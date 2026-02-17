Thủy quân lục chiến Mỹ trang bị công nghệ AI cho hệ thống tên lửa Rogue-Fires

Công nghệ của Kodiak AI cho phép vận hành tự động ROGUE-Fires, giảm rủi ro và tăng tốc độ triển khai cho lực lượng thủy quân.

Kodiak AI đang đưa trí tuệ nhân tạo vào điều khiển các phương tiện mặt đất của Thủy quân Lục chiến Mỹ, tích hợp hệ thống lái tự động của mình vào các phương tiện chiến thuật hạng nhẹ liên quân (Joint Light Tactical Vehicles - JLTV) của lực lượng này.

Dẫn đầu là phương tiện vận chuyển Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary Fires (ROGUE-Fires), sẽ sử dụng hệ thống “Kodiak Driver” của công ty để vận hành tự động và hỗ trợ các nhiệm vụ có mức độ rủi ro cao.

ROGUE-Fires. Ảnh: Oshkosh Defense

Hệ thống này được kỳ vọng sẽ tăng tốc độ triển khai các hoạt động của ROGUE-Fires đồng thời giữ an toàn cho binh sĩ, tránh xa các mối nguy hiểm.

Kodiak cho biết họ đang tận dụng nền tảng tự động hóa sẵn có thay vì phát triển một hệ thống hoàn toàn mới, cho thấy công nghệ này đã sẵn sàng để triển khai thực tế.

“Kodiak Driver là một năng lực lưỡng dụng mạnh mẽ, tận dụng trí tuệ nhân tạo vật lý để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu thông qua các ứng dụng có thể mở rộng và thích ứng,” nhà sáng lập Kodiak, ông Don Burnette cho biết.

“Chúng tôi đã thử nghiệm rộng rãi hệ thống tự động của mình trong các dự án trước đây với quân đội và tin rằng hợp tác lần này với Thủy quân Lục chiến sẽ tiếp tục chứng minh hiệu quả của công nghệ Kodiak trong các môi trường không có cấu trúc và chưa được bản đồ hóa.”

Kodiak nhận được hợp đồng với Thủy quân lục chiến Mỹ phát triển hệ thống tự hành AI cho các loại pháo khác nhau.

Kodiak hiện chưa tiết lộ chi tiết về hợp đồng với Thủy quân Lục chiến Mỹ, nhưng công ty từng có kinh nghiệm từ chương trình tự động hóa kéo dài ba năm trị giá 30 triệu USD cho phương tiện chiến đấu robot của Lục quân Hoa Kỳ.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng đó, công ty đã thử nghiệm hệ thống của mình trong các điều kiện thực tế ngoài đường, di chuyển qua các vùng đồng cỏ, sa mạc và thậm chí cả địa hình tuyết phủ để mô phỏng môi trường chiến đấu.

“Dự án hợp tác với Thủy quân Lục chiến lần này tiếp tục khẳng định vai trò của Kodiak như một đối tác tin cậy về công nghệ tự động hóa trong lĩnh vực quốc phòng,” đại diện Kodiak nhấn mạnh.