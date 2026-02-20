Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Những kỳ vọng của Việt Nam tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế 2026

Giải trí

Những kỳ vọng của Việt Nam tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế 2026

Năm 2026, nhan sắc Việt tiếp tục được kỳ vọng ghi dấu ấn khi Bảo Ngọc dự thi Miss World, Hương Giang góp mặt tại Miss Grand International All Stars.

Thu Cúc (tổng hợp)
Năm 2026 đánh dấu sự góp mặt của hai đại diện Việt Nam tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Cụ thể, Lê Nguyễn Bảo Ngọc dự thi Miss World, còn Hương Giang tham gia Miss Grand International All Stars. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Năm 2026 đánh dấu sự góp mặt của hai đại diện Việt Nam tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Cụ thể, Lê Nguyễn Bảo Ngọc dự thi Miss World, còn Hương Giang tham gia Miss Grand International All Stars. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Lê Nguyễn Bảo Ngọc được đánh giá là gương mặt phù hợp với tiêu chí của Miss World – cuộc thi đề cao vẻ đẹp tri thức, nhân ái và các dự án mang giá trị cộng đồng. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Lê Nguyễn Bảo Ngọc được đánh giá là gương mặt phù hợp với tiêu chí của Miss World – cuộc thi đề cao vẻ đẹp tri thức, nhân ái và các dự án mang giá trị cộng đồng. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Lợi thế của Bảo Ngọc nằm ở nền tảng học vấn, khả năng ngoại ngữ, tư duy phản biện, cùng kinh nghiệm thi đấu và danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa 2022 từng đạt được. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Lợi thế của Bảo Ngọc nằm ở nền tảng học vấn, khả năng ngoại ngữ, tư duy phản biện, cùng kinh nghiệm thi đấu và danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa 2022 từng đạt được. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Khán giả kỳ vọng đại diện Việt Nam sẽ thể hiện tốt ở các phần thi phụ, đặc biệt là dự án nhân ái – nội dung quan trọng tại Miss World. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Khán giả kỳ vọng đại diện Việt Nam sẽ thể hiện tốt ở các phần thi phụ, đặc biệt là dự án nhân ái – nội dung quan trọng tại Miss World. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Tại Miss World 2026, Bảo Ngọc được dự đoán sẽ cạnh tranh với nhiều thí sinh đến từ các quốc gia có truyền thống mạnh về sắc đẹp như Ấn Độ, Australia, Chile, Cộng hòa Czech, Bolivia… Ảnh: Tiền Phong.
Tại Miss World 2026, Bảo Ngọc được dự đoán sẽ cạnh tranh với nhiều thí sinh đến từ các quốc gia có truyền thống mạnh về sắc đẹp như Ấn Độ, Australia, Chile, Cộng hòa Czech, Bolivia… Ảnh: Tiền Phong.
Trong khi đó, Hương Giang góp mặt tại Miss Grand International All Stars 2026 – sân chơi quy tụ nhiều mỹ nhân từng tạo tiếng vang, đòi hỏi bản lĩnh sân khấu và cá tính rõ nét. Ảnh: FB Hương Giang.
Trong khi đó, Hương Giang góp mặt tại Miss Grand International All Stars 2026 – sân chơi quy tụ nhiều mỹ nhân từng tạo tiếng vang, đòi hỏi bản lĩnh sân khấu và cá tính rõ nét. Ảnh: FB Hương Giang.
Kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong lĩnh vực giải trí, khả năng trình diễn và làm chủ sân khấu được xem là lợi thế nổi bật của Hương Giang tại cuộc thi này. Ảnh: FB Hương Giang.
Kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong lĩnh vực giải trí, khả năng trình diễn và làm chủ sân khấu được xem là lợi thế nổi bật của Hương Giang tại cuộc thi này. Ảnh: FB Hương Giang.
Miss Grand International All Stars không chỉ là cuộc thi sắc đẹp mà còn đề cao cá tính, bản lĩnh và thông điệp cá nhân của thí sinh. Ảnh: FB Hương Giang.
Miss Grand International All Stars không chỉ là cuộc thi sắc đẹp mà còn đề cao cá tính, bản lĩnh và thông điệp cá nhân của thí sinh. Ảnh: FB Hương Giang.
Khán giả kỳ vọng Hương Giang sẽ mang đến màu sắc riêng, tạo điểm nhấn truyền thông và thể hiện hình ảnh người phụ nữ hiện đại, tự tin theo tinh thần cuộc thi. Ảnh: FB Hương Giang.
Khán giả kỳ vọng Hương Giang sẽ mang đến màu sắc riêng, tạo điểm nhấn truyền thông và thể hiện hình ảnh người phụ nữ hiện đại, tự tin theo tinh thần cuộc thi. Ảnh: FB Hương Giang.
Tại Miss Grand International All Stars 2026, đại diện Việt Nam được dự đoán sẽ cạnh tranh với các thí sinh đến từ Thái Lan, Malaysia, Anh – những quốc gia có thế mạnh về trình diễn và truyền thông. Ảnh: Miss Grand International All Stars.
Tại Miss Grand International All Stars 2026, đại diện Việt Nam được dự đoán sẽ cạnh tranh với các thí sinh đến từ Thái Lan, Malaysia, Anh – những quốc gia có thế mạnh về trình diễn và truyền thông. Ảnh: Miss Grand International All Stars.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Hương Giang #Bảo Ngọc #Hoa hậu Hương Giang #Hoa hậu Bảo Ngọc #Miss World #Miss Grand International All Stars

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT