Tình báo Mỹ tiết lộ thứ tối mật theo dõi Liên Xô suốt Chiến tranh Lạnh

Sau nhiều năm âm thầm thu thập thông tin tình báo điện tử từ đối thủ, Cơ quan Trinh sát Quốc gia Mỹ (NRO) cuối cùng cũng đã giải mật, tiết lộ thứ này.

Một hệ thống từng được giữ bí mật tuyệt đối, chuyên giám sát các tài sản quân sự trọng yếu của Liên Xô trong những năm căng thẳng nhất của Chiến tranh Lạnh vừa được tiết lộ.

Văn phòng Tình báo Quốc gia Mỹ (National Reconnaissance Office - NRO) vừa giải mật thông tin về một dự án vệ tinh do thám tối mật - vệ tinh do thám Jumpseat bí ẩn của NRO đã bất ngờ xuất hiện từ bóng tối.

Dù vẫn còn nhiều thông tin bị bôi đen, việc giải mật này đã cung cấp những hình ảnh chưa từng được công bố về một hệ thống tiên phong phục vụ cộng đồng tình báo Mỹ suốt 35 năm.

Vệ tinh Jumpseat đang được lắp ráp tại nhà máy. NRO

Việc giải mật một số yếu tố của chương trình Jumpseat được Giám đốc NRO – cơ quan tình báo thuộc Lầu Năm Góc chịu trách nhiệm về các vệ tinh trinh sát của chính phủ Mỹ – công bố.

Đã có tám lần phóng vệ tinh trong khuôn khổ Jumpseat (còn gọi là AFP-711) từ năm 1971 đến 1987, trong đó có một lần thất bại. Được Không quân Mỹ phát triển như một phần của Chương trình A của NRO, các vệ tinh này được phóng lên bằng tên lửa đẩy Titan IIIB.

Dựa trên thiết kế tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) nguyên bản, các tên lửa này được phóng từ Căn cứ Không quân Vandenberg (nay là Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg) ở California.

Hệ thống cho Không gian – Titan III (phim tài liệu USAF phục chế)

NRO xác nhận các số hiệu nhiệm vụ từ 7701 đến 7708 cho tám lần phóng Jumpseat. Trước đây, các nhà phân tích đã cố gắng đối chiếu các nhiệm vụ Jumpseat với những lần phóng vệ tinh đã biết từ Vandenberg, tuy nhiên cho đến nay chỉ có nhiệm vụ đầu tiên và cuối cùng được giải mật. Có khả năng một số lần phóng được cho là của Jumpseat thực chất lại mang theo các tải trọng khác.

NRO xác nhận có 8 lần phóng JUMPSEAT trong giai đoạn 1981-87 và cung cấp ngày phóng cho JUMPSEAT 1 và 8. Một chương trình khác, QUASAR, có các vệ tinh truyền dữ liệu ở cùng quỹ đạo, và NRO chưa công bố ngày phóng của JS2 đến JS7 nên chúng tôi chưa chắc lần phóng nào là của nhiệm vụ nào.

Là vệ tinh thu thập tín hiệu, Jumpseat là một phần quan trọng trong cộng đồng tình báo tín hiệu (SIGINT) rộng lớn hơn. Nói một cách đơn giản, các tài sản SIGINT được sử dụng để phát hiện và đánh chặn các liên lạc cũng như tín hiệu điện tử khác. Dù là sóng radio hay radar, các nguồn phát này đều có thể được định vị, phân loại và nghe lén.

Jumpseat cũng hoạt động trong hai phân nhánh của SIGINT. Đầu tiên là tình báo liên lạc (COMINT), bao gồm việc theo dõi các liên lạc hàng ngày giữa các quân nhân bằng cách nghe lén tín hiệu điện tử. Thứ hai, Jumpseat thu thập tình báo tín hiệu thiết bị nước ngoài (FISINT), tức là đánh chặn và phân tích các tín hiệu điện từ phát ra từ hệ thống vũ khí nước ngoài như dữ liệu telemetry tên lửa, radar và tín hiệu theo dõi.

Các nguồn phát quân sự mà Jumpseat đặc biệt quan tâm có thể bao gồm hệ thống phòng không và các đầu mối chỉ huy, kiểm soát, với dữ liệu thu thập được dùng để xây dựng bản đồ tác chiến điện tử của đối phương, cụ thể là Liên Xô.

