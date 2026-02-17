Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Thủy quân lục chiến Mỹ trang bị công nghệ AI cho hệ thống tên lửa Rogue-Fires

Công nghệ của Kodiak AI cho phép vận hành tự động ROGUE-Fires, giảm rủi ro và tăng tốc độ triển khai cho lực lượng thủy quân.

Tuệ Minh

Kodiak AI đang đưa trí tuệ nhân tạo vào điều khiển các phương tiện mặt đất của Thủy quân Lục chiến Mỹ, tích hợp hệ thống lái tự động của mình vào các phương tiện chiến thuật hạng nhẹ liên quân (Joint Light Tactical Vehicles - JLTV) của lực lượng này.

Dẫn đầu là phương tiện vận chuyển Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary Fires (ROGUE-Fires), sẽ sử dụng hệ thống “Kodiak Driver” của công ty để vận hành tự động và hỗ trợ các nhiệm vụ có mức độ rủi ro cao.

ROGUE-Fires. Ảnh: Oshkosh Defense
ROGUE-Fires. Ảnh: Oshkosh Defense

Hệ thống này được kỳ vọng sẽ tăng tốc độ triển khai các hoạt động của ROGUE-Fires đồng thời giữ an toàn cho binh sĩ, tránh xa các mối nguy hiểm.

Kodiak cho biết họ đang tận dụng nền tảng tự động hóa sẵn có thay vì phát triển một hệ thống hoàn toàn mới, cho thấy công nghệ này đã sẵn sàng để triển khai thực tế.

“Kodiak Driver là một năng lực lưỡng dụng mạnh mẽ, tận dụng trí tuệ nhân tạo vật lý để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu thông qua các ứng dụng có thể mở rộng và thích ứng,” nhà sáng lập Kodiak, ông Don Burnette cho biết.

“Chúng tôi đã thử nghiệm rộng rãi hệ thống tự động của mình trong các dự án trước đây với quân đội và tin rằng hợp tác lần này với Thủy quân Lục chiến sẽ tiếp tục chứng minh hiệu quả của công nghệ Kodiak trong các môi trường không có cấu trúc và chưa được bản đồ hóa.”

ha73g5bbsaeptgb.jpg
Kodiak nhận được hợp đồng với Thủy quân lục chiến Mỹ phát triển hệ thống tự hành AI cho các loại pháo khác nhau.

Kodiak hiện chưa tiết lộ chi tiết về hợp đồng với Thủy quân Lục chiến Mỹ, nhưng công ty từng có kinh nghiệm từ chương trình tự động hóa kéo dài ba năm trị giá 30 triệu USD cho phương tiện chiến đấu robot của Lục quân Hoa Kỳ.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng đó, công ty đã thử nghiệm hệ thống của mình trong các điều kiện thực tế ngoài đường, di chuyển qua các vùng đồng cỏ, sa mạc và thậm chí cả địa hình tuyết phủ để mô phỏng môi trường chiến đấu.

“Dự án hợp tác với Thủy quân Lục chiến lần này tiếp tục khẳng định vai trò của Kodiak như một đối tác tin cậy về công nghệ tự động hóa trong lĩnh vực quốc phòng,” đại diện Kodiak nhấn mạnh.

Hệ thống tự hành AI sẽ tăng tốc đáng kể thời gian triển khai pháo viễn chinh ROGUE-Fires.
Next Gen Defense
Link bài gốc Copy link
https://nextgendefense.com/marine-rogue-fires-kodiak/
#Công nghệ tự hành AI trong quốc phòng #Hệ thống tự động hóa phương tiện chiến đấu #Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quân sự #Phối hợp tự động hóa và chiến tranh hiện đại #Dự án hợp tác quốc phòng Mỹ-Kodak AI #Phát triển phương tiện chiến thuật tự hành

Bài liên quan

Quân sự

Mỹ phát triển đạn tuần kích tự hành 370km điều khiển từ iPad

Khi được phóng, loại vũ khí này đồng thời  đóng vai trò là một nút kết nối mạng để người điều khiển mặt đất kích hoạt thông qua máy tính bảng.

Thủy quân lục chiến Mỹ đã tiến hành thử nghiệm bắn đạn thật ở độ cao thấp đối với phương tiện phóng hiệu ứng đặc biệt Red Wolf của L3Harris Technologies trên trường bắn Đại Tây Dương.

Xem chi tiết

Quân sự

Israel nâng cấp pháo tự hành SIGMA 155 Roem cho chiến trường tương lai

Hệ thống SIGMA 155 Roem giúp Israel mở rộng tầm bắn, giảm nhân lực và tích hợp công nghệ mạng để nâng cao hiệu quả chiến đấu.

Pháo tự hành SIGMA 155 Roem của Pháo binh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), trang bị pháo 155 mm tầm bắn tối đa khoảng 40 km, hệ thống nạp đạn tự động, kíp chiến đấu 3 người và khả năng tác chiến “bắn – cơ động” nhờ hệ thống chỉ huy, điều khiển số hóa. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel)

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) vừa tiếp nhận hệ thống pháo tự hành SIGMA 155 Roem đầu tiên, đánh dấu bước khởi đầu trong kế hoạch thay thế theo từng giai đoạn đối với dòng pháo M109 do Mỹ sản xuất – trụ cột của pháo binh nòng dài Israel kể từ những năm 1980.

Việc đưa SIGMA 155 vào trang bị không chỉ nhằm thay thế một nền tảng đã cũ, mà còn phản ánh sự chuyển hướng có chủ đích của IDF sang tự động hóa, rút ngắn chu trình từ phát hiện mục tiêu đến khai hỏa, đồng thời giảm nhu cầu nhân lực trong bối cảnh mối đe dọa phản pháo ngày càng gia tăng.

Xem chi tiết

Quân sự

Nga đối mặt kho pháo tự hành K9 giáp biên giới với NATO

Quân đội Estonia vừa tiếp nhận một lô pháo tự hành K9 Thunder 155mm do Hàn Quốc sản xuất, nằm trong nỗ lực tăng cường năng lực tấn công tầm xa của nước này.

Bộ Quốc phòng Estonia tuyên bố: “Những khẩu pháo K9 ‘Thunder’ mới đến thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi đối với sự sẵn sàng chiến đấu, khả năng phục hồi và hợp tác. Estonia đầu tư vào an ninh vì tự do của chúng ta xứng đáng được bảo vệ".

K9 là một trong nhiều hệ thống vũ khí của Hàn Quốc đang nhanh chóng chiếm thị phần lớn trong khối NATO, bất chấp nỗ lực vận động mạnh mẽ của Đức nhằm thúc đẩy các sản phẩm cạnh tranh của mình. Hiện K9 đang phục vụ trong quân đội Phần Lan, Na Uy, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Romania dự kiến bắt đầu tiếp nhận loại pháo này trước cuối thập kỷ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới