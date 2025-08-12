Nguy cơ Chikungunya xâm nhập, Lâm Đồng siết kiểm dịch y tế

Trước nguy cơ dịch bệnh do virus Chikungunya lây qua muỗi Aedes, Sở Y tế Lâm Đồng chỉ đạo kiểm soát cửa khẩu, tăng cường phòng chống ngay tại cộng đồng.

Ngày 12/8, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn khẩn trương triển khai đồng bộ biện pháp phòng, chống bệnh Chikungunya – bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Chikungunya gây ra, lây qua muỗi Aedes và có triệu chứng sốt cao, đau khớp kéo dài.

Theo đó, các đơn vị phải giám sát chặt chẽ tình hình dịch tại cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng, tăng cường kiểm dịch y tế đối với hành khách, phương tiện, hàng hóa nhập cảnh từ vùng có dịch. Trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện bệnh phải xử lý ngay tại cửa khẩu để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan.

Bệnh Chikungunya không lây trực tiếp từ người sang người mà lây truyền qua trung gian là muỗi Aedes. Ảnh minh họa.

Ngành y tế đồng thời triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, xử lý triệt để các ổ dịch, kết hợp phòng chống Chikungunya với sốt xuất huyết; Tăng cường truyền thông về triệu chứng, đường lây và biện pháp phòng bệnh, khuyến cáo người dân chủ động đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ.

Các cơ sở khám, chữa bệnh được yêu cầu bố trí nhân lực, trang thiết bị, vật tư cần thiết, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân; Xây dựng phương án phân luồng, tránh quá tải.

Việc báo cáo tình hình dịch phải thực hiện nghiêm theo quy định của Bộ Y tế, gửi qua hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm trực tuyến.