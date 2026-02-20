Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Mỹ điều gần 40% phi đội E-3 tới Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng Iran

Không quân Mỹ tập trung nhiều máy bay E-3 tại Trung Đông để chuẩn bị cho khả năng xung đột kéo dài với Iran, làm giảm năng lực ở các khu vực khác.

Nguyễn Cúc

Không quân Hoa Kỳ đã triển khai 6 trong tổng số 16 máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry còn hoạt động tới châu Âu và Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng và các cuộc đàm phán hạt nhân rơi vào bế tắc.

Động thái này đồng nghĩa gần 40% toàn bộ phi đội E-3 của Mỹ được tập trung tại khu vực thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM). Hai máy bay đã bay tới căn cứ Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út, trong khi bốn chiếc còn lại đang chờ triển khai từ các căn cứ tại châu Âu.

Việc điều động diễn ra trong vòng chưa đầy 48 giờ, cùng với sự tái bố trí hàng loạt tiêm kích, máy bay tiếp dầu và trinh sát chiến lược. Đây được xem là một phần của đợt tăng cường lực lượng quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông kể từ năm 2003.

z7547185794060-b086416836b30187f94476b6a6902cf2.jpg
Đây là radar quay 360°, cho phép phát hiện mục tiêu trên không - mặt đất ở cự ly hàng trăm km.

E-3 Sentry là máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS) có nhiệm vụ phát hiện mục tiêu từ khoảng cách hàng trăm km, đồng thời điều phối tác chiến trên không và trên biển theo thời gian thực.

Máy bay được trang bị radar quay đường kính hơn 9 m, có khả năng phát hiện mục tiêu bay thấp như UAV hoặc tên lửa hành trình ở khoảng cách trên 400 km. Với kíp bay từ 17-23 người, E-3 đóng vai trò như trung tâm chỉ huy bay, kết nối dữ liệu cho các lực lượng không quân và hải quân.

Trong các chiến dịch lớn như Bão táp Sa mạc hay Chiến tranh Iraq, E-3 đã điều phối hàng nghìn phi vụ và được coi là “xương sống” trong các chiến dịch không kích quy mô lớn.

Việc tập trung số lượng lớn E-3 tại Trung Đông cũng khiến năng lực cảnh báo sớm của Mỹ tại các khu vực khác suy giảm đáng kể, đặc biệt ở Alaska và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hiện tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu của phi đội E-3 chỉ khoảng 55%, đồng nghĩa trong thực tế chỉ có chưa đến 9 chiếc có thể triển khai ngay. Điều này khiến việc điều động 6 máy bay trở thành quyết định mang tính rủi ro về khả năng phản ứng ở các khu vực khác.

Trong bối cảnh nhu cầu giám sát trên không toàn cầu gia tăng, Không quân Mỹ đang lên kế hoạch thay thế E-3 bằng máy bay E-7 Wedgetail từ cuối thập niên này, dù chương trình vẫn đối mặt nhiều tranh cãi về ngân sách.

Các chuyên gia nhận định việc triển khai quy mô lớn E-3 cho thấy Washington đang chuẩn bị cho kịch bản chiến dịch không kích kéo dài nếu căng thẳng với Iran tiếp tục leo thang.

Việc Hoa Kỳ điều gần 40% phi đội E-3 tới Trung Đông cho thấy Washington đang chuẩn bị cho kịch bản xung đột cường độ cao với Iran. E-3 là “bộ não chỉ huy trên không”, giúp kiểm soát không phận, điều phối hàng trăm máy bay và phát hiện sớm UAV, tên lửa hành trình - những vũ khí Iran có thể sử dụng để trả đũa. Tuy nhiên, việc tập trung lực lượng lớn vào một khu vực cũng khiến năng lực cảnh báo sớm của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Bắc Cực suy giảm, làm tăng rủi ro nếu xuất hiện khủng hoảng ở khu vực khác.

Army recognition
Link bài gốc Copy link
https://www.armyrecognition.com/news/aerospace-news/2026/us-deploys-nearly-40-of-entire-e-3-sentry-awacs-fleet-to-middle-east-for-potential-war-against-iran
#E-3 Sentry #máy bay AWACS Mỹ #căng thẳng Mỹ Iran #Không quân Mỹ #quân sự Trung Đông

Bài liên quan

Quân sự

Mỹ cân nhắc thời điểm phát động chiến dịch quân sự vào Iran

Theo CBS News, Washington đang cân nhắc khả năng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran ngay trong cuối tuần này, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo nguồn tin của CBS News, các quan chức an ninh quốc gia Nhà Trắng đã báo cáo với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng quân đội “đã sẵn sàng cho các phương án tấn công tiềm tàng nhằm vào Iran ngay từ ngày 21/2”. Tuy nhiên, mốc thời gian cụ thể cho bất kỳ hành động nào có thể kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu.

CBS News cho biết ông Trump hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tiến hành tấn công hay không. Nhà Trắng được cho là đang cân nhắc giữa nguy cơ leo thang căng thẳng trong khu vực với những hệ lụy chính trị - quân sự nếu lựa chọn kiềm chế.

Xem chi tiết

Quân sự

Mỹ tăng cường cảnh báo cho đội bay B-2 trước nguy cơ xung đột với Iran

Trong bối cảnh Iran nâng cao năng lực phòng không, Mỹ giữ B-2 trong trạng thái sẵn sàng cao để duy trì khả năng tấn công chính xác và răn đe chiến lược.

Không quân Mỹ được cho là đã duy trì phi đội oanh tạc cơ chiến lược tàng hình B-2 ở trạng thái sẵn sàng cao hơn bình thường, trong bối cảnh Washington tiếp tục cân nhắc khả năng tiến hành các đòn tấn công nhằm vào mục tiêu tại Iran. Thông tin này được tiết lộ trong báo cáo ngày 13/2 của The New York Times, giữa lúc quân đội Mỹ đang triển khai quy mô lớn nhiều khí tài tại Trung Đông.

B-2 hiện là oanh tạc cơ chiến lược duy nhất trên thế giới được thiết kế để xuyên phá không phận phòng thủ dày đặc nhờ khả năng tàng hình radar. Không quân Mỹ có khoảng 18 chiếc còn hoạt động, trong tổng số 21 máy bay từng được sản xuất và đưa vào biên chế từ cuối thập niên 1990. Quy mô lực lượng nhỏ khiến việc duy trì tỷ lệ sẵn sàng cao trở thành yếu tố đặc biệt quan trọng đối với năng lực tấn công chiến lược của Washington.

Xem chi tiết

Quân sự

Những thách thức của Mỹ nếu phát động chiến dịch quân sự vào Iran

Cuộc không kích của Mỹ vào Iran hé lộ giới hạn trong khả năng tấn công tầm xa, cùng những thách thức về năng lực và ngân sách của không quân.

Cuộc không kích thâm nhập sâu chưa từng có tiền lệ của Không quân Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6/2025 đã làm dấy lên nhiều nghi vấn về khả năng tiến hành các chiến dịch tấn công tầm xa kéo dài của Washington.

Đòn tấn công được thực hiện bởi các máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 xuất phát từ Căn cứ Không quân Whiteman, bang Missouri.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới