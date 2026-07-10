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Xã hội

Đang tìm kiếm thuyền viên còn lại vụ lật tàu hàng trên biển Quảng Ninh

Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm thuyền viên mất tích còn lại trong vụ lật tàu hàng trên vùng biển Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Hải Ninh

Thông tin mới nhất vụ lật tàu hàng trên vùng biển Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, sáng 10/7, lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm thuyền viên mất tích còn lại là ông Trương Văn Hạnh (SN 1978). Trước đó, chiều ngày 9/7, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể thuyền viên Trương Văn Phượng (SN 1973).

Ông Hạnh và ông Phượng là anh em ruột cùng trú phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng.

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Hiện trường vụ lật tàu.

Trước đó, khoảng 14h ngày 9/7, tại khu vực biển Bản Sen, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, xảy ra vụ lật, chìm phương tiện thủy; tàu gặp nạn mang đăng ký: HP-4914 do ông Vũ Thành Long (SN 1973, trú phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng) làm thuyền trưởng điều khiển, đang trên đường chở cát từ mỏ cát Tân Lập, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh về Vũ Yên, thành phố Hải Phòng đến khu vực trên thì gặp nạn. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu có tổng số 5 người, cùng trú tại phường Nguyễn Đại Năng, thành phố Hải Phòng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an đặc khu Vân Đồn phối hợp UBND đặc khu Vân Đồn và các lực lượng chức năng như Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ 3, Ban Chỉ huy quân sự đặc khu Vân Đồn, Đồn Biên Phòng Hạ Long… tổ chức huy động lực lượng, phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ người bị nạn.

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Các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ các nạn nhân

Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 3 nạn nhân gồm ông Vũ Thành Long, ông Bùi Văn Nhở và ông Nguyễn Văn Cương, đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa đặc khu Vân Đồn.

Tiếp tục tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Trương Văn Phượng vào 17h20 ngày 9/7. Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại là ông Trương Văn Hạnh đến 20h tối cùng ngày. Tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi lực lượng chức năng của đặc khu tạm dừng việc tìm kiếm nạn nhân. Đồng thời tổ chức họp thống nhất các biện pháp cứu hộ, cứu nạn đối với phương tiện gặp nạn và tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại sẽ tiếp tục thực hiện từ 6h30 ngày 10/7.

Tối ngày 9/7, lãnh đạo UBND đặc khu Vân Đồn cùng lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đã đến thăm hỏi, động viên gia đình, nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Vân Đồn.

UBND đặc khu Vân Đồn đang chỉ đạo Công an đặc khu, Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu, các đồn Biên phòng, các lực lượng chức năng và huy động các phương tiện hoạt động trên biển khẩn trương tổ chức tìm kiếm người mất tích.

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UBND đặc khu Vân Đồn đề nghị tất cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, phương tiện thủy đang hoạt động trên biển khi đi qua khu vực biển Bản Sen, đặc khu Vân Đồn và các vùng biển lân cận tăng cường quan sát trong quá trình hoạt động trên biển; khi phát hiện người mất tích hoặc các dấu hiệu liên quan đến vụ việc, đề nghị khẩn trương thông báo cho lực lượng chức năng để tổ chức cứu hộ, cứu nạn..

Cùng với đó, các Doanh nghiệp, các Hợp tác xã, các hộ nuôi trồng thủy sản, Nghiệp đoàn nghề cá, các chủ phương tiện và ngư dân đang hoạt động trên biển tích cực phối hợp tham gia tìm kiếm khi điều kiện thời tiết và an toàn cho phép. Khi phát hiện người mất tích hoặc các dấu hiệu liên quan đến vụ việc, đề nghị thông báo ngay cho UBND đặc khu Vân Đồn, Công an đặc khu Vân Đồn, Đồn Biên phòng Ngọc Vừng, Đồn Biên phòng Hạ Long hoặc các đơn vị chức năng đang tham gia tìm kiếm, cứu nạn nơi gần nhất để kịp thời tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Nguyên nhân vụ lật tàu đang được các cơ quan chức năng điều tra.

>>> Mời độc giả xem thêm video hình ảnh bão số 1 tại Đặc khu Cát Hải:

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