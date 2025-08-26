Tăng cường phòng, chống dịch bệnh phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, để bảo đảm công tác y tế phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80), nhiều biện pháp phòng, chống dịch đã và đang được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Sở Y tế Hà Nội giao CDC Hà Nội phun hóa chất diệt côn trùng 2 lần tại các địa điểm tập trung đông người, nơi lắp đặt màn hình LED do Thành phố quản lý, địa điểm tập kết diễu binh, diễu hành, các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua và 10 địa điểm khác phục vụ các hoạt động lễ kỷ niệm trước ngày sơ duyệt cấp Quốc gia (27-8).

Đồng thời CDC Hà Nội sẽ giám sát công tác vệ sinh môi trường phòng, chống dịch tại các khu vực trọng điểm, khu vực nguy cơ cao dịch bao gồm: Ga Giáp Bát, Gia Lâm, Yên Viên, Hà Nội; bến xe Nước Ngầm, Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Yên Nghĩa; Công ty cổ phần vận tải dịch vụ hàng hóa Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội và tại các khách sạn, các địa điểm lưu trú khác theo chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Y tế Hà Nội.

Đội phòng chống dịch cơ động CDC Hà Nội chủ động giám sát, phun hóa chất phòng chống dịch tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Bên cạnh đó, CDC Hà Nội là đơn vị thường trực hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật cho trạm y tế phường, xã trong công tác giám sát vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt côn trùng phục vụ các hoạt động lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị UBND các phường, xã tăng cường thực hiện tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phòng chống dịch bệnh hàng tuần; chỉ đạo trạm y tế phun hóa chất phòng chống dịch tối thiểu 2 lần tại các điểm tập kết, tuyến đường phố nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, ổ dịch cũ… ngoài các địa điểm giao CDC Hà Nội thực hiện, hoàn thành trước ngày tổng duyệt cấp Nhà nước (30/8).

Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động người dân, các đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trú, dịch vụ công cộng, vui chơi giải trí trên địa bàn nâng cao ý thức, chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành Y tế.

Thời gian qua, CDC Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, thành lập Đội chống dịch cơ động phục vụ các hoạt động A80, thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch, chất lượng nước sạch và phun hóa chất diệt côn trùng phục vụ lễ kỷ niệm A80.

Đáng chú ý, CDC Hà Nội tập trung tổ chức giám sát chặt chẽ sức khỏe hành khách nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài bằng máy đo thân nhiệt và các biện pháp nghiệp vụ khác để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nhập cảnh vào Hà Nội (đặc biệt là người đến từ các vùng đang có dịch bùng phát). Đồng thời, phối hợp với các Trạm Y tế tổ chức giám sát chủ động phát hiện bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm tại các bệnh viện/cơ sở y tế trong và ngoài công lập đóng trên địa bàn thành phố để phát hiện sớm và giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn.

Hiện CDC Hà Nội đã tổ chức 8 đội chống dịch cơ động phụ trách 126 xã, phường mới sau sáp nhập. Tính đến ngày 24/8, các đội đã hỗ trợ giám sát tại 107/126 xã, phường; đồng thời kiểm tra 50 lượt tại các khu vực có ổ dịch sốt xuất huyết, hướng dẫn các biện pháp xử lý, ngăn ngừa lây lan.

Tổ chức nghiêm túc, hiệu quả hoạt động phun hóa chất diệt muỗi, côn trùng tại các địa điểm phục vụ Lễ Kỷ niệm A80./Ảnh: PNVN

Song song với đó, hoạt động phun hoá chất diệt côn trùng tại các địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm A80 cũng được thực hiện theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Đợt phun lần 1 đã triển khai tại 10 địa điểm trọng điểm như Cung triển lãm Việt Nam, Công viên Hòa Bình, 61 Trần Phú, Quảng trường Cách mạng tháng Tám…; dự kiến đợt phun lần 2 tiến hành vào ngày 26 và 27/8.

Công tác bảo đảm vệ sinh chất lượng nước phục vụ sự kiện cũng được chú trọng. CDC Hà Nội đã lấy mẫu kiểm tra tại 20 cơ sở cấp nước, kết quả cho thấy các đơn vị đều thực hiện đúng quy định nội kiểm theo QCVN 01-1:2024/BYT. Ngoài ra, các đoàn giám sát đã kiểm tra vệ sinh môi trường tại 11 bến xe, ga tàu, 13 khu vực tổ chức sự kiện và các khách sạn, nơi lưu trú của đại biểu trong thời gian diễn ra hoạt động.

Hiện CDC đã bố trí 3 đội cơ động thường trực tại Trung tâm, mỗi đội gồm 6 thành viên, sẵn sàng phối hợp điều tra dịch tễ, thu thập mẫu bệnh phẩm và xử lý dịch trong mọi tình huống khẩn cấp.

Ngoài ra, các khoa chuyên môn như Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng và Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm được phân công nhiệm vụ cụ thể, trực tiếp triển khai các biện pháp giám sát, xử lý môi trường, ứng phó dịch bệnh. Công tác thống kê, báo cáo về tình hình dịch bệnh cũng được thực hiện thường xuyên để phục vụ công tác chỉ đạo, đáp ứng kịp thời yêu cầu của 5 thành phố.