Vợ Tây sau gần 4 năm kết hôn với "thủ môn quốc dân" Bùi Tiến Dũng

Cộng đồng trẻ

Vợ Tây sau gần 4 năm kết hôn với "thủ môn quốc dân" Bùi Tiến Dũng

Ở tuổi 25, Dianka Zakhidova (người Ukraine) hạnh phúc bên cạnh chồng con su 4 năm làm dâu Việt.

Thiên Anh
Dianka Zakhidova (người Ukraine, sinh năm 2000), vợ của thủ môn Bùi Tiến Dũng, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ sở hữu ngoại hình ấn tượng và thường xuyên chia sẻ về gia đình nhỏ.
Dianka được biết đến với công việc người mẫu, song không còn đi diễn nhiều sau khi kết hôn với Bùi Tiến Dũng vào năm 2022. Nàng WAG Tây tập trung dành nhiều thời gian cho chồng và con nhỏ trong những năm đầu của hành trình làm mẹ.
Dù đã sinh em bé, Dianka Zakhidova nhanh chóng lấy lại vóc dáng lý tưởng. Cô thường xuyên khoe khéo đường cong cơ thể và đôi chân dài ấn tượng qua các thiết kế bó sát, cắt xẻ hoặc xuyên thấu.
Bên cạnh công việc trên sân khấu, Dianka Zakhidova dành phần lớn thời gian cho chồng và con. Gia đình nhỏ thường xuyên tổ chức các lễ kỷ niệm, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau.
Nàng WAG sinh năm 2000 cũng đón sinh nhật tuổi 25 hồi tháng 9/2025 bên cạnh chồng con. Cô diện chiếc váy trắng tinh khôi, cầm bánh kem trên tay và để lại dòng chú thích trên mạng xã hội: “Chúc mừng tuổi 25 của tôi. Thêm một năm cảm thấy biết ơn vì cuộc sống tươi đẹp, gia đình, bạn bè và tình yêu thương luôn ngập tràn xung quanh. Hạnh phúc và biết ơn”.
Bên cạnh sinh nhật, người mẫu còn đón dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới bên cạnh chồng trong một chuyến du lịch.
Trong bộ hình, Dianka Zakhidova khoe chiếc nhẫn cưới đính kim cương đã đeo trong 3 năm qua. Cô cũng dành những lời yêu thương cho chồng: “Với anh, em cảm thấy được cần đến, được yêu và là chính mình. Trở thành vợ anh là quyết định hạnh phúc nhất. Cảm ơn vì chúng mình, vì Danil (tên con trai của cặp đôi), vì tình yêu mà chúng mình đã chia sẻ. Chúc mừng kỷ niệm 3 năm ngày cưới, tình yêu của em”.
Ngoài việc tổ chức các lễ kỷ niệm, tặng hoa và quà cho vợ trong những dịp đặc biệt, Bùi Tiến Dũng còn tích cực cùng nửa kia tham gia vào các ngày lễ lớn. Dịp Halloween năm ngoái, gia đình 3 thành viên hóa trang theo concept Người Dơi, ăn mừng lễ hội này theo cách riêng.
Trong các mùa Tết Nguyên đán, Bùi Tiến Dũng và vợ cũng thực hiện những bộ hình diện áo dài, hưởng ứng ngày lễ quan trọng đối với người Việt Nam, cho thấy sự thích nghi và hòa nhập của nàng dâu ngoại quốc.
Tháng 5/2022, Bùi Tiến Dũng gây bất ngờ khi kết hôn với nàng mẫu Ukraine sau khoảng 2 năm hẹn hò. Đám cưới được tổ chức riêng tư với khoảng 30 khách mời thân thiết. Đến cuối năm, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng trong lời chúc phúc của gia đình, bạn bè và khán giả hâm mộ thể thao. Sau gần 4 năm hôn nhân, nàng mẫu Tây vẫn thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào bên chồng con lên mạng xã hội.
#Hôn nhân quốc tế #Vợ chồng nổi tiếng #Hạnh phúc gia đình #Kết hôn với thủ môn #Cuộc sống sau 4 năm cưới #Dianka Zakhidova

