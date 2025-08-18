Hà Nội chủ động phòng chống dịch bệnh chikungunya

Chikungunya là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây truyền từ người bệnh qua người lành thông qua muỗi vằn Aedes – cũng là muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết.

Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện nay, dịch bệnh chikungunya đang có xu hướng gia tăng, đã ghi nhận các đợt bùng phát lớn tại một số đảo ở Ấn Độ Dương và lan sang một số nước ở khu vực châu Phi, Nam Á và châu Âu. Tại Hà Nội chưa ghi nhận ca bệnh chikungunya nhưng nguy cơ xuất hiện ca bệnh trong thời gian tới là hoàn toàn có thể xảy ra.

Để chủ động phòng chống dịch, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tăng cường kiểm dịch y tế tại cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, mang vector truyền bệnh để quản lý, xử lý ngay tại cửa khẩu, đồng thời phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán xác định kịp thời.

Muỗi truyền bệnh Chikungunya. Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet

Tổ chức điều tra, xử lý triệt để các ổ dịch, không để lây lan; Giám sát muỗi truyền bệnh, vector truyền bệnh tại khu vực cửa khẩu theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo, đài cung cấp đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh và các khuyến cáo phòng, chống bệnh chikungunya cho người dân, đặc biệt là các đối tượng nguy cơ để họ chủ động và kịp thời đến ngay các cơ sở y tế để khám, điều trị khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.

Cùng với đó là tập huấn, phổ biến các văn bản chỉ đạo, tài liệu chuyên môn, kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh Chikungunya cho trạm y tế các phường, xã.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế trong và ngoài công lập đóng trên địa bàn thành phố thực hiện tốt công tác thu dung, điều trị bệnh nhân, khai thác tiền sử bệnh, khám và điều trị kịp thời. Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh chikungunya cần thông báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố hoặc trạm y tế trên địa bàn để tổ chức triển khai các hoạt động xử lý dịch tại cộng đồng.

Rà soát, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế để thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, đáp ứng các tình huống dịch bệnh xảy ra.

Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet

Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường chủ động phòng chống dịch bệnh chikungunya lồng ghép với phòng chống bệnh sốt xuất huyết thông qua các chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành, đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch, ổ dịch cũ, vùng có nguy cơ đối với sốt xuất huyết phải được kiểm tra, giám sát các dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt bọ gậy.

Đẩy mạnh truyền thông về đặc điểm bệnh chikungunya, triệu chứng điển hình, đường lây truyền và các biện pháp phòng chống để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống và kịp thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị đúng hướng dẫn. Các xã, phường đảm bảo đủ kinh phí, hóa chất, vật tư và các loại máy móc, thiết bị cần thiết cho công tác phòng, chống dịch.

Ngay khi có thông tin, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống, trong đó tập trung vào việc tiêu diệt bọ gậy, dọn dẹp vệ sinh môi trường và những nơi muỗi sinh sản.

Hiện chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu, việc điều trị chủ yếu là hỗ trợ và làm giảm triệu chứng. Do vậy, để chủ động phòng chống bệnh Chikungunya, CDC Hà Nội khuyến cáo:

Người về từ các quốc gia, khu vực đang có sự gia tăng dịch bệnh Chikungunya: Cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày, nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường về sức khỏe (như sốt, đau khớp, nổi ban …) cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

Người dân tại các hộ gia đình, khu dân cư, cần thực hiện tốt các nội dung sau: Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loăng quăng/bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; Thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước; thay nước bình hoa/bình bông; Bỏ muối hoặc dầu hoặc hóa chất diệt ấu trùng vào bát nước kê chân chạn; Hàng tuần loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá...;

Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày; Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch; Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Không tự ý điều trị tại nhà.

Theo ngành y tế Hà Nội, việc đảm bảo phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, ngăn chặn dịch bùng phát là nhiệm vụ trọng tâm của Thủ đô ở giai đoạn này, đặc biệt là đảm bảo an toàn trước, trong và sau thời gian diễn ra các sự kiện đại lễ.