Vệ tinh Jumpseat trên quỹ đạo giúp Mỹ theo dõi mọi tín hiệu tại Liên Xô. Ảnh: NRO

Tài liệu cho biết các hoạt động thu thập của Jumpseat “ban đầu nhằm vào năng lực hệ thống vũ khí của các quốc gia đối địch”, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Những hình ảnh về Jumpseat từng được xếp loại mật cũng đã được công bố, với NRO cung cấp các sơ đồ, tranh vẽ và ảnh chụp mô hình, mẫu thử nghiệm.

Được biết, các vệ tinh Jumpseat do Hughes chế tạo, sử dụng nền tảng ổn định bằng quay, tương tự như các vệ tinh TACSAT và Intelsat-4. Đặc điểm nổi bật của Jumpseat là ăng-ten chảo lớn, có thể gập một phần để thu thập dữ liệu, cùng ăng-ten chảo nhỏ hơn để truyền dữ liệu về mặt đất.

Sơ đồ các bộ phận của Jumpseat. NRO

Điều đáng chú ý là bộ phản xạ chính của ăng-ten SIGINT trên JUMPSEAT dường như có các phần có thể triển khai...

So sánh mô hình với ảnh trong buồng EMC và thiết bị rung, ảnh trong buồng EMC rõ ràng cho thấy bộ phản xạ ở trạng thái “triển khai”, còn ảnh thiết bị rung thì gập lại.

“Tầm quan trọng lịch sử của Jumpseat không thể bị đánh giá thấp,” Tiến sĩ James Outzen, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trinh sát Quốc gia thuộc NRO, phát biểu trong một thông cáo. “Quỹ đạo của nó đã mang lại cho Mỹ một góc nhìn mới để thu thập các tín hiệu tình báo độc đáo và quan trọng từ không gian.”

Jumpseat ra đời sau các vệ tinh giám sát điện tử trước đó như Grab, Poppy và Parcae.

Những vệ tinh này bắt đầu được triển khai khi Chiến tranh Lạnh leo thang, báo hiệu nguy cơ về một mối đe dọa vũ khí từ không gian trong tương lai. Điều này càng được củng cố sau khi Liên Xô phóng thành công vệ tinh Sputnik 1, tiếp đó là thế hệ ICBM đầu tiên dựa trên công nghệ tên lửa tương tự.

“Sau Thế chiến II, mối đe dọa từ chủ nghĩa cộng sản lan rộng toàn cầu và sự phổ biến vũ khí hạt nhân đã làm dấy lên nỗi lo sợ về những điều chưa biết trong lòng người Mỹ,” NRO giải thích. “Trên toàn thế giới, Mỹ nghi ngờ rằng các đối thủ của mình đang xây dựng kho vũ khí phòng thủ quy mô lớn, bao gồm tên lửa tầm xa và vũ khí nguyên tử.”

“Nhiệm vụ cốt lõi của Jumpseat là giám sát việc phát triển các hệ thống vũ khí tấn công và phòng thủ của đối phương,” NRO cho biết. “Từ vị trí quỹ đạo xa hơn, nó nhằm thu thập dữ liệu có thể cung cấp cái nhìn độc đáo về các mối đe dọa hiện hữu và mới nổi.”

Thử nghiệm Jumpseat trong buồng tiêu âm. NRO

Jumpseat hoạt động ở chế độ chuyển tiếp, truyền dữ liệu xuống NRO để xử lý ban đầu. Sau khi xử lý, dữ liệu được chuyển cho Bộ Quốc phòng, Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) và các cơ quan an ninh quốc gia khác.

Trong khi các vệ tinh giám sát điện tử đầu tiên của NRO – như Grab, Poppy và Parcae – hoạt động ở quỹ đạo thấp, Chương trình A được giao nhiệm vụ phát triển vệ tinh thu thập tín hiệu từ quỹ đạo hình elip cao (HEO). Dự án này được gọi là Earpop.

Jumpseat ra đời từ Earpop với tư cách là “vệ tinh thu thập tín hiệu thế hệ đầu tiên của Mỹ trên quỹ đạo hình elip cao (HEO)”. HEO là quỹ đạo kéo dài, hình quả trứng, đặc biệt phù hợp cho vệ tinh do thám. Nhờ đó, vệ tinh có thời gian “lưu trú” lâu tại hai điểm trên quỹ đạo, khi lên và xuống điểm xa nhất (apogee).

