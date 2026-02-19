Tham vọng máy bay tác chiến điện tử tỷ USD của Hàn Quốc

Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc thông báo đã khởi động một chương trình trị giá 1,9 nghìn tỷ won (1,29 tỷ USD) để phát triển một loại máy bay mới được thiết kế để gây nhiễu và phá vỡ mạng lưới phòng không của đối phương.

DAPA cho biết dự án, được gọi là Block-I, sẽ tập trung vào việc phát triển các máy bay tác chiến điện tử cỡ lớn, chuyên dụng, có khả năng làm suy yếu các hệ thống phòng không tích hợp và mạng lưới chỉ huy điện tử của đối phương thông qua các hoạt động gây nhiễu liên tục. Theo một tuyên bố do DAPA đưa ra, cơ quan này đã thảo luận về kế hoạch phát triển trong một cuộc họp chính thức với LIG Nex1, một trong những nhà thầu quốc phòng chính của Hàn Quốc.

Máy bay tác chiến điện tử thế hệ mới của Hàn Quốc hướng đến loạt trang thiết bị hạng khủng, nhằm giúp quân đội chiếm ưu thế vượt trội.

Chương trình này đại diện cho một trong những khoản đầu tư lớn nhất của Seoul vào năng lực tác chiến điện tử trên không và phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về môi trường phòng không ngày càng dày đặc ở Đông Bắc Á. DAPA cho biết máy bay này nhằm mục đích hỗ trợ các hoạt động chung bằng cách nâng cao khả năng sống sót của các phương tiện không quân của Hàn Quốc và đồng minh hoạt động trong không phận tranh chấp.

Theo kế hoạch hiện tại, máy bay Block-I dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động năm 2034. Nền tảng này được kỳ vọng sẽ hoạt động như một hệ thống tấn công điện tử từ xa, nhắm mục tiêu vào radar, cảm biến và các liên kết chỉ huy của đối phương từ bên ngoài các khu vực được phòng thủ nghiêm ngặt, đồng thời cho phép thực hiện các hoạt động không kích tiếp theo.

Theo DAPA, máy bay này sẽ được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ gây nhiễu diện rộng thay vì tấn công điểm, cho phép nó tác động đồng thời lên nhiều lớp trong mạng lưới phòng không của đối phương. Cơ quan này không tiết lộ cấu hình khung máy bay hoặc cảm biến cụ thể nhưng cho biết nền tảng này sẽ được tối ưu hóa cho khả năng hoạt động bền bỉ trong thời gian dài và khả năng tạo ra điện năng cao để hỗ trợ các thiết bị gây nhiễu tiên tiến.

Máy bay Block-I cũng nhằm mục đích cải thiện khả năng tương tác với hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa hiện có của Hàn Quốc và các lực lượng đồng minh. DAPA cho biết hệ thống này sẽ đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động phối hợp trong tương lai bằng cách cho phép tiếp cận an toàn hơn cho máy bay tấn công, các nền tảng tình báo và hệ thống không người lái.

Song song với phiên bản Block-I, DAPA đã xác nhận kế hoạch theo đuổi phiên bản Block-II tiếp theo sau khi máy bay đầu tiên đạt được độ hoàn thiện. Phiên bản tiên tiến này dự kiến ​​sẽ tích hợp các công nghệ tấn công điện tử được cải tiến và mở rộng phạm vi nhiệm vụ, mặc dù chưa có thông tin chi tiết nào về thời gian hoặc ngân sách được công bố.

Phác thảo Máy bay Block-I Hàn Quốc đầu tư tiền tỷ phát triển cho năm 2035.

Hiện tại, Hàn Quốc dựa vào một số lượng hạn chế máy bay cải tiến và các hệ thống mặt đất để hỗ trợ tác chiến điện tử. Chương trình mới này nhằm mục đích cung cấp năng lực trên không chuyên dụng tương đương với các máy bay tấn công điện tử chuyên dụng do Hoa Kỳ và các lực lượng không quân tiên tiến khác vận hành.

Theo cơ quan này, dự án là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm thích ứng với chiến tranh hiện đại, nơi ưu thế điện tử ngày càng trở nên quan trọng đối với các hoạt động trên không. Vùng phủ sóng radar dày đặc, hệ thống tên lửa đất đối không di động và cấu trúc chỉ huy mạng lưới đã làm cho các nhiệm vụ trấn áp truyền thống trở nên phức tạp hơn, làm tăng nhu cầu về các nền tảng gây nhiễu từ xa.

LIG Nex1, một trong những đơn vị tham gia cuộc họp lập kế hoạch, hiện đang tham gia vào một số chương trình tác chiến điện tử và cảm biến của Hàn Quốc. Công ty này dự kiến ​​sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển các hệ thống nhiệm vụ, thiết bị gây nhiễu và các giải pháp tích hợp cho máy bay mới, mặc dù DAPA không nêu tên thêm nhà thầu nào khác.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc tiếp tục mở rộng ngân sách quốc phòng và đầu tư vào các năng lực cao cấp, bao gồm hệ thống tấn công tầm xa, phòng thủ tên lửa và giám sát từ không gian. Seoul đã nhiều lần khẳng định rằng các cuộc xung đột trong tương lai sẽ phụ thuộc rất nhiều vào ưu thế thông tin và khả năng hoạt động trong môi trường điện từ bị tranh chấp.