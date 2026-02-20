Hà Nội

Triều Tiên công bố pháo phản lực phóng loạt có thể mang đầu đạn hạt nhân

Quân sự

Triều Tiên công bố pháo phản lực phóng loạt có thể mang đầu đạn hạt nhân

Chủ tịchTriều Tiên Kim Jong-un đã có mặt tại lễ công bố chính thức hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ lớn có thể mang đầu đạn hạt nhân do nước này phát triển.

Tuệ Minh
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/2 đưa tin, buổi lễ bàn giao 50 hệ thống phóng rocket đa nòng 600mm do các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Triều Tiên sản xuất đã được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 18/2, với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định dòng pháo phản lực phản lực cỡ 600 mm mới là "độc nhất vô nhị" trên thế giới và cho biết đây là vũ khí phù hợp cho các cuộc tấn công đặc biệt, cụ thể là các sứ mệnh chiến lược. Cụm từ "sứ mệnh chiến lược" thường được phía Triều Tiên dùng để chỉ việc sử dụng vũ khí hạt nhân.
Ngoài ra, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nhấn mạnh tới việc tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống dẫn đường phức hợp, cho rằng hệ thống mới sẽ thay đổi khái niệm về pháo binh trong chiến tranh hiện đại.
Theo KCNA, trong vòng 2 tháng, lực lượng lao động tại các cơ sở công nghiệp quân sự trọng điểm đã hoàn tất sản xuất 50 bệ phóng mới, hiện đang được trưng bày tại Trung tâm Văn hóa 25/4 - địa điểm diễn ra Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên. Hệ thống phóng rocket đa nòng 600mm được giới thiệu lần này là phiên bản cải tiến, với 5 ống phóng được lắp trên bệ phóng 4 trục, nhiều hơn một ống phóng so với phiên bản trước đó.
Các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ trước đó phân loại hệ thống phóng rocket đa nòng 600mm của Triều Tiên là tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM), dựa trên tầm bắn ước tính khoảng 400 km và khả năng dẫn đường. Triều Tiên đã tiến hành một vụ phóng thử hệ thống này vào cuối tháng trước dưới sự giám sát của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.
Một cán bộ của doanh nghiệp sản xuất vũ khí đã trình bày báo cáo. 50 hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ 600mm mà công nhân của doanh nghiệp đã sản xuất thêm trong hai tháng
Giới phân tích Hàn Quốc nhận định việc tổ chức lễ bàn giao với sự tham dự trực tiếp của nhà lãnh đạo Triều Tiên cho thấy khả năng hệ thống phóng rocket đa nòng 600mm phiên bản mới sẽ sớm được triển khai trong thực tế.
Các đại biểu và quan sát viên của Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ IX tham quan những trang thiết bị quân sự hiện đại do ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên trao tặng cho Đại hội.
Tuệ Minh
KCNA
