mở ra kỷ nguyên chạy đua vũ trang bằng UAV trong khu vực.

1-anh-the-war-zone.jpg
Căng thẳng tại Trung Đông leo thang, khi Mỹ triển khai loạt UAV cảm tử LUCAS, mô phỏng thiết kế Shahed‑136 của Iran, ngay sát vùng ảnh hưởng của Tehran. Động thái này cho thấy, Washington sẵn sàng đáp trả bằng sức mạnh công nghệ và số lượng lớn lên Iran, đặt quốc gia này vào thế phải đối phó với mối đe dọa UAV chưa từng có.
2-anh-xcom.jpg
LUCAS được thiết kế như một UAV giá rẻ, dễ sản xuất và tầm xa, với chi phí mỗi chiếc chỉ khoảng 35.000 USD, thấp hơn nhiều so với tên lửa hành trình hay UAV chiến đấu truyền thống. Việc Mỹ triển khai số lượng lớn các UAV kiểu Shahed mở ra kỷ nguyên mới trong chiến tranh chi phí thấp, số lượng nhiều thay cho sức mạnh cá thể.
Xem chi tiết

Quân sự

Bị tên lửa Iran "xuyên thủng", Mỹ và Israel vội vàng nâng cấp David's Sling

Hệ thống phòng không David's Sling bản nâng cấp được giới thiệu có khả năng đánh chặn nâng cao chống lại các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái.

1-7182.png
Mới đây, Bộ Quốc phòng Israel, phối hợp với Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) và công ty công nghiệp quốc phòng Rafael Advanced Defense Systems của Israel, đã hoàn thành các vòng thử nghiệm mới trên hệ thống phòng không David's Sling bản nâng cấp, nó được thiết kế để chống lại nhiều mối đe dọa trên không khác nhau. Ảnh: @ Defense News.
2-2481.png
Các cuộc thử nghiệm này đã đánh giá hiệu suất của hệ thống phòng không David's Sling bản nâng cấp trong nhiều tình huống đe dọa, bao gồm tên lửa, tên lửa hành trình, máy bay không người lái và máy bay. Ảnh: @ The Times of Israel.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới