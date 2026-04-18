Tổng thống Pháp lên tiếng việc Iran mở lại eo biển Hormuz

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết việc Iran tuyên bố mở lại eo biển Hormuz là một bước đi đúng hướng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra phát biểu này ngày 17/4 trong tuyên bố chung sau hội nghị do Pháp và Anh đồng tổ chức tại Paris, quy tụ đại diện của 49 quốc gia nhằm thảo luận về việc đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Tham dự hội nghị có Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, cùng các quan chức đến từ châu Âu, châu Á, Mỹ Latinh và Trung Đông tham gia qua hình thức trực tuyến.

"Chúng tôi đều phản đối bất kỳ hạn chế nào, bất kỳ thỏa thuận nào có thể dẫn đến việc tư nhân hóa eo biển, và tất nhiên phản đối bất kỳ hệ thống thu phí nào", ông Macron nói.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AP.

Ông Macron cũng hoan nghênh lệnh ngừng bắn tại Iran và Lebanon, coi đây là những diễn biến tích cực. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cần phải duy trì sự cảnh giác.

Nhà lãnh đạo Pháp thông báo sẽ thành lập một phái bộ trung lập, độc lập nhằm đảm bảo sự thông suốt của eo biển Hormuz, đồng thời cho biết một cuộc họp lên kế hoạch sẽ được tổ chức vào tuần tới tại London, Anh.

Về phần mình, Thủ tướng Starmer bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ được nối lại và đạt được một thỏa thuận lâu dài.

Ông cho biết Anh và Pháp sẽ dẫn đầu một phái bộ đa quốc gia nhằm bảo vệ hoạt động vận tải biển ngay khi điều kiện cho phép, nhấn mạnh rằng phái bộ này hoàn toàn mang tính phòng thủ, nhằm trấn an các hoạt động vận tải và hỗ trợ công tác rà phá thủy lôi.

"Khoảng 10 quốc gia đã sẵn sàng đóng góp lực lượng cho phái bộ phòng thủ này", ông Starmer cho biết thêm.

Trong khi đó, Thủ tướng Meloni nhấn mạnh cần đảm bảo không có thủy lôi và bảo vệ an toàn cho các tàu thuyền qua lại eo biển, nhằm trấn an ngành vận tải biển, đồng thời khẳng định Italy sẵn sàng triển khai các đơn vị hải quân với tư thế hoàn toàn phòng thủ.

Thủ tướng Đức Merz cho biết Đức "sẽ tham gia các cuộc thảo luận hoạch định quân sự đang diễn ra" và "chúng tôi sẽ hoan nghênh, nếu có thể, sự tham gia của Mỹ".