Trong trường hợp của Jumpseat, HEO giúp vệ tinh ở lâu hơn trên cao phía vùng cực Bắc – lý tưởng để giám sát Liên Xô. HEO phía cực Bắc đôi khi còn được gọi là quỹ đạo Molniya, theo tên loạt vệ tinh Liên Xô từng hoạt động tại đây.

Lưu ý, HEO trong trường hợp này không nên nhầm lẫn với quỹ đạo cao quanh Trái Đất (high-Earth orbit – HEO), tức là quỹ đạo vượt ra ngoài vành đai địa tĩnh, ở độ cao khoảng 22.236 dặm so với mực nước biển.

Các báo cáo chưa xác thực cho rằng một trong những nhiệm vụ chính của Jumpseat là giám sát các radar cảnh báo tên lửa đạn đạo của Liên Xô ở vùng cực Bắc. Điều này hoàn toàn hợp lý dựa trên quỹ đạo, dù còn nhiều nguồn phát quân sự khác mà Mỹ và đồng minh đặc biệt quan tâm tại khu vực này.

Bản ghi nhớ giải mật Jumpseat cho biết các vệ tinh này “hoạt động xuất sắc” và chỉ bị loại khỏi hệ thống SIGINT của NRO vào tận năm 2006.

NRO cho biết việc giải mật một phần Jumpseat hiện nay là hợp lý vì “sẽ không gây hại cho các hệ thống vệ tinh hiện tại và tương lai của chúng ta”. Văn phòng này cũng nhấn mạnh muốn tôn vinh vai trò tiên phong của chương trình trong lĩnh vực vệ tinh thu thập tín hiệu trên quỹ đạo HEO.

Quang cảnh nhà máy lắp ráp Jumpseat. NRO

Về các năng lực đã thay thế Jumpseat, hầu hết các khía cạnh vẫn bí mật như chính chương trình tiền nhiệm.

Có nhiều báo cáo chưa được xác thực cho rằng loạt vệ tinh mang tên Trumpet đã thay thế Jumpseat. Ngoài ra, còn nhiều tải trọng lớn, được xếp loại tuyệt mật khác mà NRO đã phóng lên không gian và có thể thực hiện các chức năng tương tự.

Trong khi đó, lĩnh vực thu thập tình báo này ngày càng được chuyển giao cho các doanh nghiệp thương mại.

Như NRO nhận định, “việc thu thập tín hiệu từ trên cao không còn là lĩnh vực độc quyền của chính phủ khi nhiều doanh nghiệp thương mại đã phóng các hệ thống thu thập tín hiệu với năng lực tương đương, thậm chí vượt trội Jumpseat.”

Hiện lĩnh vực không gian thương mại đã mở ra khả năng triển khai các chòm sao vệ tinh tình báo với hàng trăm vệ tinh, báo hiệu một cuộc cách mạng mới trong giám sát chiến thuật và chiến lược từ không gian.

Các chòm sao kiểu Starlink, nhưng dùng cho cảm biến – điều mà Mỹ đang theo đuổi – sẽ cho phép giám sát liên tục toàn cầu tại mọi thời điểm. Điều này giúp theo dõi liên tục bất kỳ điểm nào trên Trái Đất, thay vì chỉ chụp ảnh từng thời điểm khi vệ tinh bay qua.

Hiện chưa rõ các chòm sao này có thể thu thập loại tình báo điện tử nào do kích thước ăng-ten nhỏ trên mỗi vệ tinh, nhưng nếu khắc phục được hạn chế này, nó có thể thay đổi cách thức và thời điểm Mỹ giám sát tín hiệu điện tử của đối phương.

Dù thế nào, việc có nhiều vệ tinh hơn và khả năng triển khai nhanh các hệ thống mới vào quỹ đạo đang trở thành ưu tiên cấp bách, nhất là khi Nga và ngày càng nhiều Trung Quốc được cho là đặt ra mối đe dọa đối với chúng.

Dù hiện tại hay tương lai, mọi thành tựu đều chịu ảnh hưởng từ những nỗ lực tiên phong của chương trình Jumpseat bí mật.