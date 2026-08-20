Tăng cường năng lực tuyên truyền Đề án 1219 tại các tỉnh biên giới đất liền

Tại Tuyên Quang, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án “Hỗ trợ thông tin và tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền” (gọi tắt là Đề án 1219) năm 2026, khu vực miền Bắc.

Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức tập huấn, dự và phát biểu khai mạc.

Tham gia tập huấn có 61 học viên là báo cáo viên cấp trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn và tương đương các tỉnh biên giới phía Bắc; lãnh đạo, trợ lý tuyên huấn thuộc Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng.

Đại tá Đỗ Duy Chinh phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn. Ảnh: Trà Khánh.

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện Quyết định số 2111 ngày 15/6/2026 của Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, phê duyệt Kế hoạch tổ chức kiểm tra và tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án 1219.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Đỗ Duy Chinh nhận định, sau gần 2 năm triển khai, Đề án 1219 đã giúp cơ quan quân sự địa phương các tỉnh, thành phố, biên giới đất liền tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần xây dựng địa bàn biên giới an toàn, vững mạnh, củng cố quan hệ đoàn kết với nhân dân và quân đội các nước láng giềng.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn. Ảnh: Trà Khánh.

Năm 2025, Cục Tuyên huấn tổ chức thành công các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án khu vực miền Bắc, khu vực miền Trung-Tây Nguyên và khu vực miền Nam cho gần 200 cán bộ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên, biên tập viên.

“Thông qua các lớp tập huấn, đội ngũ này đã trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác thông tin, tuyên truyền, tích cực tham mưu cho đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp mang lại hiệu quả cao”, Đại tá Đỗ Duy Chinh nhấn mạnh.

Trên cơ sở kinh nghiệm tổ chức năm 2025, lớp tập huấn năm nay tập trung giới thiệu 3 chuyên đề. Chuyên đề 1 về tình hình kinh tế - chính trị, quốc phòng, an ninh trên tuyến biên giới khu vực miền Bắc thời gian qua và những nội dung cần định hướng công tác thông tin, tuyên truyền thời gian tới.

Toàn cảnh khai mạc hội nghị tập huấn. Ảnh: Trà Khánh.

Chuyên đề 2 về tình hình xây dựng nền biên phòng toàn dân; kết quả, kinh nghiệm đối với công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia tỉnh Tuyên Quang; phương hướng thời gian tới.

Chuyên đề 3 về tình hình, kết quả triển khai các chương trình, đề án liên quan công tác thông tin, tuyên truyền về quân sự, quốc phòng thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền Quân khu 2 thời gian qua; yêu cầu và các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới.